Bosch explora las tendencias del sector de la calefacción, climatización y ACS para 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La integración de tecnologías híbridas, soluciones conectadas y gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, será clave para lograr una descarbonización más sostenible, eficiente y adaptable

Madrid, 28 de enero de 2025.- El sector de la calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS) atraviesa una transformación profunda, impulsada por la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia energética. De cara a 2025, las principales tendencias apuntan a una mayor adopción de tecnologías limpias, el auge de soluciones híbridas y el protagonismo creciente de los gases renovables como pilares fundamentales de la transición energética.



Recuperación del mercado de reposición y obra nueva estable, con un enfoque en la rehabilitación energética

El segmento de reposición liderará el crecimiento del mercado, impulsado por la renovación de equipos obsoletos tras los años marcados por el exceso de stock que impactó al sector. Distribuidores y fabricantes están avanzando hacia un equilibrio más sostenible que favorezca este proceso de actualización. Por otro lado, el mercado de obra nueva mantendrá una tendencia estable, mientras gana protagonismo la rehabilitación energética y la implementación de sistemas que prioricen la eficiencia energética y el cumplimiento de normativas más exigentes en edificación sostenible.



En este escenario, Bosch Home Comfort presentó en 2024 la bomba de calor Compress 5800i AW, una innovadora solución que combina un bajo impacto ambiental gracias a su uso del refrigerante natural R290 y conectividad integrada. Este modelo es además compatible con energías renovables como la fotovoltaica, lo que refuerza su apuesta por la sostenibilidad. Su diseño compacto y ultra silencioso facilita la instalación incluso en entornos residenciales de alta densidad, convirtiéndolo en una opción ideal para la rehabilitación energética de edificios antiguos.



Gases renovables como pilares en el camino hacia la descarbonización

En un sector que busca descarbonizarse, los gases renovables se están posicionando como una de las alternativas más prometedoras, especialmente en aplicaciones donde la electrificación podría no ser la solución más viable. El biometano y el hidrógeno verde emergen como fuentes de energía clave para complementar las soluciones eléctricas y acelerar la transición sin necesidad de transformaciones drásticas en la infraestructura existente. Este enfoque es especialmente relevante en sectores industriales, rurales y aplicaciones de calefacción a gran escala.



"El futuro de la descarbonización no depende exclusivamente de la electrificación. Los gases renovables como el hidrógeno verde y el biometano jugarán un papel crucial en la transición energética. Bosch se compromete a liderar el desarrollo de soluciones que integren estas tecnologías de forma eficiente y práctica, combinando la flexibilidad de los sistemas tradicionales con los avances sostenibles que ofrecen los combustibles renovables," afirma Vicente Gallardo director de ventas de la división Bosch Home Comfort.



Bosch ha demostrado su compromiso con esta transición mediante la adaptación de sus calderas de condensación, que son compatibles con biometano y mezclas de hidrógeno de hasta el 20%. Además, la compañía está explorando proyectos piloto en UK con hidrógeno verde para garantizar que sus soluciones sigan siendo una alternativa viable a largo plazo, lo que permite a los consumidores optar por combustibles limpios sin renunciar a la fiabilidad de las tecnologías convencionales.



Sistemas híbridos: flexibilidad y sostenibilidad combinadas

Las tecnologías híbridas que combinan calderas de combustión con bombas de calor están ganando popularidad por su capacidad para ofrecer una transición energética gradual, eficiente y sin la necesidad de sustituir por completo los sistemas existentes. Estos sistemas híbridos permiten a los consumidores aprovechar lo mejor de ambas soluciones: la eficiencia energética de las bombas de calor y la fiabilidad de los sistemas de combustión cuando los precios de la electricidad son elevados o la demanda es muy alta.



Bosch está apostando por soluciones híbridas que permiten a los consumidores aprovechar la eficiencia de los gases renovables como el biometano y el hidrógeno, a la vez que incorporan la flexibilidad de la electrificación en su funcionamiento. Esto facilita la adaptación a las nuevas normativas medioambientales sin comprometer el confort ni la eficiencia.



Aerotermia y electrificación: tecnologías en ascenso

La aerotermia seguirá afianzándose como una tecnología fundamental, especialmente en proyectos de obra nueva y en entornos urbanos. Su eficiencia para ofrecer calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria la convierte en una opción destacada para los consumidores que priorizan soluciones sostenibles y energéticamente eficientes.



Un sector con la sostenibilidad en el núcleo de su desarrollo

La sostenibilidad se extiende más allá de las tecnologías y alcanza los procesos de producción y diseño. El sector está adoptando principios de economía circular, utilizando materiales reciclados y maximizando la durabilidad de los equipos. En este sentido, Bosch continúa comprometida con la reducción del impacto ambiental en toda su cadena de valor, integrando procesos sostenibles en la fabricación de sus productos y promoviendo soluciones de larga duración que minimicen los residuos.



La expansión global del sector será impulsada por adquisiciones estratégicas y el desarrollo de tecnologías avanzadas. En este marco, Bosch ha cerrado en 2024 la mayor operación de su historia con la adquisición de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning. Este movimiento refuerza su liderazgo en climatización y posiciona a la compañía como una referencia global en soluciones de calefacción, aire acondicionado y ACS.



El rol de las ayudas públicas para la adopción de soluciones eficientes y sostenibles

Aunque los fondos públicos, como los Next Generation, han tenido un impacto limitado hasta ahora, el sector se muestra optimista ante una posible mayor alineación entre las políticas gubernamentales y las demandas reales del mercado en los próximos años. En 2024, factores como la moderación en los precios de la energía y la recuperación de la confianza del consumidor serán clave para impulsar el crecimiento del sector. Si bien la electrificación sigue desempeñando un papel destacado, los gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, están ganando protagonismo como opciones viables y versátiles para la descarbonización, aportando flexibilidad y complementando el mix energético de forma estratégica.



En definitiva, en 2025, las tecnologías híbridas, los sistemas conectados y el auge de soluciones renovables se posicionarán como los motores clave del sector. La integración de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde, con tecnologías eficientes como bombas de calor y calderas de condensación avanzadas, se consolidará como una estrategia efectiva para avanzar en la descarbonización tanto en el ámbito residencial como en el industrial. Este enfoque adaptable y flexible, que prioriza soluciones personalizadas para cada necesidad, será fundamental para alcanzar un futuro más sostenible, eficiente y resiliente.







Contacto

Nombre contacto: Bosch Home Comfort

Descripción contacto: Bosch Home Comfort

Teléfono de contacto: 914 56 90 00