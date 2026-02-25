Bold Luxury: El léxico de estilo y la edición de archivo de Gwyneth Paltrow (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Subasta en vivo: 24 y 25 de marzo de 2026 - The Peninsula Beverly Hills

Pujas en línea: 25 de febrero de 2026

BEVERLY HILLS, Calif., 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se enorgullece de anunciar Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit. Esta subasta emblemática reúne objetos de moda, muebles y diseño de la colección personal de Gwyneth Paltrow, junto con excepcionales piezas de archivo de las casas de diseño más prestigiosas del mundo. El registro y las pujas en línea comienzan el miércoles 25 de febrero de 2026.

Este evento de dos días exhibirá una colección inigualable de alta costura, interiores de lujo y tesoros de estilo de vida, cada uno reflejando la influencia de décadas de Paltrow en el estilo contemporáneo.

"Creo en la belleza serena de los objetos que nos precedieron, en el significado que adquieren con el tiempo y en cómo una historia puede continuar cuando pasa a nuevas manos. Con este espíritu de nostalgia y renovación, he seleccionado piezas de mi propia vida, con la esperanza de que transmitan su historia y adquieran un nuevo significado para quienes las reciban", afirmó Gwyneth Paltrow.

Una parte de las ganancias de la venta de la propiedad de Gwyneth Paltrow se donará a World Central Kitchen, una organización sin ánimo de lucro reconocida mundialmente que ofrece comidas frescas y nutritivas en respuesta a crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. "Me siento profundamente honrada de que una generosa parte de las ganancias beneficie a esta organización y a la valiente y significativa labor que realizan", afirmó Paltrow.

Esta es la primera subasta Bold Luxury de Julien's Auctions que presenta piezas para el hogar y muebles. Anteriormente centrada exclusivamente en moda y objetos usados por celebridades, la serie ahora se expande a interiores de lujo, ofreciendo a los coleccionistas una oportunidad única de adquirir objetos de estilo de vida seleccionados, junto con la moda única por la que la casa de subastas es conocida. Esta evolución subraya la creciente demanda de coleccionismo centrado en el estilo de vida.

"Bold Luxury es una invitación a apropiarse de los marcadores culturales que conectan la alta costura con la vida de lujo. Gwyneth Paltrow define el lujo moderno a través de una lente de diseño elegante y cuidado. Desde la alfombra roja hasta la sala de estar, su estética es pura influencia", afirmó Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien's. "Al fusionar la alta costura con la decoración de interiores, Julien's satisface la demanda de colecciones centradas en el estilo de vida, donde cada pieza cuenta una historia".

Desde mediados de la década de 1990, la estética de Paltrow ha contribuido a dar forma al estilo moderno. Su arraigada afinidad por Valentino, Versace, John Galliano para Dior y Giorgio Armani, sumada a su propia visión contemporánea a través de la marca goop, la han consolidado como un icono del estilo actual.

Lo más destacado de Bold Luxury: El léxico de estilo y la edición de archivo de Gwyneth Paltrow incluye:

Bocetos de diseño de la colección Ralph Lauren del Premio de la Academia de 1999 (Est.1.000 - 2.000 $)

Vestido de alfombra roja Country Strong de Atelier Versace 2010 (Est. 4.000 - 6.000 $)

Conjunto usado en la alfombra roja de Iron Man 3 de Giorgio Armani Privé 2013 (Est. 2.000 - 3.000 $)

Vestido para eventos de Dior por John Galliano 1999 (Est. 2.000 - 3.000 $)

Vestido usado en el evento de Ralph & Russo en los Premios de la Academia 2015 (Est. 3.000 - 4.000 $)

Conjunto para el evento de Gianni Versace de 1999 (Est. 1.000 - 2.000 $)

Par de sillas modernas estilo Jean Royere con forma de oso polar (Est. 6.000 - 8.000 $)

Mesa Lunar Julian Mayor (Est. 2.000 - 4.000 $)

Lámpara de araña de burbujas con nueve globos ramificados de Lindsey Adelman (Est. 8.000 - 10.000 $)

Otros artículos de moda de archivo destacados en la venta incluyen:

Hermes | 2005 35 CM Birkin Clemence bolso de cuero (Est. 15.000 - 25.000 $)

Gucci | Vestido de noche rojo de la final de otoño de 2003 (Est. 3.000 - 5.000 $)

Jean Paul Gaultier | Vestido con tirantes de la pasarela de primavera de 1992 (Est. 6.000 - 8.000 $)

Jean Paul Gaultier | Bata de terciopelo hasta el suelo de Alta Costura Otoño 2004 (Est. 4.000 - 6.000 $)

Marc Jacobs | Vestido de terciopelo rosa otoño 2005 (Est. 500 – 700 $)

Givenchy | Conjunto de dos piezas de Alexander McQueen para la pasarela de primavera de 1998 (Est. 1.000 - 2.000 $)

Givenchy | Traje de circuito de Alexander McQueen, pasarela de otoño de 1999 (Est. 700 - 900 $)

Givenchy | Top con lentejuelas de Alexander McQueen, desfile de primavera de 1999 (Est. 1.000 - 2.000 $)

Givenchy | Pasarela de otoño de 1996 de John Galliano Matador Hat (Est. 700 - 900 $)

Versace | Vestido Baby Doll con bloques de color de Donatella Versace para primavera de 2003 (Est. 2.000 - 3.000 $)

Gloria Swanson | Baúl con monograma Malle Courier de Louis Vuitton (Est. 6.000-8.000 $)

Esta subasta de dos días se llevará a cabo el 24 y 25 de marzo de 2026 a las 10 AM PT en directo desde The Peninsula Beverly Hills. Coleccionistas de todo el mundo pueden participar en línea en tiempo real registrándose y pujando en: www.juliensauctions.com

Acerca de Julien's Auctions:

Para los momentos que importan. ¿Conoces ese momento en el que se apagan las luces, justo antes de que tu banda favorita empiece a tocar? ¿O esa sensación justo antes de que aparezcan los créditos de una película que cambió tu mundo en un instante? El aire está cargado de anticipación y las palabras nunca le harán justicia porque simplemente tenías que estar allí.

En Julien's Auctions, existimos para revivir esos momentos a través de artefactos icónicos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con patrimonios legendarios o trabajando en estrecha colaboración con coleccionistas exigentes, nuestras subastas hacen que la cultura destaque con la promesa de descubrimiento y reconexión. Desde leyendas de Hollywood hasta iconos de la moda, nuestras ventas celebran el lujo, la historia y las historias que definen generaciones.

Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain, desde Los Ángeles al mundo, estamos donde los originales encuentran su esencia. Para más información, visite: juliensauctions.com

Acerca de goop:

goop es una plataforma de estilo de vida dedicada a la exploración, la selección y la conversación innovadora. Desde sus galardonadas líneas de belleza y moda hasta su amplia visión editorial, goop invita a las mujeres a abrazar el proceso de transformación y a descubrir la profunda alegría en la búsqueda del placer, la belleza y el crecimiento personal en todas las etapas de la vida.

goop Beauty ofrece productos esenciales limpios, de alto rendimiento y lujosos para la piel, el cabello y el cuerpo. GWYN se define por clásicos, reinventados para la mujer moderna: moda refinada con naturalidad y sutilmente sofisticada. goop Wellness se creó para abordar necesidades reales con soluciones basadas en la ciencia y la evidencia. Incluye una colección de bienestar sexual diseñada para aumentar el placer, sin vergüenza.

Gwyneth Paltrow fundó goop en otoño de 2008 como un boletín semanal. Se ha expandido a una empresa de belleza, moda y alimentación, también conocida por sus productos, selección de productos, podcasts, programas de televisión, eventos en vivo y tiendas físicas.

Acerca de The Peninsula Beverly Hills:

The Peninsula Beverly Hills, el único hotel con cinco diamantes de la AAA y cinco estrellas de Forbes en el sur de California durante 26 años consecutivos, ofrece 195 habitaciones, incluyendo 38 suites y 18 villas privadas, enclavadas entre exuberantes jardines tropicales en el corazón de Beverly Hills. The Peninsula Beverly Hills también cuenta con The Living Room, donde se sirve The Peninsula Afternoon Tea, The Peninsula Spa y The Roof Garden, un refinado oasis con piscina, cabañas privadas, cócteles y restaurantes al aire libre. The Peninsula Beverly Hills se encuentra en la intersección de los bulevares Wilshire y South Santa Monica, a poca distancia a pie del legendario Rodeo Drive de Beverly Hills. Para más información, visite peninsula.com/beverlyhills.

