BOSGAME impulsa la IA local práctica para usuarios cotidianos con su mini PC VTA-439

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Impulsada por la preocupación por la privacidad de los datos, el aumento de los costes de la nube y un mayor acceso a modelos de código abierto, la demanda mundial de IA local se está acelerando. Según Gartner, se prevé que los envíos de PC con IA alcancen los 77,8 millones de unidades en 2025 y los 143 millones en 2026, lo que pone de manifiesto la creciente tendencia hacia la computación con IA integrada en los dispositivos.

En este contexto, BOSGAME presenta el VTA-439, un mini PC con IA de alto rendimiento diseñado para hacer que la IA local práctica sea más accesible para los usuarios cotidianos.

Impulsada por el procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 y una NPU de 55 TOPS basada en la arquitectura AMD XDNA™ 2, la VTA-439 admite una amplia gama de cargas de trabajo de IA locales. Los usuarios pueden ejecutar modelos de código abierto como Llama 3 8B a través de Ollama, generar imágenes de IA con ComfyUI y realizar transcripciones de voz sin conexión con OpenAI Whisper, todo ello sin depender de servicios en la nube ni suscripciones a API.

El VTA-439 combina capacidad con facilidad de uso, y se basa en tres valores clave:

Privacidad : El procesamiento de IA se realiza completamente en el dispositivo, lo que garantiza que los datos confidenciales nunca salgan del control del usuario.

: El procesamiento de IA se realiza completamente en el dispositivo, lo que garantiza que los datos confidenciales nunca salgan del control del usuario. Independencia : Sin dependencia de suscripciones ni API en la nube, lo que ofrece un control total sobre las capacidades de IA.

: Sin dependencia de suscripciones ni API en la nube, lo que ofrece un control total sobre las capacidades de IA. Capacidad de respuesta: Rendimiento en tiempo real y de baja latencia para una interacción fluida.

Más allá del rendimiento, BOSGAME considera la accesibilidad un pilar fundamental de su estrategia de IA. Gracias a un modelo de producción directa, una planta de fabricación propia de 20.000 metros cuadrados y un equipo de más de 300 ingenieros de I+D, la empresa optimiza la producción y reduce costes innecesarios. Como resultado, el VTA-439 ofrece capacidades de IA local de nivel profesional desde 1049 dólares, lo que facilita la adopción de la IA para particulares, creadores y pequeños equipos.

"Estamos presenciando un cambio fundamental en la forma en que la gente concibe la IA: de ser algo a lo que se accede a través de un navegador a ser algo que se ejecuta en el escritorio, según las necesidades del usuario", afirmó James Cao, director general de BOSGAME. "El VTA-439 se diseñó precisamente para este momento: lo suficientemente potente como para ejecutar cargas de trabajo de IA significativas localmente, lo suficientemente compacto como para adaptarse a cualquier espacio de trabajo y con un precio que permite que esta capacidad no se limite a empresas o investigadores. La IA local debería estar al alcance de todos"

Acerca de BOSGAME

Fundada en 2021, BOSGAME es una marca tecnológica especializada en mini PCs, PCs con IA, eGPUs y hardware informático. Con más de 300 ingenieros de I+D y capacidad de fabricación propia, BOSGAME se compromete a ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento, innovadoras y accesibles a usuarios de todo el mundo.

Para obtener más información, visite: www.bosgamepc.com

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