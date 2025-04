Bosch Home Comfort redefine el confort en las casas del pueblo

(Información remitida por la empresa firmante)

Las casas de pueblo, valioso legado familiar, pueden mejorar su confort térmico mediante la incorporación de sistemas de climatización innovadores, como calderas de condensación o bombas de calor multitarea, adaptados a las necesidades de cada región y asegurando un rendimiento eficiente

Madrid, 23 de abril de 2025.- En España, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el número de viviendas no principales supone el 28,8% del total. En la mayoría de los municipios el porcentaje de segundas residencias es aún mayor, especialmente en los pueblos de la España vaciada, pero también en zonas de costa.



Las segundas residencias en España, especialmente aquellas ubicadas en los encantadores pueblos, son más que el refugio vacacional que todo el mundo necesita cuando se acercan días de descanso; representan un legado valioso que muchas familias esperan transmitir a las futuras generaciones. Aunque estas casas suelen asociarse con la nostalgia y el paso del tiempo, es esencial reconocer la importancia de modernizarlas y dotarlas de equipos eficientes. La renovación no solo mejora el confort y la calidad de vida de quienes las habitan, sino que también contribuye a la sostenibilidad y preservación de estas propiedades "históricas" y que tanto caracterizan nuestro país. "Al invertir en sistemas más eficientes nos aseguramos de un disfrute pleno en cada visita, mientras que garantizamos que estas joyas, significados del recuerdo, perduren en el tiempo para ser disfrutadas por hijos y nietos".



En este contexto, las casas de pueblo, con su encanto y carácter único, pueden beneficiarse enormemente de estas mejoras. Pues, aunque en España se puede presumir de un clima en muchos aspectos envidiables, el frío está presente en muchas regiones durante varios meses y merece la pena estar bien equipado. Al igual que por cada clima de nuestro territorio se crea un contexto que modula la ropa de abrigo, las costumbres o el ocio, también influye en los sistemas de calefacción.



En este sentido, la mitad del gasto medio energético en España se destina a calentar los hogares en los meses más fríos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque esa cifra suele ser más elevada en el área continental -interior peninsular- y se reduce en áreas como las islas o el territorio mediterráneo. Varía, además, en función del tipo de vivienda. Por eso, es fundamental considerar las condiciones geográficas al elegir el sistema de calefacción adecuado para cada tipo de casa. Las zonas más frías pueden beneficiarse de calderas de gas o bombas de calor, que ofrecen una calefacción eficiente incluso en temperaturas extremas.



Dado que el proceso de elección del tipo de climatización para una vivienda no es fácil, ya que no existe una solución general para todos, sino que depende de varios factores concretos, desde Bosch Home Comfort han querido presentar la segunda parte de su guía en este caso enfocada en las casas de pueblo, para dotar de soluciones eficientes que garanticen el máximo confort posible durante todo el año.



Equipos para crear calidez en la casa del pueblo:



• Calderas de condensación como sistema de calefacción: Estas calderas son una opción altamente recomendable para la casa del pueblo, en especial cuando se trata de equipos multitarea que ofrecen tanto calefacción como agua caliente. Además, su tecnología de condensación permite alcanzar hasta un 94% de eficiencia energética al reutilizar el calor de los gases de escape, lo que se traduce en un menor consumo de gas y una significativa reducción de emisiones de CO2. Asimismo, estos sistemas son compactos y se adaptan a diferentes espacios, optimizando el uso en cualquier tipo de vivienda. También la posibilidad de integración con energías renovables, como la aerotermia con sus bombas de calor, crea sistemas de calefacción híbridos que pueden ofrecer ahorros de hasta un 30% en calefacción y de hasta un 60% en la producción de agua caliente. Esto no solo es beneficioso para el medioambiente, sino que también resulta en un importante alivio económico. Igualmente, estas calderas están diseñadas con tecnologías avanzadas que permiten la incorporación de termostatos inteligentes y control a través de aplicaciones móviles, facilitando la programación y el manejo del sistema, una funcionalidad altamente beneficiosa para segundas residencias, asegurando que al llegar, el hogar esté a la temperatura ideal.



Ejemplo perfecto de ello es la caldera mural Condens 4300i W, que complementa perfectamente calor y agua caliente. Está diseñada para ofrecer un óptimo reemplazo, y destaca por su capacidad de adaptarse a la configuración hidráulica existente, lo que facilita su instalación en viviendas de todo tipo, tanto en nuevas edificaciones como en reformas. Disponible en potencias de 24 kW y 30 kW para agua caliente sanitaria, así como 24 kW para calefacción, se aseguran niveles de confort excepcionales. Su sistema de funcionamiento proporciona un excelente confort en agua caliente, garantizando tiempos de espera cortos y una temperatura estable, lo que es crucial para el uso diario.



Por todo ello, las calderas de condensación ofrecen una combinación de eficiencia, comodidad y sostenibilidad que las convierten en una opción muy atractiva para las visitas a la casa del pueblo.



• La bomba de calor Compress 5800i AW: Esta bomba de calor se presenta como la opción más destacada para la calefacción, climatización y suministro de agua caliente sanitaria en aquellos hogares del norte de España y de la meseta peninsular, donde las temperaturas son más frías. Este equipo integral no solo ofrece eficiencia y sostenibilidad, gracias a su refrigerante natural R290, sino que también cuenta con un diseño moderno que se adapta a cualquier estilo de hogar. Con un funcionamiento increíblemente silencioso, inferior a 45 dB(A), la Compress 5800i AW es la solución perfecta tanto para proyectos de reforma como para nuevas construcciones. Su capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 75 °C la convierte en una opción ideal para sistemas de radiadores existentes, garantizando un confort térmico excepcional sin tener que hacer modificaciones al sistema actual de calefacción de la casa de pueblo. Además, su versatilidad es notable, ya que incluye unidades interiores en configuración mural o tipo torre compacta. La conectividad WiFi-integrada, a través del módulo K40, y su compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas (SG Ready) la hacen aún más atractiva para quienes buscan una solución moderna y tecnológica.



Las casas del pueblo son mucho más que simples estructuras; cada rincón, cada pared, lleva consigo el cariño de quienes las habitaron y, en muchos casos, representan el cariño de generaciones. Por ello, para aquellos que optan por desconectar en ellas, es esencial que estas viviendas, al igual que los alojamientos rurales y casas de alquiler, estén dotadas de tecnologías eficientes y sostenibles que garanticen estancias cálidas y cómodas durante todo el año.







