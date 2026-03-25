bolttech amplía su colaboración con MediaMarkt hasta España

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias al lanzamiento del programa de alquiler "Alquílo España" de MediaMarkt

MADRID, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- bolttech , la empresa global de tecnología de seguros, se ha asociado con MediaMarkt España para lanzar Alquílalo España, un nuevo programa de alquiler de dispositivos electrónicos que se ha diseñado para proporcionar un acceso flexible y con servicio incluido a tecnología de alta gama. Alquílalo España permite a los clientes alquilar dispositivos de alta gama de diversas categorías por medio de plazos flexibles que van desde los 12 hasta los 36 meses (llegando hasta 48 meses para consolas), con costes predecibles gracias a un paquete de servicios integrado que cubre los principales escenarios de daños, como son los daños por líquidos y de pantalla. Los clientes pueden actualizar a dispositivos más nuevos durante el tiempo de vigencia de sus contratos más largos, y todos los dispositivos se devuelven en un modelo circular al finalizar el periodo de alquiler, ampliando con ello su vida útil. El programa ya se ha lanzado el 5 de marzo en 11 tiendas piloto, y se espera que se amplíe en todas las tiendas de MediaMarkt España para finales del año 2026.

El lanzamiento en España se basa en la colaboración existente de bolttech con MediaMarkt Polonia, donde ambas compañías ya ofrecen una gama de servicios para el ciclo de vida de los dispositivos, incluido también el alquiler. La expansión a España es el reflejo de una ambición más amplia de escalar los modelos de venta minorista basados en el ciclo de vida en múltiples mercados europeos, respondiendo a la demanda cada vez mayor de los consumidores en lo que respecta a la flexibilidad, asequibilidad y sostenibilidad, a la vez que permite a los minoristas desarrollar modelos de ingresos recurrentes y fortalecer la relación a largo plazo con el cliente a través de propuestas basadas en el ciclo de vida.

Acerca de bolttech

bolttech es una empresa global de tecnología aplicada a los seguros (insurtech) cuyo objetivo se basa en construir el ecosistema líder mundial, impulsado por la tecnología, para la protección y los seguros. bolttech presta servicios a clientes repartidos en 39 mercados de Asia, Europa, Norteamérica y África.

Contando con una completa gama de capacidades digitales y basadas en datos, bolttech facilita la conexión entre aseguradoras, distribuidores y clientes para que la compra y venta de productos de seguros y protección sea más sencilla y eficiente.

Si desea más información visite la página web www.bolttech.io

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