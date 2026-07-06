‘La bola negra’ se estrena en cines el 25 de septiembre y llegará a Movistar Plus - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 6 de julio de 2026.- ‘La bola negra’, la nueva película original Movistar Plus dirigida, coescrita y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ya tiene fecha de estreno. El drama llegará a los cines españoles el próximo 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica y, tras su paso por salas, podrá verse en exclusiva en Movistar Plus en España, respetando la ventana de exclusividad.

La cita marca el desembarco en el país de una de las grandes apuestas del año: un título convertido en fenómeno internacional tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Y su recorrido no se detiene en España, porque ‘La bola negra’ también cruzará el Atlántico para verse en Estados Unidos a través de Netflix USA.

Cuándo y dónde ver ‘La bola negra’ en España

El estreno en cines de ‘La bola negra’ está fijado para el 25 de septiembre, con Elastica como distribuidora en España. Una vez completado su recorrido en salas, la película aterrizará en exclusiva en Movistar Plus, respetando la ventana de exclusividad cinematográfica.

Esta secuencia —primero cines y después plataforma— confirma el apoyo de Movistar Plus a la industria y al cine español, y encaja dentro de su estrategia para posicionarse como la mejor plataforma de cine. ‘La bola negra’ es, de hecho, una película original Movistar Plus que ahora llega más lejos que nunca.

‘La bola negra’ cruza el Atlántico: estreno en Netflix USA

La gran novedad internacional es que ‘La bola negra’ podrá verse en Estados Unidos a través de Netflix USA, gracias a un acuerdo estratégico cerrado con Goodfellas, compañía encargada de las ventas internacionales de la película.

En territorio estadounidense, el estreno en salas tendrá lugar el 6 de noviembre y la película llegará a Netflix USA el 4 de diciembre, disponible únicamente en Estados Unidos. Este movimiento da una enorme visibilidad internacional a una historia nacida en España.

“Este acuerdo refuerza la apuesta por la creación original y demuestra el potencial internacional de nuestras historias locales que traspasan fronteras y triunfan en todo el mundo. Que una película original Movistar Plus se pueda ver en territorio estadounidense a través de Netflix USA nos da una visibilidad internacional y nos coloca en el camino a los Oscar por segunda vez, demostrando así nuestro compromiso con el cine español”.

— Juan Andrés García Ropero ‘Bropi’, director del Área de Contenidos de Movistar Plus

De qué trata ‘La bola negra’

‘La bola negra’ es un audaz y apasionado tríptico que abarca casi un siglo de historia de España, desde los años treinta hasta la actualidad. La película narra la historia de tres hombres cuyas vidas están íntimamente conectadas por el deseo, el dolor y la herencia.

El resultado es una ambiciosa epopeya emotiva y de factura clásica que explora con fuerza temas como la memoria, el amor y la identidad queer; una propuesta que ya ha conquistado tanto a la crítica como al público en su paso por los festivales.

El reparto de ‘La bola negra’: un elenco internacional

La película cuenta con un extraordinario reparto internacional encabezado por el artista musical Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y Miguel Bernardeau.

Junto a ellos participa un impresionante elenco formado por Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close, una combinación de talento nacional e internacional que eleva todavía más la dimensión del proyecto.

Premiada en Cannes y aclamada por la crítica

‘La bola negra’ se ha convertido en un fenómeno internacional tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes. Desde su paso por el certamen, se ha consolidado como una de las grandes favoritas de la crítica y ha sido ampliamente elogiada como un logro cinematográfico.

Críticos y espectadores han destacado la capacidad de Javier Calvo y Javier Ambrossi para construir una epopeya emotiva y de factura clásica, capaz de emocionar mientras reflexiona sobre la memoria, el amor y la identidad queer a lo largo de casi un siglo de historia.

Quién está detrás de ‘La bola negra’

Javier Calvo y Javier Ambrossi escribieron ‘La bola negra’ junto a Alberto Conejero, además de dirigir y producir la película. En el plano de la producción, se trata de una producción de Movistar Plus y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, y cuenta con la participación de Atresmedia.

Goodfellas se encarga de las ventas internacionales y Elastica distribuye la película en España.

Ficha rápida

Título: ‘La bola negra’

Dirección, guion y producción: Javier Calvo y Javier Ambrossi (guion junto a Alberto Conejero)

Reparto: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close

Premio: Mejor Dirección en el Festival de Cannes

Estreno en cines (España): 25 de septiembre — distribuye Elastica

Después: en exclusiva en Movistar Plus en España

Estados Unidos: cines el 6 de noviembre y Netflix USA el 4 de diciembre (solo EE. UU.)

Producción: Movistar Plus y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, con participación de Atresmedia

Ventas internacionales: Goodfellas

Con su estreno en cines el 25 de septiembre y su posterior llegada a Movistar Plus, ‘La bola negra’ confirma el compromiso de la plataforma con la creación original y con el cine español, una historia local con vocación —y proyección— internacional.

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