Con Bosch, la segunda residencia en la costa garantiza el mismo confort excepcional que el hogar principal

Las casas de playa evolucionan para ser habitables todo el año, no solo en verano. La tecnología moderna y sostenible mejora su confort, eficiencia energética y adaptación a temperaturas extremas. Modelos como los aires acondicionados Climate 3000i y 7000i, junto con la bomba de calor Bosch Compress 5000 DW, son ideales para hacer la casa playera más confortable y eficiente

Hace algunas décadas, muchas zonas costeras vivieron un auténtico boom inmobiliario. Se construyeron miles de segundas residencias con precios competitivos, destinadas principalmente al uso vacacional y con equipamientos funcionales pero básicos. Hoy, muchas de esas viviendas —ya algo envejecidas— se enfrentan al reto y la oportunidad de renovar sus instalaciones con soluciones más modernas, sostenibles y eficientes.



Al mismo tiempo, se está experimentando un nuevo auge en la demanda de casas en la costa. Esta vez, impulsado por familias que buscan una segunda residencia con las mismas prestaciones de confort que su vivienda principal. Ya no se trata solo de un lugar para pasar las vacaciones de verano, sino de un espacio habitable durante todo el año: para teletrabajar, desconectar o disfrutar de escapadas fuera de temporada. Esta evolución en el uso de las viviendas playeras ha traído consigo una nueva exigencia: que estén preparadas para ofrecer confort completo y eficiencia energética, en línea con los estándares de habitabilidad contemporáneos.



Por todo ello, las casas de playa han dejado de tener un uso puramente estival. Pero ¿están realmente preparadas para ofrecer el mismo nivel de confort que una vivienda habitual? Con el modelo actual de teletrabajo implantado en las empresas y las escapadas fuera de temporada para incrementar el bienestar, las segundas residencias han dejado de ser simples destinos veraniegos. Hoy, más que nunca, se busca que estos espacios ofrezcan la misma calidez —o frescura— que el hogar principal. Y ahí es donde entra en juego la búsqueda de la solución más eficiente.



La idea de una casa de playa evoca imágenes de relax, brisas suaves y atardeceres interminables. Pero ¿qué sucede cuando el entorno paradisiaco se ve opacado por el calor sofocante o el agua de la ducha imposible derivado de un funcionamiento deficiente? Cierto es que el cambio climático ha alterado los patrones de temperatura en muchas regiones costeras, haciendo que los inviernos sean más suaves pero impredecibles, y los veranos más intensos con temperaturas sofocantes. Por eso, la climatización versátil y eficiente se ha convertido en un pilar del confort moderno y redefinir el confort en estas escapadas resulta esencial para disfrutar al máximo de cada estancia.



Las características que hacen de una casa de playa un lugar verdaderamente confortable no dependen únicamente de su ubicación idílica o su diseño arquitectónico. En el corazón de este confort está la elección de sistemas eficientes para el aire acondicionado y el agua caliente sanitaria, dos elementos que transforman una simple casa en un verdadero hogar. La tecnología moderna ha permitido que estas segundas residencias no solo sean confortables, sino también sostenibles.



Conscientes de esta transformación en el uso de las casas de playa, Bosch Home Comfort ha querido compartir, con su tercer capítulo sobre segundas residencias, las claves para aclimatar correctamente estas viviendas y disfrutar de ellas sin renunciar al confort ni a la eficiencia energética.



• Aire acondicionado frío/calor: más que un lujo, una solución integral: En las casas de playa, donde las temperaturas pueden variar significativamente, disponer de un sistema de aire acondicionado versátil para frío o calor es crucial. Es ahí cuando entran en juego productos como los de la gama Climate de Bosch, tanto por su funcionalidad como por su estética - para los más coquetos en decoración. Ahora bien, ¿buscas algo más funcional? El Climate 3000i es el compañero perfecto para segundas residencias en la playa, combinando estética y funcionalidad en un diseño suave y moderno. Con potencias desde 2.6 hasta 7.0 kW, ofrece climatización eficiente y silenciosa, ideal para espacios variados. Gracias a su conectividad vía accesorio WiFi y una app intuitiva Bosch HomeCom Easy, controlar la temperatura desde cualquier lugar se vuelve sencillo, haciendo de este modelo una opción accesible, perfecta para disfrutar del confort en cualquier rincón de la playa. Por otro lado, si lo que buscas es un plus en climatización que combine tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y máxima conectividad, el Climate 7000i representa la integración perfecta para el hogar. Disponible en potencias de 2,6 kW a 7,0 kW, un diseño de líneas modernas, con tres opciones de color para facilitar la estética en el hogar, ofrece además una eficiencia energética destacada de A++ en modo frío y A+++ en calefacción y eleva de esta forma a un nivel superior las prestaciones. Incorpora un moderno sistema de filtrado mediante iones que mejora la calidad del aire interior, y su manejo resulta sencillo e intuitivo gracias a la app Bosch HomeCom Easy, permitiendo controlar la climatización desde cualquier lugar al tener WiFi integrado. Como reconocimiento a su excelencia, la unidad interior del modelo Climate 7000i ha sido galardonado con el prestigioso iF Design Award 2025 en la categoría Building Technology, consolidando su posición como una referencia de innovación, diseño y sostenibilidad en climatización para el hogar. Otorgado por un jurado internacional compuesto por más de 130 expertos en diseño y sostenibilidad, este galardón distingue a productos sobresalientes entre miles de candidaturas de todo el mundo. Una opción inteligente para quienes no solo buscan confort, sino también estilo, eficiencia y control total en su espacio junto al mar. Además, ambos modelos son compatibles con asistentes de voz inteligentes, lo que permite controlar la climatización de forma sencilla y cómoda mediante comandos de voz.



• Agua caliente eficiente: del termo tradicional a la aerotermia: En el ámbito del agua caliente, evolucionar hacia sistemas más eficientes está de moda. Aunque el termo eléctrico sigue siendo una opción popular por su funcionalidad y bajo coste inicial, la aerotermia está cobrando cada vez más relevancia. La transición a bombas de calor para agua caliente, como el modelo Bosch Compress 5000 DW, representa un avance significativo en la búsqueda de eficiencia. Estas bombas no solo reducen el consumo energético, sino que también ofrecen un alto nivel de confort al proporcionar amplias coberturas de agua caliente, satisfaciendo así las demandas incluso de las familias más numerosas.



"Imagina despertar con el aroma del mar, sentir una brisa fresca controlada por sistemas inteligentes que ajustan automáticamente la temperatura, y disfrutar de agua caliente perfecta justo cuando la necesitas". La tecnología de vanguardia de Bosch Home Comfort convierte esa visión en realidad, transformando la segunda residencia en un ejemplo de eficiencia y confort permanente. Y porque la innovación no tiene por qué ser exclusiva, estas soluciones están diseñadas para integrarse fácilmente en cualquier tipo de vivienda, adaptándose a las necesidades y estilo de vida en la playa. Además, su bajo impacto energético ayuda a reducir costes y a cuidar la belleza natural de la costa que tanto se aprecia.







