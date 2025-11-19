Bosquia se consolida como referente en soluciones basadas en la naturaleza para la compensación de CO2 - Bosquia Nature

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 19 de noviembre de 2025.- Bosquia Nature, empresa asturiana especializada en proyectos de reforestación, se ha posicionado como un actor de referencia en la compensación de la huella de carbono corporativa, con más de 400 proyectos realizados desde su fundación. Su enfoque en soluciones basadas en la naturaleza ha contribuido a que numerosas organizaciones en España y Portugal impulsen su transición ecológica mediante la creación de bosques autóctonos.

La urgencia de compensar las emisiones

La sostenibilidad ya no es una opción marginal para las empresas. Cada vez son más las que integran la medición y compensación de su huella de carbono como parte de su planificación estratégica, motivadas no solo por exigencias normativas, sino por criterios de transparencia, coherencia y competitividad. Frente a este escenario, los proyectos de absorción de carbono emergen como una herramienta práctica para alinear los compromisos climáticos con acciones concretas y trazables.

Qué es un proyecto de absorción de carbono

Los proyectos de absorción de carbono consisten en restaurar ecosistemas forestales para capturar CO₂ de la atmósfera de manera natural y verificable. En Bosquia Nature, cada acción se basa en la plantación de especies autóctonas, adaptadas al entorno, lo que garantiza una reforestación con impacto real. La empresa ofrece certificaciones reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), y estándares internacionales como VERRA o Gold Standard, que avalan el rigor técnico de los proyectos.

Soluciones llave en mano para empresas

En Bosquia Nature cada proyecto se adapta a las características y objetivos de sostenibilidad de la empresa cliente. La propuesta incluye también informes de seguimiento, materiales de comunicación y diplomas acreditativos, permitiendo a las organizaciones comunicar de forma transparente su impacto ambiental.

Bosquia Nature ha demostrado que la compensación de emisiones puede combinar compromiso climático y retorno empresarial. Muchas organizaciones repiten la experiencia año tras año, convencidas del valor ambiental, reputacional y social de sus acciones.

Perspectiva internacional

Actualmente, Bosquia Nature tiene presencia operativa en España y Portugal, y trabaja en su expansión a nuevos mercados como México y Costa Rica. Esta proyección responde a la demanda creciente de soluciones de compensación en empresas con operaciones globales.

Compromiso certificado

Bosquia Nature considera que la transformación ecológica requiere un cambio de mentalidad profundo. Por ello, sitúa a las personas en el centro de cada proyecto: desde los propietarios de los terrenos y los trabajadores implicados, hasta quienes participan directamente en las actividades de reforestación. Comunicar de forma clara qué se consigue con cada árbol plantado, cómo se recupera un ecosistema o qué impacto real tiene una acción corporativa bien orientada es una parte esencial de su enfoque. Esta labor educativa es clave para fomentar un compromiso ambiental sólido y duradero.

Bosquia Nature cuenta con certificaciones ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 9001 en calidad y el sello B Corp, lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de sostenibilidad. Estas credenciales, junto con la validación oficial de sus proyectos, consolidan a Bosquia como socio estratégico para empresas que quieren liderar la transición ecológica.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Bosquia Nature

PIE DE FOTO: Bosquia se consolida como referente en soluciones basadas en la naturaleza para la compensación de CO2

Contacto

Emisor: Bosquia Nature

Contacto: Bosquia Nature

Número de contacto: 985 03 15 52