- BOE O•SPACE brilla en la exposición ICH de China en Milán, aprovechando la tecnología para mostrar la estética oriental

MILÁN, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 3 de octubre se inauguró en el Palazzo Serbelloni de Milán, Italia, la exposición "Reviviendo la Artesanía 2025: Patrimonio Cultural Inmaterial de China y Diseño Contemporáneo" y BOE O•SPACE. Se trata de otra exposición internacional que combina tecnología y cultura, lanzada conjuntamente por BOE y Sun Media Group, tras su colaboración en París en 2024. La exposición en Milán reviste especial importancia, ya que este año se conmemora el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Italia y también el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea.

La exposición está organizada conjuntamente por Sun Media Group y la Fundación Consejo Italia-China. Como principal socio tecnológico en materia de visualización, BOE proporciona a la exposición una amplia gama de tecnologías y productos de vanguardia, como pantallas transparentes, INFIHUB, pantallas UHD Exhi y Smart Calligraphy Desk. Estos no solo contribuyen a presentar una experiencia increíblemente inmersiva e interactiva de tecnología y cultura, sino que también muestran a los visitantes internacionales el patrimonio cultural inmaterial y las obras de arte contemporáneo de China. Uno de los eventos más destacados es el Día de BOE, donde el profundo intercambio de ideas sienta las bases para una cooperación sostenida entre China e Italia en un contexto de fusión entre tecnología y cultura. La exposición representa una importante iniciativa de BOE para expandir su presencia global y marca un paso clave en el fortalecimiento de su marca e influencia internacionales. Además, la exposición es un claro ejemplo de los intercambios culturales entre China e Italia. Con un toque de alta tecnología, sumerge al mundo en el encanto único de la estética oriental.

"BOE se centra en el desarrollo profesional, internacional y basado en el mercado. Creemos que la tecnología es la clave para abrir el futuro, con la misión de que cada civilización sea visible. A través de la colaboración en el proyecto "Reviviendo la Artesanía", nuestro objetivo es presentar al mundo una nueva BOE comprometida con la tecnología, la cultura y la sostenibilidad", declaró Si Da, vicepresidente y director de marca de BOE, en la ceremonia de inauguración.

En los últimos años, la cultura y las empresas chinas han acelerado su camino hacia la globalización. BOE ha logrado un éxito notable en este proceso. Como muestra de la destreza tecnológica de la compañía, O•SPACE hizo su debut internacional en la exposición "Reviviendo la Artesanía: Patrimonio Cultural Inmaterial de China y Diseño Contemporáneo" de 2024, en el Louvre de París. Además, BOE se ha asociado con prestigiosas instituciones culturales y artísticas como el Museo del Palacio, Dunhuang Art y OUTPUT para realizar exposiciones conjuntas tanto en el país como en el extranjero. Al traer la exposición "Reviviendo la Artesanía" y O•SPACE a Milán, BOE ha alcanzado otro hito en sus esfuerzos de desarrollo de marca internacional. Aprovecha la tecnología innovadora para derribar barreras geográficas y culturales y fomentar un ecosistema de cooperación sostenible, traduciendo su concepto de desarrollo sostenible "Open Next Earth" en prácticas tangibles a escala global.

Desde 2021, BOE ha realizado 15 campañas de marketing de la marca O•SPACE en el país y en el extranjero, llegando a un total de más de 5 millones de consumidores directamente.

