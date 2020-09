Bodega Can Axartell, Jardines de Alfabia y Legends Cup, premiados como referentes del Mejor Turismo de Lujo

El lujo más comprometido, con esencia local y carácter de embajador, protagonista de la III edición de los Premios Essentially Mallorca, que reconocen las mejores iniciativas de turismo de lujo en Mallorca para posicionarla como destino de calidad y distinción en las islas

La Finca Biniagual ha sido el escenario del acto de entrega de galardones de la III edición de los Premios Essentially Mallorca, iniciativa que reconoce los mejores proyectos de turismo de lujo en la isla. En esta ocasión se han alzado como ganadores la Bodega Can Axartell en la categoría dedicada al Mejor Lujo Comprometido; los Jardines de Alfabia en la de Mejor Esencia de Mallorca y la Legends Cup como Mejor Embajador de lujo de Mallorca.



Organizado por Essentially Mallorca -asociación que promociona Mallorca como destino turístico de lujo-, el certamen reconoce los mejores eventos, empresas y organizaciones que ofrecen experiencias únicas en este sector como punto diferenciador. Asimismo, esta iniciativa pretende estimular la excelencia turística y, con ello, contribuir a la mejora de la calidad, exclusividad y distinción en la isla.



El evento ha contado con la asistencia de diferentes representantes del Consell Insular de Mallorca, como el consejero ejecutivo de Turismo y Deportes, Andreu Serra; la directora insular de Turismo, Lucía Escribano Alés y el secretario técnico de Turismo y Deportes, Joan Gaspar Vallori. El director de la Fundació Mallorca Turisme, Miquel Pastor Jordà, también ha participado en la gala de entrega de premios, que se ha celebrado hoy a puerta cerrada siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.



Durante el acto, el presidente de Essentially Mallorca, Jesús Cuartero ha puesto en valor el lujo mallorquín: “Mallorca se consolida como un destino idóneo para los turistas que buscan exclusividad y discreción. Estos premios son el reflejo del buen hacer empresarial, empresas locales que apuestan por ofrecer un producto turístico diferenciado, de calidad y exclusivo para satisfacer a todos los públicos".



Mejor Lujo Comprometido: producción 100% ecológica y responsable

Uvas sometidas únicamente a la fuerza de la gravedad que destilan vinos 100% ecológicos y sostenibles. Así es el producto final que produce la Bodega Can Axartell, cuya sede central está excavada en una roca y presenta una fachada futurista de vidrio y acero. Su vino 100% ecológico se elabora mediante el “Método Gravedad“, un sistema mediante el cual las uvas se someten a la fuerza natural de la gravedad, técnica empleada en la elaboración de vinos únicos y distintivos.



Mejor reflejo de la esencia de Mallorca: un legado que representa siglos de tradición

Se trata de unos maravillosos jardines y una casa que combinan el elemento histórico y la integración con el entorno natural. Son los Jardines de Alfabia, un espacio donde la variedad de estilos no ha supuesto una amalgama, sino una armonía difícil de lograr. Frente a la fachada principal las palmeras se alzan solemnes y majestuosas, indiferentes al paso del tiempo.



Mejor Embajador de Lujo de Mallorca: el nombre de la isla hasta el fin del mundo

La Legends Cup es un acontecimiento de élite que posiciona a la isla de Mallorca en el 'match-ball' de las competiciones deportivas más internacionales. Este evento, que se celebra en el Palma Sport & Tennis Club desde hace 6 años, ha llevado el nombre de Mallorca a nivel internacional con un torneo de primer nivel. Grandes leyendas del tenis han participado en la Legends Cup, como Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Enqvist, David Ferrer, Goran Ivanisevic, Mikhail Youzhny y Elena Dementieva.



Sobre Essentially Mallorca

Essentially Mallorca surge en 2013 de la iniciativa de un grupo de empresas de servicios turísticos con el objetivo de promocionar la isla como destino de lujo.



Configurada como asociación de carácter privado, aglutina a la mayoría de las empresas relacionadas con el lujo en Mallorca. Empresas de diferentes sectores que ofrecen a sus visitantes experiencias únicas y que constituyen un punto diferenciador de la oferta turística.



La firme apuesta de cada una de ellas y de su conjunto como asociación, está dirigida a aportar al cliente que visita Mallorca calidad, exclusividad, distinción, y un sinfín de momentos únicos y auténticos anclados en la tradición de la isla.







