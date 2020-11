BOE celebra la Innovation Partner Conference 2020

BEIJING, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 18 de noviembre fue testigo de la gran inauguración de BOE Innovation Partner Conference 2020 (BOE IPC -- 2020), centrada en el tema "ICPST. La inteligencia lidera el futuro". El evento de este año se llevó a cabo en el BOE Technology Innovation Center, y también se transmitió en vivo online por primera vez en la historia. Reunió a los socios de BOE de todo el mundo para compartir innovaciones de IoT, discutir las tendencias futuras de la industria y explorar posibilidades para la innovación colaborativa y el desarrollo integrado.

BOE IPC ha sido reconocida como una reunión internacional de IoT muy influyente. Como plataforma clave que promueve la innovación tecnológica y la cooperación industrial, la conferencia anual ha ganado una amplia aclamación de los socios globales, ayudando a hacer realidad numerosos escenarios innovadores de aplicaciones de IoT.

En BOE IPC · 2020, el presidente de BOE Chen Yanshun pronunció un discurso de apertura titulado "ICPST. Crear ecología de IoT". Señaló que los dispositivos de interfaz son una parte fundamental en la generación y presentación de datos en la era de IoT e IoT inteligente requiere conectividad de datos y construcción de plataforma para construir una cadena de valor que integre escenarios de aplicaciones. En el aspecto de los dispositivos de interfaz y el IoT inteligente, lo que BOE ha estado explorando a lo largo de los años es cómo facilitar la generación y presentación de datos de manera más eficaz y cómo lograr la integración de la integración y el sistema de hardware-software. Estos representan el esfuerzo de BOE para crear un ecosistema con socios y aprovechar plenamente el valor de los datos, dijo.

Como empresa global e innovadora de IoT, BOE se ha comprometido a integrar profundamente sus recursos industriales y su experiencia con IoT, desarrollando un conjunto de productos y soluciones con combinación de hardware y software e integración de sistemas, y potenciando un millón de escenarios de aplicaciones IoT. En BOE IPC · 2020, Zhang Yansheng, Investigador Jefe de China Center for International Economic Exchanges (CCIEE), también dio un discurso titulado " Oportunidades de Desarrollo para las Empresas en el marco del Doble Ciclo." Liu Xiaodong, Presidente de BOE, dio el discurso "Escenarios -- Asociación -- Armonía". También estaba presente en el evento Gao Wenbao, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Display Business Group de BOE, Lu Kuan, vicepresidente senior y consejero delegado de Intelligence System and Innovation Business de BOE, y socios clave incluyendo a Shen Feng, VP de NIO Co., Ltd., Liu Zili, presidente de JingDeZhen Ceramic Culture Tourism Group, Zheng Yu, responsable de datos científicos de JD Digits, y Liu Jiren, presidente y consejero delegado de Neusoft Corporation. Los asistentes compartieron sus prácticas en varios escenarios de aplicación y juntos imaginaron un nuevo ecosistema de IoT inteligente.

Durante el evento, BOE presentó productos de visualización de última generación como AMOLED flexible, Mini/Micro LED y 4K QLED de 55 pulgadas, así como soluciones para parque inteligente, puerto inteligente, educación inteligente, venta al por menor inteligente, primeros auxilios inteligentes e IoT. Respaldados por tecnologías de vanguardia como la visión por ordenador, el aprendizaje automático, la interacción hombre-máquina, la mejora de la imagen y la convergencia de vídeo, estos productos y soluciones abren nuevas perspectivas para una vida inteligente. Además el Interface Device Forum, Intelligent System Innovation Forum, Smart Engineering Medicine Forum, e Industrial internet Forum proporcionaron oportunidades para que los asistentes profundizaran en una variedad de temas como la visualización innovadora, el empoderamiento de las aplicaciones de IoT, la digitalización industrial, la IA y la gestión de la salud y discutieron las tecnologías, productos y aplicaciones en varios segmentos de IoT.

De cara al futuro, los tiempos cambian más rápido que nunca en todas las dimensiones, y los campos de los dispositivos de interfaz y la IoT inteligente no son una excepción. Con el concepto de "cooperación profunda, desarrollo colaborativo y co-creación de valor", y su estrategia de IoT de "abrir plataformas tecnológicas y de aplicaciones para crear y compartir valor a través de ICPST (Integración de chips, paneles, software y cosas)", BOE ampliará la plataforma de cooperación con socios globales y construirá conjuntamente un ecosistema abierto de IoT y dará forma a un futuro brillante, dijo el Presidente Chen.

