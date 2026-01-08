Bosch Home Comfort presenta las tendencias del sector para 2026 - Bosch Home Comfort

La integración de tecnologías híbridas, electrificación con aerotermia y conectividad avanzada, junto al impulso de gases renovables, definirá la climatización del futuro más sostenible y eficiente en 2026

Madrid, 8 de enero.- El mercado de la calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS) en España se enfrenta a una nueva etapa de consolidación y crecimiento equilibrado, marcada por la eficiencia energética, la digitalización y la integración de sistemas. De cara a 2026, las tendencias del sector apuntan a una evolución tecnológica orientada a la sostenibilidad, la flexibilidad y la optimización operativa, donde los sistemas híbridos, la electrificación y los gases renovables seguirán siendo los protagonistas.



Recuperación del mercado de reposición y estabilización de obra nueva

Tras un periodo de ajuste y normalización de stocks durante los ejercicios anteriores, el mercado muestra en 2025 signos de equilibrio. La reposición de equipos antiguos continúa siendo el motor del crecimiento, especialmente en calderas murales, que mantienen un comportamiento positivo con un volumen de ventas en torno a las 276.000 unidades, según FEGECA, consolidándose como pilar del confort residencial en España.



Por su parte, la obra nueva mantiene una evolución estable, con un enfoque creciente en la eficiencia energética y la integración de sistemas conectados. La rehabilitación energética se perfila como un factor clave para impulsar la modernización del parque instalado, combinando la actualización de infraestructuras con soluciones tecnológicas que optimizan el consumo y reducen la huella ambiental.



Gases renovables y transición energética

El biometano y el hidrógeno verde se consolidan como alternativas estratégicas para complementar la electrificación, ofreciendo soluciones sostenibles en entornos donde los sistemas 100 % eléctricos presentan limitaciones técnicas o económicas. Bosch Home Comfort continúa adaptando sus calderas de condensación para operar con biometano y mezclas de hidrógeno de hasta el 20 %, al tiempo que desarrolla proyectos piloto internacionales que garantizan la viabilidad a largo plazo de estas tecnologías.



"Descarbonizar no significa electrificar únicamente. Los gases renovables permiten combinar la flexibilidad de los sistemas tradicionales con la eficiencia de las soluciones renovables, ofreciendo a los consumidores alternativas prácticas y sostenibles", afirma Vicente Gallardo, director de Ventas de Bosch Home Comfort.



Sistemas híbridos: eficiencia y flexibilidad

La hibridación de calderas de condensación con bombas de calor se consolida como una vía eficaz para la transición energética en viviendas existentes. Estos sistemas permiten a los usuarios aprovechar la eficiencia energética de la electrificación y la fiabilidad de la combustión cuando la demanda es alta o los precios de la electricidad son elevados.



Bosch Home Comfort continúa ampliando su oferta de soluciones híbridas compatibles con gases renovables, facilitando el cumplimiento de normativas medioambientales y asegurando el confort sin comprometer la eficiencia.



Aerotermia y electrificación en crecimiento

La aerotermia mantiene su impulso, especialmente en nuevas edificaciones y entornos urbanos, gracias a equipos más compactos, versátiles y eficientes. Su integración con soluciones conectadas y sistemas de control inteligente permite una gestión energética más precisa, reforzando la sostenibilidad y la comodidad del usuario. La conectividad y la monitorización en tiempo real se consolidan como elementos esenciales en la evolución del sector hacia hogares más inteligentes y eficientes.



Sostenibilidad y economía circular en el núcleo del sector

Los fabricantes están adoptando procesos de producción más sostenibles, utilizando materiales reciclables y maximizando la durabilidad de los equipos. Bosch refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través de productos de larga vida útil y servicios posventa que optimizan la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental.



Servicios y conectividad: valor añadido para el usuario

Los servicios digitales y la conectividad avanzada se consolidan como pilares estratégicos de Bosch Home Comfort. Desde asistencia técnica y mantenimiento preventivo hasta monitorización inteligente y gestión energética, la compañía ofrece una experiencia integral al cliente, optimizando el ciclo de vida de los equipos y aportando un valor diferencial frente a la competencia. La consolidación de su red de servicios propios en España, con más de 200 técnicos especializados, refuerza la proximidad y la calidad del soporte posventa.



Perspectivas para 2026

El próximo año se prevé una consolidación tecnológica y operativa, con una mayor adopción de sistemas híbridos, aerotermia y soluciones conectadas. La digitalización, junto con la eficiencia energética y el uso de gases renovables, será la clave para avanzar hacia un confort más sostenible, flexible y eficiente. Las políticas de rehabilitación energética y la posible reactivación de incentivos públicos impulsarán la demanda y facilitarán un crecimiento estable y orientado al ahorro a largo plazo.



En definitiva, 2026 se perfila como un año en el que la innovación, la sostenibilidad y la conectividad marcarán la pauta del sector, consolidando soluciones que combinan eficiencia, flexibilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades de consumidores y profesionales del sector de la climatización en España.







