Bogotá conquista Madrid y Nueva York con el talento de 13 marcas de moda

Trece marcas bogotanas de San Victorino y Restrepo participaron por primera vez en MOMAD 2025 y en la Semana de la Moda de Nueva York . Con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá los empresarios mostraron la fuerza creativa y comercial de la moda colombiana.

(Información remitida por la empresa firmante)

BOGOTÁ, Colombia , 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El talento bogotano brilló en septiembre en dos de los escenarios más influyentes de la moda mundial: la Feria Internacional de la Moda en Madrid - MOMAD y la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW). Trece marcas de los barrios tradicionales de San Victorino y el Restrepo, acompañadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) a través de su programa Puente Internacional, marcaron un hito histórico para la internacionalización del sector.

En MOMAD 2025, participaron siete marcas: El Maletero, Seven7, NK, Kott Risk, OC59, With Love María y Santina Boots, las cuales exhibieron su colección primavera – verano en la Pasarela Colectivo Bogotá y en el stand Bogota Fashion Week. Las propuestas de los diseñadores colombianos combinaron sostenibilidad, innovación e identidad local. Ovidio Claros, presidente ejecutivo de la CCB, "este logro representa el orgullo de internacionalizar empresas bogotanas con inclusión, llevando su talento a vitrinas globales".

Luego, gracias a la alianza entre la CCB y Fashion Designers of Latin America (FDLA), ocho marcas desfilaron sus diseños en el NYFW - FDLA: Cannabis, Divina Collection, ISMO, Lisantiny, NUNK/NK, Seven7, PLUR y UANA. La participación en el NYFW incluyó un Fashion Talk, un desfile colectivo, proyecciones en las pantallas de Times Square y un Pop-Up. Los diseñadores compartieron pasarela con figuras como Ágatha Ruiz de la Prada, quien elogió el potencial colombiano: "Soy fan total de Colombia; este desfile me llenó de ilusión".

Andrés Naranjo, director creativo de UANA, destacó la importancia de su participación: "esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por esta oportunidad, por hacer que los talentos emergentes lleguemos a esta vitrina. Nos vamos con el corazón muy feliz, sé que se abrirán muchas puertas".

La presencia en MOMAD y NYFW evidencia cómo el programa Puente integra a empresarios de la moda popular en circuitos globales mediante curaduría, mentoría y proyección comercial, fortaleciendo la posición de Bogotá y Colombia como territorios creativos capaces de transformar tradición en innovación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785051/AR__NYFW_83.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/bogota-conquista-madrid-y-nueva-york-con-el-talento-de-13-marcas-de-moda-302570819.html