Bosch eBike Systems defiende los beneficios de moverse en bicicleta eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de octubre de 2023.

Bosch eBike Systems muestra las bicicletas eléctricas como una alternativa real y sostenible para moverse por la ciudad, y es que sus componentes permiten disfrutar de la ciudad como nunca

En los últimos años, la bicicleta eléctrica ha cobrado fuerza como una alternativa real y cada vez más popular como medio de transporte para los desplazamientos diarios en las ciudades españolas. No solo es un vehículo más sostenible y saludable, sino que también permite un mayor ahorro económico en comparación con las opciones motorizadas de combustión, lo que lo convierte en la forma ideal de moverse por la ciudad en un momento en el que los precios del combustible no hacen más que subir.



Según un estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers (PwC), la movilidad del futuro en las grandes ciudades será conectada, autónoma, compartida y eléctrica, ya que tiene un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, que buscan equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.



Conscientes de ello, Bosch eBike Systems invita a conocer los múltiples beneficios de este popular medio de transporte en el Día Mundial de las Ciudades, una jornada donde la marca busca sensibilizar y concienciar sobre la importancia de sumarse a la movilidad sostenible:



1. Reducción de la contaminación: es un vehículo que no emite gases de efecto invernadero, a la vez que reduce la contaminación acústica en comparación con otros vehículos a motor como coches o autobuses.



2. Un medio de transporte flexible: las eBikes son más fáciles de aparcar y pueden llegar a lugares donde otros vehículos no pueden, así como pueden recorrer rutas complejas para otros medios de transporte.



3. Ahorro: se trata de un vehículo económico tanto en su compra como en su mantenimiento y uso.



4. Mejora la salud: un estudio realizado por Harvard revela que el ejercicio ofrece numerosas ventajas para la salud, incluida la mejora de la memoria y la creatividad, la conservación de la fuerza muscular, la fortificación del corazón, el mantenimiento de un peso corporal saludable y la prevención de afecciones crónicas como la diabetes.



Para disfrutar de todas las ventajas de la bicicleta eléctrica y vivir al máximo la experiencia eBike, Bosch eBike Systems ofrece una amplia gama de componentes, como motores, baterías y pantallas. Este sistema inteligente mejora la eBike para la movilidad del futuro al combinar componentes técnicamente avanzados con funciones digitales, ofreciendo una experiencia de conducción excepcional. Este sistema aporta mayor inteligencia, comodidad y seguridad a la eBike, cumpliendo así la visión de la movilidad de las eBikes del futuro. La eBike conectada e inteligente redefine la movilidad del futuro integrando hardware y software para todo tipo de situaciones de conducción, desde desplazamientos urbanos hasta aventuras en la montaña:



Un ejemplo de ello es el sistema inteligente de Bosch eBike Systems, donde la ruta se puede planificar gracias la aplicación eBike Flow. El navegador contiene información detallada de la ruta y proporciona información sobre valores como la altitud, las características de la ruta, etc., y tiene indicadores para puntos importantes como las estaciones de carga. Además, también se pueden integrar aplicaciones de planificación de rutas como komoot y Strava. De esta manera, los eBikers pueden seleccionar las rutas ideales con antelación a través de su eBike y descubrir nuevas rutas.



También cabe destacar el sistema ABS Bosch eBike, con el que es posible evitar que las ruedas se bloqueen, manteniendo el vehículo estabilizado incluso con la frenada más brusca. De esta forma, se brinda al conductor un margen de maniobrabilidad para evitar mejores accidentes.



Además, la función eBike Lock de Bosch eBike permite evitar el robo de la eBike. Una función gratuita que sirve como protección antirrobo adicional a la cerradura clásica, a través de la cual el smartphone se convierte en una llave digital.



En un momento en el que la movilidad sostenible está en auge y el cuidado del medio ambiente es una premisa fundamental, la bicicleta eléctrica es una de las mejores aliadas a la hora de buscar un medio de transporte urbano que permita desplazarse a la vez se contribuye a la protección del planeta.



Así, Bosch eBike Systems destaca la bicicleta eléctrica como una alternativa innovadora y accesible para disfrutar de la ciudad de una forma única y divertida, pues el uso de este vehículo ayuda a reducir la congestión del tráfico, mejorando la calidad del aire y fomentando un estilo de vida activo. Conocer todas las posibilidades del ciclismo eléctrico con Bosch eBike en: https://www.bosch-ebike.com/es/







Contacto

Nombre contacto: HAVAS PR

Descripción contacto: HAVAS PR

Teléfono de contacto: 91 456 90 90