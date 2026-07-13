Booster lanza AI Insights para gestionar la formación en inteligencia artificial de las empresas - BOOSTER BY FRESHPEOPLE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2026. La adopción de la inteligencia artificial en el entorno empresarial avanza a gran velocidad, impulsando mejoras en productividad y eficiencia, pero también nuevos desafíos en materia de gobernanza y cumplimiento normativo. La entrada en vigor de las obligaciones derivadas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) sitúa la formación en IA corporativa como un requisito estratégico para las organizaciones. En este escenario, Booster presenta Booster AI Insights, una solución diseñada para evaluar el nivel de capacitación de las plantillas y facilitar el cumplimiento del Artículo 4 de la normativa europea.

Un simulador interactivo para impulsar la formación en IA corporativa

Booster AI Insights sustituye los métodos tradicionales de evaluación por un simulador interactivo de 15 minutos compuesto por cuatro minijuegos que analizan el criterio digital de los empleados en situaciones reales. La plataforma evalúa aspectos como la capacidad para detectar alucinaciones de la inteligencia artificial, la correcta interpretación de los resultados generados por estas herramientas y la toma de decisiones en función del nivel de riesgo de cada tarea.

La solución clasifica a cada profesional según su grado de madurez digital y genera itinerarios de aprendizaje personalizados mediante microformaciones de tres minutos organizadas en distintos módulos. Este enfoque permite que los departamentos de Recursos Humanos adapten la formación únicamente a las necesidades detectadas, optimizando el tiempo de aprendizaje y los recursos destinados a la capacitación.

Diagnóstico, capacitación y documentación para el cumplimiento normativo

Además del diagnóstico individual y por equipos, Booster AI Insights incorpora un cuadro de mando para la dirección que facilita la identificación de necesidades por departamentos y perfiles profesionales. Tras completar el proceso formativo, la plataforma genera automáticamente un expediente documentado por empleado que acredita la capacitación recibida y puede utilizarse como soporte en auditorías internas o procedimientos de verificación relacionados con la normativa europea.

Laura León, COO y CPO de Booster, explica: No podemos capacitar a los equipos si no sabemos dónde están sus puntos ciegos hoy. Booster AI Insights nace para quitarle un peso de encima a las direcciones de empresas y a RR.HH., queremos que cumplir con la ley sea un proceso ágil, transparente, seguro y, sobre todo, útil para la productividad real de la empresa.

Con un modelo basado en criterios deterministas y diseñado para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, Booster AI Insights apuesta por una solución que combina evaluación, aprendizaje y trazabilidad documental. La compañía refuerza así su compromiso con una formación en IA corporativa adaptada a las nuevas exigencias regulatorias y a las necesidades reales de las empresas en un entorno de transformación tecnológica cada vez más exigente.

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