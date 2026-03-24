Boxing Talents hace vibrar a Villanueva de la Torre con nueve combates de primer nivel - Boxing Talents

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo.- El Pabellón Municipal de Villanueva de Torre (Guadalajara) acogió este pasado sábado la tercera eliminatoria de Boxing Talents, el torneo nacional que ha visto recientemente la luz con el objetivo de impulsar a la nueva generación del boxeo español, uniendo categoría Profesional y Clásico Élite (amateur) en un mismo formato competitivo, y que tiene como gran novedad la puesta en marcha de una serie documental que seguirá a los púgiles en su día a día.

En Villanueva de la Torre se disputaron nueve combates de gran nivel que entusiasmaron a cerca de 400 espectadores, en un año especial como Villa Europea del Deporte. Varios boxeadores estuvieron dirigidos por figuras como Jero García, Luis ‘Coraje’ Muñoz o Michael Oyono, aumentando el atractivo del evento, con Manel Berdonce como embajador.

Como es habitual, todos los combates fueron a tres asaltos de tres minutos. En la mejor pelea de la noche, que puso el broche de oro a esta tercera eliminatoria de Boxing Talents —tomando el relevo de las dos veladas anteriores celebradas en Calanda (Teruel) y Arteixo (La Coruña)—, el zafrense Adrián Mahugo (CB El Cuadrilátero, de Michael Oyono) ganó por decisión unánime de los jueces al madrileño Iñigo Abarca (Club Origen) en la categoría de 75-80 kilos. Un combate súper igualado que acabó con el propio Mahugo tomando la palabra en el ring, reconociendo lo difícil que había sido ganar a su contrincante.

Minutos antes, también dentro de la categoría de 75-80, Jill Gomis (Jesús Coi, de Albacete) venció por decisión dividida a Rainel Ortega (La Casa del Boxeo de Arganda del Rey, de Michel Limardo), en una pelea que empezó con movimientos rápidos por parte de ambos púgiles, aunque el cansancio acabaría pasando factura.

En el peso de 55-60 kilos, Julio Pérez (a las órdenes de Coraje Muñoz) ganó por decisión dividida a Alejandro Muñoz, otro de los boxeadores que Jesús Coi llevaba a esta velada en Villanueva de la Torre. También en 55-60, Jero García —que tiene el Club La Escuela en el madrileño barrio de Aluche— vio cómo su pupilo Roni Tirado ganaba por RSC en el tercer asalto al catalán Martín Rivas, del club de Javi Gilabert, mientras que Alexander Villagra (del club de Jero) ganó por decisión dividida de los jueces a Ramiro Ochoa —alumno de Limardo en Arganda— en 50-55 kilos, en otro combate que también estuvo bastante disputado. De mucha calidad fue también el único combate femenino de la noche, en la categoría de 51-54 kilos, donde Claudia Sanchis (Club La Escuela) ganó por decisión unánime a Paula Ruiz (Olimpia Boxing Club de Móstoles).

Además de pasar a la siguiente eliminatoria, todos los vencedores de la noche se encargaron de entregar un trofeo a sus contrincantes, prueba del espíritu deportivo y el respeto con el que nace este torneo de Boxing Talents, que ve la luz gracias a la promotora Rock&Box.

La velada en Villanueva de la Torre comenzó con tres combates fuera de torneo que también fueron de bastante calidad. En el primero de ellos, Jorge Gabás ganó a Abel Carcedo por decisión unánime de los jueces (-70), mientras que el madrileño Santi Rueda se impuso al catalán Alan Gil por decisión dividida (-67) y Pablo Juberías se llevó el gato al agua ante Pablo Cózar, también por decisión dividida (-70).

El evento celebrado en el Pabellón Municipal, que estuvo amenizado por la música en directo del grupo Hösten, contó con la presencia de varias autoridades como la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico; el concejal de Deportes del municipio, Eduardo Lefler; y la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León —en representación de la Federación Española—, Arantxa Lorenzo. Todos ellos subieron al ring junto a Michael Oyono para que Berdonce les entregara el trofeo de Boxing Talents en el descanso de la velada.

“Para nosotros es muy importante tener en Villanueva de la Torre una velada de boxeo como esta de Boxing Talents, y además en un año especial en el que somos Villa Europea del Deporte. Tenemos el Club El Cuadrilátero de Michael (Oyono), que está consiguiendo acercar a los jóvenes al boxeo, que es un deporte que une muchos valores como compañerismo, respeto y disciplina”, dijo la alcaldesa sobre el ring.

Muy emotivo fue también el momento en el que Óscar Torres —viudo de la leyenda española María Jesús Rosa, primera campeona mundial que ha dado el país— entregó el trofeo de Boxing Talents a Ángel Fernández-Montes, delegado provincial en Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Óscar Torres señaló que para él es “muy especial que en el mundo del boxeo se siga recordando a María Jesús”, cuya figura y la de Kiko Martínez —último campeón mundial que ha tenido el país— aparecen en el cinturón blanco diseñado por Custom Fighter —patrocinador principal del evento—, en colaboración con Rock&Box Magazine para los campeones de Boxing Talents, inspirado en Rocky Balboa. La tercera eliminatoria contó con árbitros internacionales bajo la supervisión de Arantxa Lorenzo. Tras pasar por Calanda, Arteixo y Villanueva de la Torre, Boxing Talents hace una breve pausa y volverá pronto con más música y boxeo de alto nivel.

Resultados de los combates

Torneo Boxing Talents

Claudia Sanchis (Club La Escuela) vence a Paula Ruiz (Club Olimpia), por decisión unánime

Alexander Villagra (Club La Escuela) a Ramiro Ochoa (La Casa del Boxeo), decisión dividida

Roni Tirado (Club La Escuela) a Martín Rivas (Gilabert), RSC en el tercer asalto

Julio Pérez (Coraje Muñoz) a Alejandro Muñoz (Jesús Coi), decisión dividida

Jill Gomis (Jesús Coi) a Rainel Ortega (La Casa del Boxeo), decisión dividida

Adrián Mahugo (CB El Cuadrilátero) a Iñigo Abarca (Club Origen), decisión unánime

Fuera de torneo

Jorge Gabás (Shark Boxing) vence a Abel Carcedo (CLM), decisión unánime

Santiago Rueda (V. Pardillo) a Alan Gil (Gilabert), decisión dividida

Pablo Juberías (CB El Cuadrilátero) a Pablo Cózar (C. Real), decisión dividida

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