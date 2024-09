Bogotá y Cundinamarca participarán en Innotrans buscando inversiones para el sistema Metro y Regiotram

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia de promoción de inversión, Invest in Bogotá estará presente en Innotrans, la feria internacional más importante en materia de transporte, infraestructura y tecnología, que se llevará a cabo en Berlín. Allí participará en diferentes reuniones con operadores férreos, consultores de ingeniería, desarrolladores de tecnología, constructores de trenes y material rodante e inversionistas, para fortalecer los equipamientos con los que contará el sistema Metro y los Regiotram de Bogotá – Región

Bogotá, 25 de septiembre de 2024.- En el marco de una misión comercial de Estado, que será encabezada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, la agencia de promoción de inversión de la ciudad, Invest in Bogotá, participará en Innotrans, la feria internacional líder en tecnología de transporte, que se celebra cada dos años en Berlín y que este año llega a su decimocuarta edición.



Por delegación del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, la corporación acompañará a la Empresa Metro de Bogotá en la búsqueda de compañías que quieran invertir en los equipamientos urbanos y estaciones del sistema Metro. Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca también buscará inversionistas para sus principales proyectos ferroviarios, como lo son el Regiotram del Norte y el Regiotram de Occidente.



"La participación de Invest in Bogotá en este evento se debe a que la actual administración tanto de Bogotá como de Cundinamarca en el marco de sus planes de desarrollo apuntan al fortalecimiento del sistema férreo, esto incluye el metro de la ciudad, así como a la integración férrea con la región", explicó Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogotá.



En este sentido, resaltó que los enfoques estarán enmarcados en la búsqueda de financiación para la extensión de la primera línea del Metro, el contacto con empresas inmobiliarias y especialistas en la gestión de estaciones, considerando el aprovechamiento comercial y predial, y conocimiento de tecnología de punta para su aplicación en futuras licitaciones de proyectos férreos.



Las reuniones en las cuales participará la agencia de manera conjunta se harán con operadores férreos, consultores de ingeniería, desarrolladores de tecnología, constructores de trenes y material rodante e inversionistas, e igualmente la visita al centro de operaciones del Metro de Berlín.



InnoTrans se llevará a cabo desde este martes y hasta el próximo 27 de septiembre y tendrá cinco sectores feriales de tecnología ferroviaria, infraestructura ferroviaria, transporte público, interiores y construcción de túneles, a lo largo de 42 pabellones ubicados en el recinto ferial de Berlín. Vale la pena recordar que en 2022 la feria contó con más de 2.771 expositores de 56 países y 137.403 visitantes de 137 países.



