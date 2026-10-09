BORICA y OpenWay ganan el premio PAY360 por transformar los pagos de Bulgaria al euro

(Información remitida por la empresa firmante)

El premio a la mejor iniciativa de colaboración reconoce a BORICA y OpenWay por su contribución a la transformación de los pagos en Bulgaria y a la exitosa transición al euro

LONDRES, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD y OpenWay han ganado el premio a la mejor iniciativa de colaboración en los PAY360 Awards 2026 por su trabajo conjunto en la infraestructura de pagos de Bulgaria y en la exitosa transición del país al euro.

El galardón reconoce el impacto de una colaboración a largo plazo centrada en un desafío que no admitía interrupciones: transformar la infraestructura nacional crítica de pagos y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los pagos cotidianos con tarjeta y de los servicios de cajero automático desde el primer minuto de la adopción del euro.

Desde 2018, BORICA y OpenWay han colaborado para modernizar la infraestructura de procesamiento de tarjetas de Bulgaria, combinando la experiencia de BORICA en servicios de pago nacionales y coordinación del ecosistema con la plataforma de software de pagos digitales en tiempo real Way4 de OpenWay y su experiencia en tecnología de pagos.

Lo que distinguió a la iniciativa fue su escala, continuidad e impacto práctico. La colaboración se desarrolló a lo largo de años de modernización y se puso a prueba en condiciones reales excepcionales cuando Bulgaria adoptó el euro el 1 de enero de 2026.

El programa del euro reunió a más de 35 bancos, proveedores de servicios de pago, fintechs, instituciones gubernamentales y socios tecnológicos. BORICA y OpenWay trabajaron estrechamente para preparar y ejecutar la transformación del procesamiento de tarjetas, con pruebas, ensayos y coordinación operativa exhaustivas antes de la transición.

Los resultados llegaron casi inmediatamente después de la medianoche. La primera retirada de euros en un cajero automático se completó apenas 20 segundos después de la entrada en vigor de la nueva moneda. En las primeras 48 horas, se procesaron más de 930.000 transacciones con tarjeta y en cajeros automáticos, por un valor cercano a los 42 millones de euros, sin ninguna interrupción imprevista del servicio.

Miroslav Vichev, consejero delegado de BORICA AD, declaró:

Nuestro objetivo común iba más allá de una transición tecnológica exitosa. Queríamos garantizar que una transformación de esta magnitud pudiera llevarse a cabo sin alterar la experiencia cotidiana de pago. Ello requirió años de preparación, una ejecución disciplinada y confianza tanto entre nuestros equipos como en el conjunto del ecosistema.

Pavel Gubin, consejero delegado de OpenWay Group, comentó:

Lo que distingue a este logro no es únicamente la tecnología o la escala, sino lo que BORICA y OpenWay lograron alcanzar juntas. Hemos dedicado años a construir un entorno de pagos diseñado para evolucionar sin comprometer la continuidad. La adopción del euro sometió este enfoque a la prueba definitiva en el mundo real, y los resultados hablan por sí solos.

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