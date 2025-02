Bracco Diagnostics Inc. (PRNewsFoto/Bracco Diagnostics Inc.)

- Bracco y la Sociedad Europea de Radiología consolidan su larga colaboración en ECR 2025 mediante una nueva campaña para promover enfoques innovadores y sostenibles en radiología

Bracco presentará una experiencia inmersiva en su stand para educar a los asistentes al congreso sobre la importancia del compromiso corporativo con la sostenibilidad y cómo su cartera de imágenes de RM contribuye al progreso de la radiología sostenible.

Bracco reforzará su compromiso de profundizar en los conocimientos de la comunidad radiológica mediante presentaciones, un simposio y sesiones abiertas.

MILÁN, 21 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Bracco, líder mundial en diagnóstico por imagen, ha anunciado hoy que presentará en el Congreso Europeo de Radiología, que se celebrará en Viena del 26 de febrero al 2 de marzo, una experiencia innovadora y envolvente que da vida al concepto de sostenibilidad y amplía Planet Radiology, una campaña lanzada por la Sociedad Europea de Radiología (ESR), una organización profesional sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer y unificar la radiología europea.

En respuesta a la campaña de ECR, Bracco ha comisariado una experiencia para todos los asistentes al congreso (vestíbulo E, nivel 0, ACV) titulada Our Journey to the Future Continues Today, Together, for a Sustainable Tomorrow. La experiencia proporcionará una hoja de ruta hacia la sostenibilidad en la imagen médica y destacará los avances tecnológicos que están transformando los resultados médicos y mejorando la vida de los pacientes. En concreto, los asistentes se encontrarán con:

Pilares digitales en 3D con estadísticas sobre cómo los esfuerzos de Bracco han contribuido a reducir el impacto medioambiental en radiología.

Focos de productos que demuestran cómo los productos de Bracco se han diseñado específicamente para contribuir a una mayor sostenibilidad.

Un Bracco Dome inmersivo en el que los asistentes pueden descubrir más sobre los proyectos de gestión del final de la vida útil de Bracco, que se centran en garantizar el reciclaje y la eliminación adecuados de los materiales utilizados en los procedimientos de diagnóstico por imagen y forman parte de la estrategia integral de Bracco para reducir la huella medioambiental de la radiología, desde la producción hasta el posuso. Haga clic aquí para obtener más información sobre presentaciones específicas dentro de Dome.

En Bracco, la sostenibilidad forma parte integral de nuestro trabajo diario porque creemos que un planeta y una sociedad sanos son la base de personas sanas, declaró Fulvio Renoldi Bracco, consejero delegado de Bracco Imaging. Nuestra visión se extiende a cada parte de lo que hacemos: desde el desarrollo de un innovador agente de contraste basado en gadolinio (GBCA) que utiliza menos gadolinio en comparación con otros GBCA macrocíclicos aprobados actualmente en sus dosis estándar recomendadas, hasta la recuperación de medios de contraste yodados, pasando por la creación de iniciativas de envasado sostenibles que eliminan el cartón terciario.

En ECR 2025, deseamos inspirar un enfoque más sostenible de la imagen médica, afirmó Andrea Rockall, presidente de ECR 2025. Es increíble ver que otras empresas, como Bracco, defienden y amplifican este mensaje a través de una variedad de iniciativas, muchas de las cuales esperamos escuchar más en el congreso.

Bracco también acogerá una serie de sesiones educativas en colaboración con la ESR para avanzar en el campo de la radiología, incluyendo un simposio, sesiones de foro abierto y un evento educativo. Estas sesiones subrayarán aún más el compromiso de Bracco con la sostenibilidad, con debates dirigidos por expertos sobre el papel de la inteligencia artificial en la sostenibilidad, la optimización de los protocolos de dosificación y la gestión del contraste, la integración de prácticas sostenibles en los flujos de trabajo radiológicos diarios y la importancia de capacitar a la próxima generación de radiólogos. Aspectos destacados:

IA y sostenibilidad en radiología: la perspectiva de un socio de la industria sobre la optimización del contraste; moderadora: Amy King ; miércoles, 26 de febrero, 11.30 - 12.15, Área Foro Abierto, Foyer E, ACV Nivel 0.

la perspectiva de un socio de la industria sobre la optimización del contraste; moderadora: ; miércoles, 26 de febrero, 11.30 - 12.15, Área Foro Abierto, Foyer E, ACV Nivel 0. Redefiniendo la excelencia en resonancia magnética con contraste: los beneficios del gadopiclenol, moderado por Francesco Sardanelli . Como parte de este debate, no se pierda Seguridad y sostenibilidad: evaluando el impacto de dosis reducidas de gadopiclenol, presentado por Alberto Spinazzi, que profundizará en cómo el gadopiclenol permite la reducción de dosis al tiempo que mejora tanto la seguridad del paciente como la sostenibilidad medioambiental. Jueves, 27 de febrero, 12.30 - 13.00, Sala N - ACV Nivel 1.

moderado por . Como parte de este debate, no se pierda presentado por Alberto Spinazzi, que profundizará en cómo el gadopiclenol permite la reducción de dosis al tiempo que mejora tanto la seguridad del paciente como la sostenibilidad medioambiental. Jueves, 27 de febrero, 12.30 - 13.00, Sala N - ACV Nivel 1. Bracco y ESR: los clubes jóvenes toman la iniciativa; Moderadora: Federica Vernuccio ; jueves, 27 de febrero, 17.30 - 19.30, Sala N - AVC Nivel 1.

Moderadora: ; jueves, 27 de febrero, 17.30 - 19.30, Sala N - AVC Nivel 1. TC con conteo de fotones y alta concentración de yodo: revisión de un caso clínico; moderador: Pietro Spagnolo ; Viernes, 28 de febrero, 10.15 - 11.00, Área Foro Abierto, Foyer E, ACV Nivel 0.

Haga click aquí si desea más información acerca del programa Bracco en ECR 2025.

Acerca de Bracco ImagingBracco Imaging S.p.A. (Bracco Imaging), que forma parte del Grupo Bracco, es un líder mundial innovador que ofrece productos y soluciones integrales a través de su amplia cartera de modalidades de diagnóstico por imagen. Con sede en Milán (Italia), el objetivo de Bracco Imaging es mejorar la vida de las personas dando forma al futuro de la prevención y el diagnóstico por imagen de precisión. La cartera de Bracco Imaging incluye productos y soluciones para todas las modalidades clave de diagnóstico por imagen: Rayos X, Resonancia Magnética (RM), Ecografía con Contraste (CEUS) y Medicina Nuclear mediante trazadores radiactivos y novedosos agentes de imagen PET. Bracco Imaging cuenta con unos 3.800 empleados y opera en más de 100 mercados de todo el mundo. Bracco Imaging cuenta con una organización de Investigación y Desarrollo (I+D) bien cualificada e innovadora, con un enfoque eficiente orientado a los procesos y un historial en el sector del diagnóstico por imagen. Las actividades de I+D se llevan a cabo en cuatro centros situados en Italia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Para obtener más información sobre Bracco Imaging, visite www.bracco.com.

Acerca del Congreso Europeo de RadiologíaEl ECR es la reunión anual de la Sociedad Europea de Radiología (ESR), que representa a más de 130.000 miembros de 186 países de todo el mundo. El ECR es uno de los mayores congresos médicos del mundo y atrae cada año a miles de congresistas. Con cientos de empresas que presentan sus productos en su exposición técnica, es también una de las mayores exposiciones médicas de Europa.

