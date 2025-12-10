Botas DEICHMANN, las últimas tendencias en calzado para este invierno

Botas DEICHMANN - DEICHMANN

Las botas se consagran como el gran icono del invierno, capaces de transformar cualquier look, desde el urbano hasta el más sofisticado

Barcelona, 10 de diciembre de 2025.- DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE primer minorista de calzado de Europa, vuelve a marcar el paso de la temporada con una propuesta que pone el foco en el calzado más deseado del invierno: las botas. Con el lanzamiento de sus colecciones Fashion Boots y Cozy Boots, la marca reúne en un mismo universo diseño, tendencia y confort para acompañar todos los momentos —dentro y fuera de la ciudad— con personalidad y calidez.



Las botas se consolidan como el gran icono invernal, capaces de transformar desde un look urbano hasta un conjunto más sofisticado. Con esta doble propuesta, DEICHMANN responde a las necesidades de un invierno que pide estilo, funcionalidad y comodidad a partes iguales. Mientras Fashion Boots aporta fuerza, presencia y un ADN fashion inconfundible, Cozy Boots abraza el espíritu cálido y relajado de la temporada. Ambas líneas conviven como dos caras del invierno: una más urbana y atrevida; la otra más suave, acogedora y sensorial. Las Fashion Boots de DEICHMANN llegan con carácter urbano y una estética contemporánea que domina los looks de temporada. Los modelos de corte track, las suelas chunky y los acabados atrevidos se convierten en protagonistas indiscutibles del street style. El charol negro aporta brillo y sofisticación para quienes buscan un look con impacto, elevando incluso los conjuntos más minimalistas. El animal print en leopardo, uno de los grandes favoritos de la temporada, añade un guiño salvaje y fashion que transforma cualquier outfit. A pesar de su estética rompedora, las Fashion Boots mantienen el sello DEICHMANN: suela dentada, resistencia y máximo confort para seguir el ritmo de la ciudad sin renunciar al estilo.



En el otro extremo del universo invernal llegan las Cozy Boots, una colección pensada para quienes buscan suavidad, calidez y bienestar sin sacrificar el diseño. Inspiradas en los días fríos que invitan a disfrutar del hogar, estas botas fusionan confort y moda con un aire acogedor y femenino. En esta colección, las texturas suaves y los materiales aterciopelados se funden con acabados de piel de peluche, piel sintética y suelas ligeras que garantizan comodidad durante todo el día. Desde los botines clásicos en tonos neutros hasta los modelos con detalles de cadena o cordones trenzados, cada diseño celebra la calidez y la feminidad de una temporada que se vive mejor con los pies bien abrigados. Los tonos tierra, el beige avellana y el marrón canela dominan la paleta cromática, evocando el espíritu cozy que define la tendencia más deseada del momento: la elegancia relajada. Modelos como el botín con piel sintética o las slippers de suela chunky reinterpretan el concepto de calzado de descanso, fusionando moda y bienestar en una sola pieza. Ya sea para elevar un look urbano con una bota de charol o para disfrutar de la calidez de un botín cozy, la marca vuelve a demostrar que moda y última tendencia pueden ir de la mano y renovarse cada invierno.



Descubrir la nueva colección de calzado DEICHMANN que ya está disponible en la web oficial de la marca deichmann.com, en su aplicación móvil, disponible para IOS y Android, y en tiendas DEICHMANN.



DEICHMANN Calzados celebra 15 Años en España: Un Viaje de Éxito y Crecimiento con paso firme hacia el futuro en el mercado nacional. Este año 2025, DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE y primer minorista de calzado de Europa, se enorgullece de celebrar 15 años de presencia en España, un hito que refleja el compromiso de la compañía con el mercado español y con sus clientes nacionales. Desde su llegada a España, DEICHMANN Calzados ha trabajado incansablemente para ofrecer a todos los clientes una amplia gama de calzado y accesorios de alta calidad a precios muy competitivos, con un claro enfoque en las últimas tendencias de moda en calzado, además de un excelente servicio al cliente. A lo largo de estos 15 años en España, DEICHMANN Calzados ha ampliado su red de establecimientos, alcanzando un total de 88 tiendas ubicadas en las principales ciudades españolas situadas en los centros comerciales más transitados del país. Este crecimiento es el fruto de una estrategia de expansión e innovación, nacional e internacional, que continuará durante los próximos años, con nuevas aperturas y reaperturas que fortalecerán más aún la presencia de DEICHMANN en los diferentes mercados. Para conmemorar este importante hito, la compañía ha llevado a cabo una serie de eventos y activaciones a lo largo de todo el año 2025. Se realizaron promociones exclusivas y eventos especiales con sorpresas para todos sus clientes, proveedores y trabajadores, de los cuales se informó a través de las redes sociales y de la página web de DEICHMANN.



Novedad " DEICHMANN presenta D+: su nueva tarjeta de fidelidad en España

D+ es la nueva tarjeta de fidelidad de DEICHMANN ESPAÑA, pensada para premiar la confianza de sus clientes habituales. Permite acceder a ventajas exclusivas tanto en tienda física (Península y Baleares) como en la web. Al registrarse, el cliente recibe un cupón de bienvenida de 5 €* para su próxima compra (mínimo 30 €, excluidos artículos en promoción). También incluye beneficios como cupones por cumpleaños y condiciones especiales en futuras compras. El registro puede hacerse online (automáticamente si ya se dispone de cuenta) o desde el apartado específico en la web.

*Beneficios válidos durante 30 días tras el registro, en tiendas físicas y/u online.



Más información en: https://www.deichmann.com/es-es/s/dplus



DEICHMANN SE, con sede en Essen (Alemania), se fundó en 1913 y sigue siendo una empresa familiar al 100%. El grupo empresarial es el líder europeo del mercado minorista del calzado y opera en más de 30 países de todo el mundo. Emplea a más de 49.900 personas y gestiona más de 4.700 tiendas y 40 tiendas en línea. Además de las tiendas DEICHMANN, la empresa es propietaria de Dosenbach, Ochsner Shoes y Ochsner Sport en Suiza, vanHaren en los Países Bajos y Bélgica y Rack Room Shoes en Estados Unidos. También es propietaria del Grupo SNIPES, con tiendas y comercios en línea en Europa y Estados Unidos. Desde hace décadas, la empresa participa en diversos proyectos sociales, por ejemplo, a través de la Fundación DEICHMANN.



