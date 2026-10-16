Bonadea Care explica los cambios de la Ley de la Dependencia y cómo afectarán a las familias - Bonadea Care

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2026.- El 16 de septiembre el Congreso aprobó definitivamente, tras su paso por el Senado, la mayor reforma de la Ley de la Dependencia en veinte años. Todavía no está en vigor y hay detalles que faltan por conocer, pero hay cambios muy concretos que ya se avecinan. Aquí se explica con ejemplos de la vida diaria, desde la experiencia de Bonadea acompañando a personas mayores y dependientes en su casa.

Combinar ayudas: el cambio que más se notará en casa

La reforma de la Ley de la Dependencia elimina el régimen de incompatibilidades entre prestaciones vigente desde 2012, que limitaba la combinación de servicios. A partir de ahora, será posible compatibilizar apoyos como el centro de día y la asistencia domiciliaria, adaptando la atención a las necesidades de cada persona y favoreciendo su permanencia en el hogar.

Y no solo dentro de casa: el servicio de ayuda a domicilio “sale del portal” y podrá acompañar a la persona fuera del hogar, al médico o a la compra. Y si tu familiar, que ya recibe apoyo, sufre una caída, los servicios sociales pueden reforzar temporalmente las horas de ayuda sin esperar una revisión formal del expediente. Y la teleasistencia pasará a ser un derecho para toda persona con dependencia reconocida —también para quienes tienen demencia, algo que hasta ahora no estaba garantizado—. Para quien vive solo, estos detalles son un mundo.

Menos espera para saber si tienes derecho a las prestaciones y servicios

La reforma reduce de seis a tres meses el plazo legal para resolver las solicitudes de dependencia, crea una vía urgente para los casos más vulnerables y establece apoyos transitorios mientras llega el recurso solicitado. Aunque la espera media actual ronda los 314 días, la medida busca agilizar la atención y evitar demoras prolongadas.

Además, amplía la figura del cuidador no profesional a parejas, amistades, vecinos y personas sin vínculo familiar, bajo determinadas condiciones. También contempla la cotización de los cuidadores principales a cargo del Estado y garantiza la continuidad de los cuidados ante situaciones de enfermedad u hospitalización.

Un mismo derecho, sin importar el código postal

La reforma blinda por ley que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema. Hoy, que una ayuda llegue antes o después, o que el servicio sea mejor o peor, depende demasiado de dónde se vive. Un mismo derecho no puede variar tanto con el código postal: más aportación estatal significa más igualdad entre comunidades y más garantías. El sistema atiende ya a más de 1,7 millones de personas y la lista de espera —unas 143.000 personas a julio de 2026— ha bajado un 21 % en un año. El Gobierno quiere reducirla a la mitad en 2027 y eliminarla en 2028.

El aviso de quienes trabajamos en el sector

Hay un problema que la ley por sí sola no resuelve, y conviene decirlo con transparencia porque se ve cada semana en las agencias de ayuda a domicilio como las de Bonadea Care: el tramo entre la concesión y el servicio real. En algunos servicios públicos de ayuda a domicilio existen cuellos de botella y las familias que solicitan el servicio deben esperar meses hasta comenzar con su prestación de ayuda en casa. La espera ya no es solo hasta que les concedan la dependencia —eso, en teoría, se acelera con la reforma—: es el tiempo desde la concesión hasta que el servicio llega a casa.

Que la dependencia se conceda más rápido es una gran noticia, pero entre la concesión y tener el servicio en casa hay otro tramo, y ahí falta capacidad real. En este punto, la pluralidad de proveedores marca la diferencia: donde las familias pueden elegir entre el servicio concertado del ayuntamiento y una empresa privada acreditada —como ocurre en Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana—, cuantos más proveedores hay, antes llega el cuidado a casa. Plazos más cortos y más dinero significan también más volumen para quien gestiona los servicios: el sector asumimos ese reto con convicción —planificación, más profesionales formados y una coordinación muy fina con las administraciones— para que el tiempo que la ley ahorra no se pierda en la cola de entrada del servicio, apunta Laura Escanero, CEO de Bonadea Care.

Calma: todavía no puedes exigir los cambios

La ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE, aunque muchas medidas dependerán de reglamentos y adaptaciones autonómicas, con plazo hasta el 1 de enero de 2030 para ajustar las normas sobre compatibilidad de ayudas y servicios.

En el ámbito económico, se han anunciado 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027, además de un aumento de las cuantías mínimas garantizadas desde el 1 de julio de 2026. Estos fondos refuerzan la financiación de los servicios y las prestaciones, cuya aplicación concreta dependerá de cada comunidad.

Cinco pasos para solicitar las ayudas a la dependencia en familia:

Solicitar la valoración de dependencia cuanto antes.

Reunir los informes médicos y la documentación requerida por la comunidad autónoma.

Expresar las preferencias sobre residencia, ayuda a domicilio o centro de día durante la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA).

Consultar las opciones de acceso a los servicios y, si se concede una prestación económica vinculada al servicio (PEVS), comprobar qué centros acreditados pueden ofrecer la atención necesaria.

Consultar el reconocimiento como cuidador no profesional cuando la persona responsable de los cuidados no sea familiar.

Y ahora, aterrizarla

En todo caso, habrá que ver cómo aterrizan en la realidad todas estas medidas. Las leyes ponen el marco; el día a día lo sostienen las personas. Si tienes dudas sobre tu caso concreto, en Bonadea te escuchamos: es lo que hacemos cada día.

Bonadea Care

Bonadea Care, empresa del grupo internacional Oui Care especializada en cuidados y ayuda a domicilio para personas mayores, está presente en varias comunidades autónomas con agencias locales en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón y Cádiz, y centros acreditados por los servicios sociales para gestionar las prestaciones de la Ley de la Dependencia, incluida la prestación económica vinculada al servicio (PEVS).

Fuentes: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (nota de prensa, 16-09-2026); Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio (BOE); Panel del SAAD, julio de 2026 (tiempo medio de gestión: 314 días); El País, 16-09-2026.

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