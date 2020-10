- El corredor de pensiones de Reino Unido, Border to Coast, elige a FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. como gestor de valores de China

HONG KONG, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd. ("FountainCap") fue nombrada como uno de los dos gestores de valores especializados de China según la Border to Coast Pensions Partnership ("Border to Coast"), uno de los principales grupos de pensiones del sector púbico en Reino Unido, contando con más de 49.000 millones de libras en AUM, para gestionar sus inversiones en valores de China. FountainCap, junto a UBS Asset Management, consiguieron el mandato tras un proceso de licitación riguroso y competitivo.

Reflejando el aumento de la importancia de China en los mercados emergentes, Border to Coast ha creado dos cajas separadas dentro de su Emerging Market Equity Fund, una para China que complementa la caja de gestión interna. Se espera que se distribuyan entre 300 y 500 millones de libras entre los dos responsables, estando pendiente de los movimientos de mercado y de las decisiones de inversión de los 11 Partner Funds de Border to Coasts.

La licitación pública atrajo la participación de más de 50 responsables de valores de China, muchos de ellos siendo grandes compañías nacionales de China y de gestión de activos extranjeros. Se evaluaron todos los solicitantes en cuanto a su calidad técnica, valor por el dinero y capacidad complementaria de encaje. Se ha puesto un énfasis destacado en la aproximación de inversión y en el punto de la integración de los factores de inversión responsables dentro de los procesos de inversión. Tras múltiples rondas de evaluación y entrevistas realizadas, FountainCap fue seleccionada por su compromiso para con las inversiones fundamentales a largo plazo, procesos de inversión de sistema y conocimiento profundo local en China de cara al descubrimiento de nuevas oportunidades.

Frank Ding, presidente y responsable de información de FountainCap, indicó: "Estamos encantados de haber sido nombrados como uno de los dos únicos responsables de valores de China, y agradecemos a Border to Coast esta oportunidad brindada. El conseguir este mandato no es solo un respaldo considerable a nuestra estrategia de inversión a largo plazo, procesos de inversión y capacidades de ejecución, sino que también es un voto de confianza que FountainCap puede realizar aún mejor de cara al futuro. Estamos emocionados al comenzar esta nueva asociación con Border to Coast, y estamos impacientes por utilizar nuestra investigación y conocimiento en las inversiones para generar unos resultados de inversión consistentes y superiores para sus inversiones en China".

Estando pendiente de la aprobación de la FCA, el fondo está previsto se reestructure a principios del año 2021 a través de Border to Coast, que ha nombrado oficialmente a FountainCap como gestor de valores especializado en China.

Acerca de FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

Dirigido por el veterano inversor chino Frank Ding, el equipo de inversión está formado por especialistas de sector/industria con una experiencia de inversión combinada en China desde hace más de 60 años y repartida en 7 ciclos de mercado mundiales. Todos los profesionales de la inversión de FountainCap están equipados con conocimiento y experiencia de inversión mundiales, y dispone de un conocimiento profundo de la economía y mercado de China. El objetivo de la compañía es generar de forma constante unos resultados de inversión superior a largo plazo y proporcionar los mejores servicios para sus clientes.

