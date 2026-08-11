Booster recuerda que la formación en IA para empleados debe ser personalizada y adaptada a necesidades - Booster by FreshPeople

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026. - La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de miles de empresas. Sin embargo, su implantación está avanzando mucho más rápido que la preparación de las personas que la utilizan. Mientras las organizaciones invierten cada vez más en herramientas y licencias, muchas siguen formando a toda la plantilla de la misma manera, sin saber cuál es el punto de partida de cada profesional ni qué uso hace de la IA en su trabajo. Muchas creen que con eso cumplen la normativa. La realidad es otra. Ante este escenario, Booster recuerda que la formación en inteligencia artificial debe ir más allá de un curso genérico y adaptarse a las necesidades reales de cada organización y de cada empleado.

La formación IA para empresas ya no consiste en impartir un curso general, sino en demostrar que cada empleado ha recibido una capacitación adaptada a su función, a su experiencia previa y al impacto que el uso de la inteligencia artificial puede tener sobre el negocio.

El problema no es la ley. Es seguir formando a ciegas

El Artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial está en vigor desde febrero de 2025 y obliga a las organizaciones a garantizar que las personas que utilizan sistemas de IA cuenten con una formación adecuada. A partir del 2 de agosto de 2026, esa obligación adquiere una dimensión especialmente relevante, ya que las empresas deberán estar en condiciones de acreditar cómo han formado a sus empleados y demostrar que esa capacitación responde a lo que exige la normativa. Sin embargo, el verdadero problema no empieza con la regulación. Empieza mucho antes.

Buena parte del mercado continúa aplicando un modelo de "café para todos": el mismo curso para toda la organización, sin conocer cuál es el punto de partida de cada profesional. Un webinar generalista o una sesión de dos horas puede servir para divulgar conceptos básicos, pero no constituye una evidencia suficiente de cumplimiento. Un certificado de asistencia demuestra que una persona ha participado en una formación; no demuestra que haya adquirido las competencias que exige la normativa para desempeñar su función.

El AI Act exige justamente lo contrario: una formación adaptada al rol, al conocimiento previo y al nivel de riesgo asociado a las funciones de cada empleado. Ese riesgo no depende únicamente de la herramienta utilizada, sino del impacto que un uso inadecuado de la inteligencia artificial puede tener sobre el negocio. No requiere la misma capacitación un directivo que supervisa decisiones apoyadas en IA, un profesional que trabaja con información sensible o un empleado que utiliza un chatbot para redactar correos electrónicos o resumir documentos.

Ese es el error que sigue repitiéndose en muchas organizaciones. Antes incluso de conocer el nivel real de sus equipos, muchas invierten en cursos, despliegan licencias y destinan presupuesto a herramientas que después apenas generan impacto. Muchas creen que ya cumplen porque han impartido una formación general sobre inteligencia artificial. Sin embargo, sin un diagnóstico previo resulta imposible saber quién necesita formación y dónde se encuentran las principales brechas de conocimiento. La consecuencia es doble: se diluye la inversión y, además, resulta muy difícil demostrar ante una inspección que la empresa ha cumplido realmente con lo que exige la normativa.

Frente a ese planteamiento, Booster AI Insights es una plataforma interactiva de Booster que propone invertir el orden habitual. Antes de formar, diagnostica. La herramienta realiza un assessment interactivo de quince minutos que evalúa el comportamiento real de cada profesional a través de cuatro dimensiones —actitud, habilidades técnicas, criterio e impacto—. No mide lo que cada persona afirma saber ni lo que cree saber hacer. Analiza cómo actúa ante situaciones reales relacionadas con el uso cotidiano de la inteligencia artificial.

A partir de ese diagnóstico, genera un itinerario formativo adaptado al perfil, al rol y al nivel de riesgo de cada empleado, alejándose del modelo uniforme que el propio Reglamento Europeo de IA pretende evitar.

La productividad no depende de tener más IA, sino de preparar mejor a las personas

La inteligencia artificial ya está presente en la mayoría de las organizaciones. Lo que todavía marca la diferencia no es disponer de más herramientas, sino contar con profesionales preparados para utilizarlas con criterio. Muchas empresas han acelerado la compra de licencias y la incorporación de asistentes de IA, pero la mayoría sigue sin obtener un retorno medible de esa inversión. Diversos estudios sitúan esa cifra en torno al 94 %. La diferencia rara vez está en la tecnología. Está en las personas.

Ahí aparece la verdadera paradoja. Desplegar inteligencia artificial sin preparar previamente a los equipos puede incluso traducirse en pérdidas de productividad. En cambio, las organizaciones que desarrollan las competencias específicas de cada profesional son las que consiguen capturar el retorno de la inversión.

El criterio se ha convertido en el principal factor diferencial. Un profesional puede saber redactar un buen prompt y, aun así, aceptar una respuesta incorrecta, no detectar una alucinación o introducir información sensible en una herramienta pública. Saber utilizar una aplicación resulta insuficiente si no se comprende cuándo confiar en sus resultados, cuándo verificarlos y cuándo no deberían utilizarse. Ese tipo de decisiones es el que determina el impacto real de la inteligencia artificial sobre el negocio y continúa siendo uno de los aspectos menos desarrollados por la formación tradicional.

Por eso el AI Act trasciende el ámbito del cumplimiento normativo. La regulación obliga a adaptar la formación a cada empleado, pero también impulsa una práctica que ya debería formar parte de cualquier estrategia empresarial: conocer el punto de partida de los equipos antes de invertir en formación, herramientas o licencias. Diagnosticar primero y formar después permite dirigir mejor la inversión, acelerar la adopción de la IA y aumentar las posibilidades de obtener resultados medibles.

Qué tendrá que demostrar una empresa cuando llegue una inspección

El Artículo 4 del AI Act no obliga únicamente a impartir formación. Obliga a demostrar que esa formación responde a las necesidades reales de cada profesional. Para ello, las organizaciones deben acreditar que han evaluado el nivel inicial de cada empleado mediante un diagnóstico objetivo, que han diseñado un itinerario adaptado al rol, al contexto de uso y al nivel de riesgo asociado a sus funciones y que disponen de evidencias documentales que permitan demostrar tanto la realización como la comprensión del aprendizaje.

Booster AI Insights reúne ese proceso en una única plataforma. El assessment inicial evalúa el comportamiento real de cada profesional mediante situaciones prácticas, evitando las limitaciones de los cuestionarios basados en la autopercepción. A partir de ese diagnóstico, la plataforma genera itinerarios personalizados, identifica las principales brechas de conocimiento por departamentos y perfiles mediante cuadros de mando para Recursos Humanos y responsables de equipo y crea un expediente documental exportable que acredita todo el proceso formativo ante una posible inspección.

La formación IA para empresas deja así de entenderse como un curso estándar para toda la organización y pasa a convertirse en un proceso basado en evidencias objetivas. Diagnosticar antes de invertir en formación, adaptar el aprendizaje al nivel de riesgo de cada puesto y documentar todo el recorrido realizado permite responder a las exigencias del AI Act y aprovechar mejor la inversión en inteligencia artificial.

En un escenario donde la ventaja competitiva depende cada vez menos de disponer de más tecnología y cada vez más del criterio con el que las personas la utilizan, preparar a los equipos deja de ser únicamente una obligación normativa para convertirse en una decisión estratégica de negocio.

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PIE DE FOTO: La ley obliga a formar a cada empleado en IA según su rol. Casi nadie lo está haciendo bien

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