Bou y Marcelli serán la pareja española en el X-Trial de las Naciones 2026 - X-Trial Sevilla 26

Los dos pilotos de Repsol, por primera vez juntos, serán los representantes del equipo nacional español en Sevilla.

Madrid, 12 de febrero.- Toni Bou y Gabriel Marcelli formarán la pareja que represente a España en el próximo Mundial de las Naciones de X-Trial, que se disputará en Sevilla el próximo mes de marzo. Ambos pilotos, integrantes del Repsol Honda Trial Team, se han asegurado su presencia como primeros clasificados del ranking tras el X-Trial de Barcelona, dando lugar a una nueva pareja española con sello Repsol y un enorme potencial competitivo.

El anuncio llega tras una noche brillante en el Palau Sant Jordi, donde Toni Bou volvió a demostrar por qué es el gran referente mundial del X-Trial. El vigente Campeón del Mundo firmó una victoria incontestable, la decimonovena de su carrera en Barcelona, dominando todas las fases de la competición y sin dar opción a sus rivales en la final.

Bou fue el mejor en la Q1, el más rápido en la Superpole y sentenció la prueba desde las primeras zonas de la final, ampliando progresivamente su ventaja hasta dejar la lucha por la victoria prácticamente decidida antes del último tramo. Con este triunfo, el piloto de Repsol Honda amplía su ventaja al frente del campeonato, consolidando su liderazgo en la clasificación general.

Por detrás, la batalla por el segundo escalón del podio fue intensa y se decidió por un solo punto. Jaime Busto y Gabriel Marcelli protagonizaron un duelo vibrante hasta la última zona, con el piloto de GasGas imponiéndose finalmente por la mínima al joven piloto gallego.

A pesar de no encontrarse del todo cómodo sobre la moto, Marcelli volvió a demostrar su regularidad y competitividad, logrando un tercer puesto de gran valor estratégico. Este resultado, unido a su posición en el ranking, le permite asegurarse su plaza para el Mundial de las Naciones, donde vivirá su primera experiencia representando a España, nada menos que junto a Toni Bou.

La cita de Sevilla marcará así el debut de una nueva pareja española en el Mundial, con ambos pilotos defendiendo los colores de Repsol Honda. Una combinación de experiencia, talento y proyección que ilusiona al aficionado y refuerza las aspiraciones de España en una de las pruebas más emblemáticas del calendario internacional.

Bou y Marcelli, líder y revelación, campeón consagrado y talento emergente, unirán fuerzas por primera vez en una competición por naciones. Sevilla ya espera.

Lugar: Palacio de Deportes San Pablo, Sevilla

Fecha: 14 de marzo

Venta de entradas: ctickets.es

