Boyd presentará su liderazgo en refrigeración líquida en Data Centre World London 2026

Impulsando la infraestructura de IA de Europa con soluciones de refrigeración líquida escalables y de alto rendimiento

LONDRES, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Boyd, líder mundial en tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes, expondrá en Data Centre World London 2026 los días 4 y 5 de marzo de 2026 en ExCeL London, donde presentará sus sistemas de refrigeración líquida más recientes, diseñados para centros de datos de IA, entornos de coubicación y operadores de hiperescala. Boyd también contará con la participación de Ryan J. McGlen, ingeniero jefe y doctor en ingeniería, quien presentará "Arquitectura del circuito de refrigeración del centro de datos desde el chip hasta el ambiente™", ofreciendo perspectivas técnicas sobre el futuro diseño de refrigeración líquida para arquitecturas de centros de datos impulsadas por IA. Ante la creciente demanda de computación de alta densidad, la presencia europea de Boyd la posiciona como un socio regional líder en infraestructura de refrigeración avanzada, combinando escala de fabricación, ingeniería de alto nivel y capacidad de servicio durante todo el ciclo de vida.

Los operadores de centros de datos de IA requieren refrigeración líquida altamente fiable que se pueda implementar rápidamente, integrar sin problemas y proporcionar soporte local. Boyd ofrece sistemas líquidos para la computación de próxima generación, ofreciendo colaboración en el diseño regional, experiencia en puesta en marcha y soporte de mantenimiento a largo plazo que ayuda a los clientes a reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y acelerar la implementación. Con una fabricación europea integrada verticalmente y una sólida presencia en el sector del servicio, Boyd ofrece una alternativa diferenciada a los proveedores globales tradicionales, ofreciendo una respuesta más rápida, mayor flexibilidad y un modelo de compromiso con el servicio al cliente para los operadores que modernizan su infraestructura térmica.

"Boyd cuenta con la tecnología, la experiencia en ingeniería, la escala de fabricación regional y el marco de servicio integral necesarios para respaldar las implementaciones de refrigeración líquida en el creciente mercado europeo", afirmó David Huang, presidente de la División de Soluciones Térmicas de Boyd. "Nuestros clientes confían en nosotros por su rendimiento fiable, una colaboración ágil y la entrega de soluciones completas de refrigeración líquida, desde la concepción y el diseño hasta la puesta en marcha y el mantenimiento continuo, todo ello dentro de la región".

Los asistentes a Data Centre World London están invitados a visitar al equipo de Boyd en el stand C193, donde habrá expertos disponibles para hablar sobre sistemas de refrigeración líquida para IA y HPC, soporte de integración a nivel de sistema y la expansión de las capacidades europeas de Boyd.

Acerca de Boyd

Boyd es el innovador global de confianza en soluciones sostenibles que mejoran los productos de nuestros clientes, haciéndolos más seguros, rápidos y fiables. Nuestros innovadores materiales de ingeniería y soluciones térmicas impulsan la tecnología de nuestros clientes para maximizar el rendimiento en los centros de datos más avanzados del mundo; mejorar la fiabilidad y ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos y autónomos; optimizar la precisión de los sistemas de diagnóstico y atención sanitaria personal de vanguardia; habilitar tecnologías aeronáuticas y de seguridad de alto rendimiento; y acelerar la innovación en electrónica de última generación e interfaz hombre-máquina. Un elemento central de la fabricación global de Boyd es el profundo compromiso con la protección del medio ambiente mediante operaciones regionales sostenibles, escalables, eficientes y estratégicamente ubicadas que reducen los residuos y minimizan la huella de carbono. Capacitamos a nuestros empleados, desarrollamos su potencial y los inspiramos a hacer lo correcto con integridad y responsabilidad para impulsar el éxito de nuestros clientes.

