Bold Security incluida en la lista Fortune Cyber 60 de 2027 de las startups de ciberseguridad más importantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Habiendo sido reconocida en su primer año tras su lanzamiento por reinventar la prevención de pérdida de datos (DLP) en endpoints con IA que se ejecuta en el dispositivo

NUEVA YORK, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bold Security, la solución DLP en tiempo real para endpoints modernos, ha dado a conocer hoy la inclusión en la lista Fortune Cyber 60 de 2027, la lista anual de las startups de ciberseguridad más importantes respaldadas por capital de riesgo que no han tenido una salida a bolsa, adquisición u otro evento de salida significativo. Bold fue incluida dentro de la lista en su primer año, en la categoría de fase inicial.

Durante la última década, la prevención de pérdida de datos (DLP) se ha ganado la reputación de generar ruido y falsa confianza. La DLP tradicional consigue detectar patrones, y gracias a ello identifica información personal identificable (PII) y PCI, pero no detecta el código fuente, los modelos financieros ni los documentos de la junta directiva. Los patrones que sí detecta también afectan al trabajo legítimo, y es por ello que provoca que los equipos se vean inundados de alertas y desactiven el bloqueo. La herramienta de prevención se convierte en una herramienta de detección.

La IA ya está trasladando el trabajo de vuelta al dispositivo, a asistentes de escritorio y agentes de IA que se ejecutan localmente, fuera de las rutas que la DLP tradicional estaba diseñada para supervisar. Bold ha reconstruido la DLP de endpoint en torno a la IA que se ejecuta en el propio dispositivo. Pequeños modelos de lenguaje en cada dispositivo consiguen llevar a cabo la clasificación de los datos gracias a su significado en lugar de por patrones, interpretan el contexto de cada acción y bloquean o corrigen la acción en el momento en que ocurre. No hay comunicación con la nube, ni reglas de expresiones regulares que escribir, ni brechas de cobertura cuando un dispositivo se desconecta.

"Durante años, la industria ha considerado el punto final como el antiguo perímetro y la DLP como un mal necesario, pero la IA logró terminar con ambas suposiciones", afirmó Nati Hazut, cofundador y consejero delegado de Bold Security. "Tanto las personas como los agentes de IA mueven datos confidenciales a través del dispositivo más rápido de lo que un equipo de seguridad puede seguirlos, y la DLP resulta excesiva y poco eficaz. Gracias a Bold, apostamos por el punto final como la nueva superficie de riesgo y el lugar idóneo para resolverlo. Ser incluidos en la lista Fortune Cyber 60 valida el problema y nuestro enfoque".

Bold se fundó en el año 2024 y salió a la luz pública a principios de 2025 gracias a una inversión de 40 millones de dólares proveniente de Bessemer Venture Partners, Picture Capital y Red Dot Capital Partners. La compañía también presta servicios a decenas de clientes de alto crecimiento, como Tekion, HiBob, Cresta y Shutterfly. Los fundadores de Bold anteriormente habían creado dos empresas de ciberseguridad, Polyrize y SAM Seamless Network, adquiridas por Varonis y Qualcomm.

"Todos los equipos de seguridad saben que la prevención de pérdida de datos (DLP) es un problema, pero aun así son pocas las empresas que han estado dispuestas a replantearse su funcionamiento", comentó Amit Karp, socio de Bessemer Venture Partners. "Bold ha creado algo realmente diferente, utilizando IA en el punto final de cara a comprender los datos confidenciales y prevenir fugas sin interferir en el trabajo de los empleados. Por eso apoyamos al equipo".

La lista Fortune Cyber 60™, desarrollada en colaboración con Lightspeed Venture Partners y AWS, sirve como reconocimiento de 60 de las startups de ciberseguridad más importantes respaldadas por capital de riesgo que aún no han salido a bolsa, han sido adquiridas u otras operaciones de salida significativas. Lightspeed lleva a cabo la evaluación de cientos de empresas de ciberseguridad respaldadas por capital de riesgo en función de sus ingresos recurrentes anuales, su crecimiento interanual y sus datos operativos validados, y posteriormente agrupa la lista en tres etapas de 20 empresas. La lista completa está disponible aquí.

Acerca de Bold Security

Bold es una solución DLP en tiempo real para el endpoint moderno. Bold ejecuta IA directamente en el dispositivo para clasificar los datos por significado, analizar la intención y evitar que los datos salgan al instante. Obtenga más información a través de bold.security.

Contacto para mediosIgnacio Ramirezignacio@switchpr.com+1 415.517.6708

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