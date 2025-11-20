Boris Club Barcelona y la nueva ola de Afrohouse y Tech-House en la ciudad condal

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de noviembre.- Barcelona se reinventa como capital de la música electrónica con la apertura del chic, elegante y exclusivo Boris Club Barcelona, un club de última generación que promete transformar la experiencia nocturna en la ciudad. Con un enfoque en Afrohouse y Tech-House, Boris Club Barcelona se posiciona como un referente para quienes buscan una noche exclusiva, elegante y llena de energía. Además, gracias a YouBarcelona, los asistentes pueden disfrutar de reservas VIP y servicios personalizados que garantizan una experiencia sin igual.

Ubicado en una de las zonas más selectas de la ciudad, Boris Club Barcelona combina un diseño moderno, iluminación de vanguardia y acústica de primer nivel. Cada evento en Boris Club Barcelona está cuidadosamente curado para ofrecer sesiones únicas con DJs nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso con la excelencia musical. Aquellos que buscan una experiencia aún más exclusiva pueden optar por la Boris Club Barcelona Mesa VIP, disponible a través de Barcelona Tables y YouBarcelona, que asegura las mejores ubicaciones, trato preferente y atención personalizada durante toda la noche.

Más allá de Boris Club Barcelona, la escena electrónica de la ciudad sigue creciendo con otros espacios imprescindibles. Desde 2024 el Chica Club, es otro local especializado en Afrohouse. Con una programación semanal repleta de ritmo y energía, Chica Club atrae a un público cosmopolita que busca calidad y ambiente en cada sesión. Completando la nueva escena emergente de música electrónica, está el sofisticado Sea Sea Club, situado junto al mar, que combina electrónica y deep house en un entorno único con vistas al Mediterráneo. Este exclusivo local destaca por su fusión entre música, ambiente relajado y lujo contemporáneo.

Con la opción de reservar una Sea Sea Club Mesa VIP a través de Barcelona Tables, los visitantes pueden disfrutar de un servicio excepcional, ideal para quienes buscan celebrar con estilo frente al mar. Además, YouBarcelona ofrece acceso preferente a Sea Sea Club, reforzando su conexión con los principales espacios de la vida nocturna barcelonesa.

A esta vibrante escena se suma la icónica discoteca Ku Barcelona, que ocupa el espacio que anteriormente albergaba Pacha Barcelona. Inspirada en la mítica KU Ibiza, considerada una de las discotecas más legendarias del mundo, Ku Barcelona rinde homenaje a su herencia con un concepto renovado que combina el espíritu libre y hedonista de los años 80 con la tecnología y el diseño del clubbing contemporáneo. Situada frente al mar, en el corazón del Front Marítim, la discoteca Ku Barcelona apuesta por una programación internacional con artistas de primer nivel y un ambiente inconfundible que promete marcar tendencia en la noche barcelonesa.

Gracias a YouBarcelona, es posible acceder a listas VIP y realizar reservas exclusivas para la Ku Barcelona Mesa VIP, que ofrece una experiencia privilegiada con servicio premium y las mejores vistas del club.

Quienes buscan una experiencia superior pueden disfrutar de la Ku Barcelona Mesa VIP, disponible a través de Barcelona Tables, que ofrece un entorno exclusivo y privilegiado para vivir de cerca la energía única de este renovado templo del ocio nocturno barcelonés.

Con la llegada de Boris Club Barcelona, junto a Ku Barcelona, Chica Club y Sea Sea Club, la ciudad refuerza su reputación como destino imprescindible para los amantes del Afrohouse y Tech-House. Tanto Barcelona Tables como YouBarcelona se consolidan como aliados estratégicos de la escena clubbing más exclusiva, brindando acceso directo y reservas VIP en los locales más destacados.

La combinación de estos tres templos de la electrónica —Boris Club Barcelona, Chica Club y Sea Sea Club— marca el inicio de una nueva era para las noches de Barcelona.

Contacto

Emisor: Boris Club Barcelona

Número de contacto: +34 662 511 795