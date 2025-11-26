Bodegas Muñoz apuesta por la inteligencia artificial para digitalizar su ecosistema vitivinícola - Bodegas Muñoz

(Información remitida por la empresa firmante)

Noblejas (Toledo), 26 de noviembre 2025. El sector vitivinícola español avanza hacia un nuevo escenario marcado por la digitalización. Bodegas Muñoz, fundada en 1940, ha completado la integración de inteligencia artificial en las principales áreas de relación con el público, situándose entre las bodegas pioneras en aplicar esta tecnología en un entorno tradicionalmente artesanal.

Digitalización integral en una bodega con tres generaciones de historia

La empresa ha incorporado sistemas de IA generativa, automatización avanzada y herramientas predictivas que permiten optimizar procesos, mejorar la eficiencia y ofrecer información precisa sobre productos, vinos y experiencias enoturísticas.

Asistente virtual impulsado por IA

La página web incorpora un asistente inteligente capaz de proporcionar información detallada sobre:

Características técnicas de los vinos.

Añadas, maridajes y perfiles sensoriales.

Procesos de envío y atención posventa.

Datos sobre perfiles sensoriales, variedades y características de cada añada.

El sistema opera en tiempo real y utiliza modelos lingüísticos entrenados con documentación enológica y contenido técnico del catálogo de la bodega.

Automatización de marketing y análisis avanzado de comportamiento

El proyecto digital incluye tecnologías que permiten:

Segmentación automática basada en patrones de navegación y compra.

Comunicación adaptada a preferencias detectadas por análisis de datos.

Recomendaciones enológicas generadas por modelos predictivos.

Flujos de marketing automatizados orientados a aumentar la recurrencia de consumo.

Club Familia Muñoz: fidelización basada en datos

El Club Familia Muñoz ha evolucionado hacia un ecosistema digital que ofrece:

Contenidos educativos ajustados a intereses específicos.

Catas temáticas y experiencias adaptadas mediante análisis de comportamiento.

Programas de recompensas integrados en una infraestructura digital de última generación.

Impacto medible en resultados digitales y comerciales

Los indicadores internos asociados al despliegue tecnológico reflejan:

Aumento del tiempo medio de estancia en la web.

Crecimiento de la conversión en la tienda online.

Incremento de interacciones a través de los canales digitales.

Mayor recurrencia asociada a campañas automatizadas.

Un avance significativo para el sector vitivinícola español

La integración de inteligencia artificial en Bodegas Muñoz demuestra el potencial de las nuevas tecnologías para modernizar procesos sin alterar la identidad enológica tradicional. El modelo combina innovación digital, viticultura sostenible y elaboración artesanal, aportando un enfoque replicable en otras bodegas del país.

Sobre Bodegas Muñoz

Bodegas Muñoz es una bodega familiar fundada en 1940 en Noblejas (Toledo). Su catálogo incluye las gamas Blas Muñoz, Finca Muñoz y Legado Muñoz, reconocidas por su equilibrio, carácter y expresión del terroir. La compañía mantiene un compromiso constante con la innovación, la sostenibilidad y los vinos premium accesibles.

Más información: www.bodegasmunoz.com

Instagram: @bodegas_munoz

Contacto

Emisor: Bodegas Muñoz

Contacto: Bodegas Muñoz

Número de contacto: 925140070