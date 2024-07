BOE se convierte en la primera empresa tecnológica china en apoyar el IDSSD (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- BOE firma un acuerdo de colaboración con la UNESCO para convertirse en la primera empresa tecnológica china en apoyar el IDSSD

PARÍS, 26 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- El 25 de julio (hora francesa), BOE firmó un acuerdo de asociación de tres años en el marco del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible 2024-2033 (en adelante, "el Decenio de la Ciencia") con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su sede en París, Francia. BOE es la primera empresa tecnológica china que apoya el Decenio de la Ciencia. Según el acuerdo, BOE apoyará la consecución de los objetivos del Decenio de la Ciencia con sus innovaciones tecnológicas y desarrollará una cooperación profunda con la UNESCO en las áreas de "divulgación y educación científica" e "innovación digital" para contribuir juntos al desarrollo sostenible global. En la ceremonia de firma, Lidia Arthur Brito, subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO, y Si Da, vicepresidente y director de Marca de BOE, pronunciaron discursos en nombre de cada parte y firmaron el acuerdo. Wang Ying, encargado de Negocios, delegado permanente adjunto de China ante la UNESCO, también asistió a la ceremonia y expresó sus felicitaciones a ambas partes por la cooperación. La firma de este acuerdo, hecha posible gracias a la coordinación de la Comisión Nacional China para la UNESCO, subraya la visión común de ambas partes sobre la promoción del desarrollo sostenible a través de la ciencia y la tecnología, y también resalta el sentido de responsabilidad y la misión de las empresas tecnológicas chinas representadas por BOE en "promover el desarrollo sostenible global con una fuerza tecnológica de vanguardia".

En agosto de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre el Decenio de la Ciencia e invitó a la UNESCO a tomar la iniciativa en su implementación, destacando la importancia de la ciencia para el desarrollo sostenible, los beneficios del desarrollo científico y la cultura científica, y la primacía de la ciencia para liderar el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. En su discurso, Lidia Arthur Brito, Subdirectora General de Ciencias Naturales de la UNESCO, señaló que BOE Technology aporta sus capacidades innovadoras en educación científica y tecnología digital, que son esenciales para avanzar en nuestros objetivos. Nuestra colaboración está destinada a mejorar el hardware para la educación científica, en particular en países africanos seleccionados. Esta sinergia tiene como objetivo mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, mejorando así la alfabetización científica mundial. En la ceremonia, el encargado de Negocios, delegado permanente adjunto de China ante la UNESCO, Ying Wang, también pronunció un discurso. Señaló que China ha estado apoyando activamente a los Sectores de Ciencias Naturales de la UNESCO para crear capacidad en ciencia y movilizar el conocimiento científico para abordar desafíos globales complejos. Le complace ver que, a través de la coordinación de la Comisión Nacional China para la UNESCO, BOE se une a la UNESCO y se convierte en la primera empresa china en apoyar el Decenio. El gobierno chino brindará todo el apoyo necesario para esta cooperación, que contribuirá en gran medida a la mejora de la alfabetización científica mundial y la innovación digital, impulsando así verdaderamente la ciencia como bien público mundial.

En virtud del acuerdo de asociación y en el marco del Decenio de la Ciencia, la BOE colaborará con la UNESCO en proyectos en los ámbitos de la educación científica y la tecnología digital: en materia de divulgación y educación científica, las dos partes se han comprometido a mejorar conjuntamente las infraestructuras y la promoción educativa de la educación científica, especialmente en algunos países africanos seleccionados. Para complementar el material didáctico proporcionado por la UNESCO, la BOE ofrecerá hardware educativo inteligente para mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula con el uso de la tecnología digital, y mejorar la interactividad de la divulgación y el aprendizaje de la ciencia, con el fin de mejorar la alfabetización científica mundial y facilitar la realización de la visión del IDSSD con el poder de la ciencia y la tecnología. Con respecto a la innovación digital, la UNESCO aprovechará las innovaciones y soluciones digitales de la BOE para popularizar la tecnología digital en las regiones destinatarias, mejorar la creatividad y la innovación y contribuir al desarrollo sostenible mundial.

En la ceremonia de firma, Si Da, vicepresidente y director de marca de BOE, señaló que, como innovador líder mundial en el ámbito de la Internet de las cosas (IdC), BOE se ha comprometido a beneficiar a las personas con la ciencia y a respetar el desarrollo armonioso del hombre y la naturaleza desde sus inicios. Guiada por su estrategia "Empower IoT with Display", BOE ha seguido el concepto de desarrollo "tecnología+verde", que es muy coherente con la visión del IDSSD, es decir, utilizar el poder científico global para construir colectivamente un futuro sostenible. Esa es también una razón importante detrás de esta asociación. Dados los múltiples desafíos que se enfrentan en los esfuerzos por potenciar el desarrollo sostenible con la ciencia y la tecnología, BOE está dispuesta a colaborar con la UNESCO para potenciar la implementación del IDSSD a través de tecnología innovadora y fortalecer la ciencia y el intercambio de conocimientos a través de una serie de proyectos que promuevan las innovaciones y los avances científicos y tecnológicos, mejorando así la educación científica global para el bienestar humano. La firma representa otra iniciativa importante del BOE en la búsqueda de su estrategia global y el cumplimiento de su concepto de desarrollo sostenible, y también marca otro hito global en la promoción de la innovación científica y tecnológica y la cooperación y el intercambio.

En términos de búsqueda del desarrollo sostenible, BOE ha seguido los conceptos de "Verde+, Innovación+ y Comunidad+" y ha trabajado con socios globales para construir un ecosistema de innovación "Powered by BOE" para un mayor valor industrial. Especialmente, en términos de "Innovación+", BOE se ha comprometido con el "respeto por la tecnología y la persistencia en la innovación", introduciendo continuamente recursos de innovación y mejorando su mecanismo de incentivos a la innovación para actualizar su capacidad de innovación. Mientras tanto, BOE invierte alrededor del 7 % de sus ingresos operativos anuales en investigación y desarrollo. A fines de 2023, BOE había solicitado más de 90.000 patentes independientes y obtenido más de 5.000 socios globales. Además, BOE ha propuesto la estrategia creativa "Empower IoT with Display", que busca impulsar la integración continua de la tecnología de visualización, la tecnología IoT y la tecnología digital, y potenciar el proceso de digitalización de todas las industrias en todo el mundo a través de sus constantes iteraciones e innovaciones tecnológicas. Como empresa tecnológica global, BOE tiene oficinas en más de 20 países y regiones a nivel mundial. En particular, como las empresas chinas se están expandiendo en el extranjero a un ritmo más rápido en los últimos años, BOE ha iniciado un nuevo modelo de operaciones en el extranjero para las empresas tecnológicas chinas en los campos de la ciencia y la tecnología, los deportes y la cultura a través de un diseño estratégico emprendedor de globalización. Recientemente, como socio estratégico principal del Equipo Nacional de Esgrima de China, BOE ha ayudado al equipo en su misión a París, utilizando tecnología innovadora para acelerar la industria del deporte hacia una nueva era de tecnología e inteligencia. A principios de julio, la campaña de marketing de marca anual de BOE "Hello BOE" hizo su debut en París, Francia, que presentó una fusión perfecta de tecnología innovadora y cultura tradicional, potenciando el evento "Reviviendo la artesanía: artesanía china y diseño contemporáneo" y mostrando el encanto único de la cultura china y la vitalidad innovadora de la ciencia y la tecnología chinas al mundo.

La innovación científica y tecnológica se ha convertido en una poderosa fuerza impulsora para que las empresas, los productos, las creaciones y la cultura chinas se globalicen. Los productos tecnológicos innovadores, como las nuevas tecnologías de visualización y las tecnologías digitales, están ofreciendo enormes oportunidades para las empresas tecnológicas chinas y la economía global en la era digital. Como líder industrial, BOE seguirá siguiendo un camino de desarrollo internacional, especializado y orientado al mercado, adoptará el modelo de doble valor "tecnología + marca" y expandirá su influencia global a un ritmo más rápido con tecnologías de vanguardia y un diseño de mercado con visión de futuro. Cumplirá con sus responsabilidades sociales corporativas con acciones prácticas, impulsará el desarrollo sostenible global y contribuirá con su sabiduría y fortaleza como empresa tecnológica china al desarrollo humano.

