Publicado 27/07/2026 16:41

Bodegas Gancedo apoyó la nueva edición de Top 100 Sommelier España

Bodegas Gancedo apoyó la nueva edición de Top 100 Sommelier España
Bodegas Gancedo apoyó la nueva edición de Top 100 Sommelier España - Bodegas Gancedo
(Información remitida por la empresa firmante)

España, 27 de julio de 2026.- En su tercera edición, Top 100 Sommelier España ha incluido en su prestigiosa lista a los más destacados profesionales del mundo del vino, reconociendo su valiosa labor en pro del servicio en la sala y la difusión, divulgación y enseñanza sobre los vinos del mundo. Bodegas Gancedo por tercer año consecutivo apoyó este encomiable evento que valora y premia a estos grandes profesionales de la hostelería en España.

Charlotte Hey y Agustín Trapero fueron los conductores del evento donde se conocieron a los Top 100 de la lista. En la edición 2026, el 13% de los sommeliers reseñados son de Castilla-León, incluyendo el Top1, que ha sido Daniel Giganto, Sumiller del Restaurante MUNA* (Ponferrada) que asciende a la primera posición entrando en las leyendas de la sumillería en el país.

Ha destacado el número de integrantes, 19%, que este año pertenecen a la Comunidad Valenciana, incluyendo al primer sumiller de la ciudad de Valencia, Juanjo Soria, Sumiller, director de sala y copropietario del restaurante LIENZO* (Valencia).

El otro gran grupo con el 20% de los nominados pertenecen a la Comunidad de Madrid. Entre ellos Gemma Vela Humanes, Head Sommelier del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

José Cereijo, presidente de Bodegas Gancedo entregó los Top 5 Young Sommeliers, en apoyo a las nuevas generaciones del sector donde se encuentra un futuro muy prometedor en unos sumilleres de alta formación que darán mucho que hablar.

El espacio de cata de Gancedo permitió a los más destacados sumilleres del país disfrutar de algunos de los más representativos vinos de la bodega, todos ellos Vinos de Pago y ecológicos, como son Capricho Godello 2025, 100% Godello, uvas procedentes del viñedo Lamas del Picón (Canedo). También se cató la estrella de los vinos blanco de la bodega, Herencia del Capricho Godello 2021, uva 100% Godello y procedente del viñedo Arganza, cepas viejas.

De sus vinos tintos se cató Xestal Mencía 2024, variedad 100% Mencía, procedente del viñedo San Miguel de Arganza, y el más apreciado de su porfolio de creaciones de tintos, Ucedo Mencía 2022, elaborado con la variedad 100% Mencía, cuyas uvas proceden del viñedo Los Almendros, cepas centenarias.

Gancedo con este apoyo consolida su apuesta por los profesionales de la hostelería española, que se suma a su constante presencia en encuentros de la élite de los restaurantes de alta cocina españoles e internacionales, y a los grandes eventos deportivos de España y Europa, acompañando todos ellos con sus diferentes referencias de vinos nacidos en la mayor extensión de viñedo viejo ecológico de El Bierzo.

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