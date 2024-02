‘Boticaria García’, Premio Nacional de Sanidad Ambiental

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de febrero

La II edición de los Premios Nacionales de Sanidad Ambiental, concedidos por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), han galardonado a la Doctora en Farmacia, nutricionista y divulgadora científica, ‘Boticaria García’, y a Isabel Marín, expresidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental por su contribución al sector

La Doctora en Farmacia y divulgadora científica, Marian García, más conocida como ‘Boticaria García’, e Isabel Marín, expresidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA) han recibido el Premio Nacional de Sanidad Ambiental 2024 de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) por su contribución al sector. Unos premios que celebran este año su segunda edición tras su nacimiento en 2022 con vocación de ejercer un merecido reconocimiento a aquellos profesionales que hayan desarrollado una excelsa labor en el ámbito de la Sanidad Ambiental.



Así, el Premio Nacional de Sanidad Ambiental, en su categoría de ‘Comunicación y divulgación’ fue otorgado a ‘Boticaria García’ por la gran labor de divulgación realizada especialmente con respecto a la desinfección en los meses más duros de la pandemia por COVID-19 en España. "Hace casi cuatro años en este país reinaba la desinformación más absoluta sobre desinfecciones", ha recordado la propia García. "La fiebre del ozono, de las lámparas ultravioleta… se impuso y con ella, el lado oscuro se aprovechó de algunas personas que, con su mejor intención, querían reabrir sus negocios invirtiendo en todo lo que hiciera falta. Incluso en cacharritos que no solo no servían para nada, sino que podrían llegar a ser contraproducentes. En aquellos momentos conocí a varios profesionales de ANECPLA que suministraron toda la información veraz sobre el tema, sumando fuerzas para que la desinfección se basara en evidencias".



Por su parte, el Premio Nacional de Sanidad Ambiental, en su categoría de Trayectoria Profesional, ha sido concedido a Isabel Marín, quien fuera presidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA), entre los años 2017 y 2022, habiendo formado parte de diversas Juntas de Gobierno de esta organización desde el año 2010, por su inmensa contribución al sector a lo largo de su larga trayectoria profesional volcada en la Salud Ambiental.



Ambas reconocieron en sus respectivos discursos la importancia de un enfoque One Health (Una Sola Salud) -que considera la salud humana, la salud animal y la protección del medio ambiente estrechamente interrelacionadas y piezas imprescindibles de un engranaje común que se condiciona de forma constante- imprescindible a la hora de abordar de forma efectiva los muy diversos retos a nivel global que existen a día de hoy. "Desde el aumento de plagas de vectores transmisores de enfermedades hasta el incremento de riesgo de zoonosis es urgente que sean abordados desde un enfoque One Health", ha coincidido igualmente con las galardonadas Jorge Galván, director general de ANECPLA.



La entrega de los II Premios Nacionales de Sanidad Ambiental ha tenido lugar en el Real Casino de Madrid con un gran éxito de asistentes. La cita se llevó a cabo en el marco de la celebración de EXPOCIDA IBERIA 2024, el mayor Congreso sobre Sanidad Ambiental organizado, a nivel peninsular, cada dos años por ANECPLA y que en esta edición ha superado todas las expectativas tanto en lo que se refiere a número de expositores como a asistentes al Congreso y a la Feria, la cual se ha posicionado como una de las más grandes del sector en toda Europa.







