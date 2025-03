Boehringer Ingelheim se asocia con Veeva para lanzar 'One Medicine Platform'

(Información remitida por la empresa firmante)

Las 20 principales empresas biofarmacéuticas utilizan Veeva Development Cloud para acelerar la entrega de tratamientos para enfermedades actualmente incurables

INGELHEIM, Alemania y BARCELONA, España, 11 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- Hoy, Boehringer Ingelheim y Veeva Systems (NYSE: VEEV) han anunciado el lanzamiento de la plataforma One Medicine de Boehringer, impulsada por la implementación exitosa de Veeva Development Cloud. Anunciaron por primera vez la colaboración de One Medicine en marzo de 2022. La plataforma unificada reúne datos y procesos en los ámbitos clínico, regulatorio y de calidad, lo que permite a Boehringer agilizar el desarrollo de sus productos. Con la plataforma One Medicine, Boehringer puede conectar sin problemas los datos entre funciones, optimizar la eficiencia de los ensayos y la colaboración con los centros de investigación, y acelerar la entrega de nuevos medicamentos para tratar enfermedades actualmente incurables.

"Junto con Veeva, Boehringer ha avanzado en su enfoque de los ensayos clínicos y está cumpliendo con nuestro compromiso de acelerar la entrega de tratamientos innovadores que transforman la vida de los pacientes en todo el mundo", dijo Oliver Fink, director de aprendizaje, procesos y digitalización en Boehringer Ingelheim. "Veeva Development Cloud proporciona la base tecnológica para la plataforma One Medicine de Boehringer, lo que proporciona a nuestros equipos la flexibilidad para diseñar y ejecutar estudios con mayor velocidad, eficiencia y cumplimiento".

"Al conectar los aspectos clínicos, regulatorios y de calidad en Veeva Development Cloud, Boehringer unifica los datos y elimina los silos entre los equipos para acelerar el desarrollo y las aprobaciones de medicamentos", dijo Rik van Mol, vicepresidente sénior de Veeva Development Cloud. "Este es un hito emocionante hacia la realización de la misión compartida de Veeva y Boehringer de avanzar en el uso de datos y tecnología para modernizar los ensayos clínicos y ofrecer mejores resultados para los pacientes".

Veeva Development Cloud es la base tecnológica para el desarrollo de productos, que reúne aplicaciones clínicas, de calidad, normativas y de seguridad para simplificar los procesos comerciales de principio a fin y ofrecer excelencia en los procesos.

Acerca de Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim es una empresa biofarmacéutica activa en el ámbito de la salud humana y animal. Como uno de los principales inversores de la industria en Investigación y Desarrollo, la empresa se centra en el desarrollo de terapias innovadoras en áreas de gran necesidad médica no satisfecha. Independiente desde su fundación en 1885, Boehringer adopta una perspectiva a largo plazo, incorporando la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Más de 53.500 empleados prestan servicios en más de 130 mercados para construir un futuro más saludable, sostenible y equitativo. Obtenga más información en https://www.boehringer-ingelheim.com.

Acerca de Veeva SystemsVeeva es el líder mundial en software en la nube para la industria de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.000 clientes, que van desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para obtener más información, visite veeva.com..

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que tienen el potencial de afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2024, que puede encontrar aquí (puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 36 y 37), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

