Bosch Home Comfort identifica las claves para elegir un sistema de climatización adaptado a cada vivienda

Bosch Home Comfort - Bosch Home Comfort

(Información remitida por la empresa firmante)

Bosch Home Comfort ofrece una guía práctica para ayudar a los consumidores a identificar la solución que mejor se adapta a su hogar, desde sistemas split y por conductos hasta bombas de calor multitarea y herramientas digitales de simulación.

Madrid, 26 de junio de 2026.-La climatización ha evolucionado hasta convertirse en una de las decisiones más importantes dentro del hogar. Ya no se trata únicamente de combatir el calor en verano o el frío en invierno, sino de encontrar soluciones capaces de ofrecer confort durante todo el año, reducir el consumo energético y adaptarse a las características específicas de cada vivienda.



Sin embargo, ante la amplia variedad de tecnologías disponibles actualmente en el mercado, muchos consumidores no tienen claro qué aspectos deben valorar antes de tomar una decisión. Más allá de las prestaciones del equipo, factores como el tamaño de la vivienda, el número de estancias que se desea climatizar, las posibilidades de instalación o el consumo energético pueden marcar la diferencia.



Desde Bosch Home Comfort repasan las principales preguntas que cualquier usuario debería hacerse antes de elegir un sistema de climatización y ofrecen las claves para encontrar la solución que mejor se adapte a cada hogar.



1. Seleccionar las preferencias de climatización: una habitación o toda la vivienda



La primera pregunta no es qué equipo comprar, sino qué espacios necesitan climatización. No es lo mismo querer refrescar el salón durante las horas de más calor que mantener una temperatura homogénea en toda la casa durante todo el año.



Si el objetivo es climatizar una única estancia o un número reducido de habitaciones, un sistema split puede ser suficiente. Si se quieren climatizar varias habitaciones de forma independiente, los sistemas multisplit permiten regular la temperatura de cada espacio. En cambio, para quienes buscan una climatización integral de toda la vivienda, pueden resultar más adecuadas soluciones por conductos o bombas de calor multitarea.



2. Detallar las características de la vivienda



Las características de la vivienda condicionan qué sistemas pueden instalarse y cuáles ofrecerán un mejor resultado. Por ejemplo, los sistemas por conductos requieren espacio para ocultar la instalación, normalmente mediante falsos techos, por lo que suelen ser una opción habitual en viviendas de nueva construcción o en reformas integrales. Si la vivienda no dispone de esta posibilidad, las soluciones split o multisplit pueden ofrecer una instalación más sencilla y menos invasiva.



Asimismo, conviene tener en cuenta el espacio disponible para la unidad exterior y las posibles limitaciones arquitectónicas o normativas de la vivienda. En algunos casos, factores como la ubicación de terrazas y balcones, las características de la fachada o las normas de la comunidad de propietarios pueden condicionar la instalación de determinados equipos. Por ello, contar con asesoramiento especializado y valorar las distintas alternativas disponibles resulta clave para encontrar la solución más adecuada.



3. Definir el lugar óptimo para instalar el equipo



La ubicación influye directamente en el confort y la eficiencia del sistema. En el caso de los equipos split, es recomendable instalar la unidad interior en una zona que permita distribuir el aire de forma uniforme por la estancia, evitando obstáculos y procurando que el flujo no incida directamente sobre las personas. También es importante elegir una ubicación que facilite las tareas de mantenimiento y garantice un funcionamiento silencioso y eficiente a largo plazo.



Bosch cuenta con soluciones como la gama Climate Mono Split y Climate Multi Split, diseñadas para adaptarse a diferentes espacios y necesidades. Estos equipos incorporan tecnologías orientadas a optimizar el consumo energético, ofrecen un funcionamiento silencioso y permiten gestionar la climatización de forma sencilla a través del móvil, adaptándose a las nuevas demandas del hogar conectado.



4. Valorar la instalación en términos de ahorro en los próximos años



Cada vez más consumidores valoran no solo el coste inicial del equipo, sino también su eficiencia energética y el ahorro que puede generar a largo plazo. De hecho, según el estudio Una radiografía de la climatización en los hogares españoles, elaborado por Bosch Home Comfort, el ahorro energético ya es el principal factor de decisión para el 41% de los usuarios y un 58% se plantea renovar su sistema de climatización actual.



En este contexto, las bombas de calor se han consolidado como una de las tecnologías con mayor crecimiento dentro del sector residencial gracias a su capacidad para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria desde un único sistema. Estas soluciones aprovechan la energía presente en el aire exterior para climatizar la vivienda, reduciendo el consumo energético frente a sistemas tradicionales y facilitando, además, la integración con instalaciones fotovoltaicas.



5. Optar por un sistema conectado e inteligente



La climatización ha evolucionado hacia soluciones cada vez más inteligentes y conectadas. Funciones como el control desde el móvil, la programación horaria, la gestión por voz o la posibilidad de monitorizar el consumo en tiempo real permiten optimizar la eficiencia energética y adaptar el funcionamiento del equipo a las rutinas del hogar.



Además, los nuevos sistemas incorporan tecnologías orientadas a mejorar la experiencia de uso y el bienestar de los usuarios. Es el caso de los filtros de alta densidad, capaces de contribuir a una mejor calidad del aire interior al retener partículas y otras impurezas, ofreciendo así una experiencia de climatización más completa, personalizada y alineada con las nuevas demandas de confort en el hogar.



6. Imaginar cómo quedará en casa



Una de las dudas más habituales a la hora de elegir un sistema de climatización es cómo se integrará en la vivienda. Más allá de comparar prestaciones o niveles de eficiencia, muchos usuarios quieren saber si el equipo encajará en el espacio disponible, cuál es la mejor ubicación para instalarlo o cómo afectará a la estética del hogar.



Para facilitar este proceso, Bosch Home Comfort pone a disposición de los consumidores herramientas de realidad aumentada que permiten visualizar los equipos a tamaño real y en un entorno real, directamente desde el smartphone y sin necesidad de descargar ninguna aplicación. Así, los usuarios pueden comprobar cómo quedarían diferentes modelos de aire acondicionado de la gama Climate o bombas de calor Compress en su propia vivienda antes de tomar una decisión.



De esta manera, es posible comparar alternativas, identificar el lugar más adecuado para la instalación y hacerse una idea mucho más precisa de cómo se integrarán los equipos en el hogar. Esta herramienta se suma al asesoramiento especializado de la marca y refuerza una tendencia cada vez más presente en el sector: ayudar al consumidor a elegir de una forma más sencilla, informada y personalizada.

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