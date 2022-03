¿Qué es una braga menstrual? ¿Cómo funciona? ¿Y porque las bragas de regla son tan populares? ¡Aquí tienes todas las respuestas!

Madrid, 14 de marzo de 2022.-

Bragas menstruales: todo lo que hay que saber sobre esta nueva protección higiénica

Períodos afrontados con mayor tranquilidad y seguridad, detalles a favor del medio ambiente, ventajas para la salud y ahorro para nuestros bolsillos… Las bragas menstruales cumplen todos nuestros deseos en cuanto a la menstruación se refiere. Sin embargo, al haber llegado al mercado hace no demasiado tiempo, nadie te culpará si no conoces estas protecciones higiénicas o si no sabes por dónde empezar para elegir las que mejor se adaptan a ti. ¡Déjate llevar!

¿Qué es una braga menstrual?

Como su nombre lo indica, las bragas menstruales son unas bragas concebidas específicamente para la menstruación. Así, sustituyen a las protecciones costosas, contaminantes e incómodas a las que estamos acostumbradas, y absorbe por sí misma el flujo menstrual durante 12 horas seguidas. Lo que las convierte en únicas frente a otras protecciones higiénicas es que se utilizan exactamente igual que la ropa interior clásica. De esta forma, no tendrás que cambiar nada en tu rutina diaria, incluyendo los días de menstruación: ¡Eso sí que es innovar! Además, si escoges una marca preocupada por la protección del medio ambiente, como Elia Lingerie, contarás con unas bragas fabricadas en Francia con materiales certificados Oeko-Tex standard 100. Gracias a una vida útil de entre 5 y 7 años, las bragas para la regla te acompañarán en numerosos ciclos menstruales para demostrar su rentabilidad.

¿Cómo funcionan las bragas para la regla?

Las bragas de regla se parecen en gran medida a la ropa interior tradicional. Las marcas especializadas compiten entre sí con creatividad para proponer modelos aún más bonitos y sutiles. La base de las bragas está compuesta por 3 capas de tejido que permiten absorber el flujo, contenerlo y evitar que se escape, respectivamente. La lencería menstrual promete hasta 12 horas de protección sin el más mínimo olor o sensación de humedad. Tras su uso, basta con enjuagar con agua fría antes de lavarlas en la lavadora a 30 ºC. Utiliza un detergente clásico y no añadas suavizante. El secado debe realizarse al aire libre.

Unas bragas de regla para cada flujo menstrual

Ya sea para un flujo leve, intermedio, abundante o hemorrágico, puedes encontrar la lencería menstrual adaptada a tus necesidades. Para flujos leves, así como inicios y finales de cada ciclo, las marcas especializadas ofrecen strings, tangas y preciosas braguitas absorbentes. Para flujos intermedios, puedes elegir entre un amplio abanico de posibilidades: bragas clásicas, talla alta, de encaje, con motivos originales, etc. Por último, para flujos más abundantes, la opción ideal es el shorty.

Bragas de regla para todos los usos

Sí, has leído bien. Hoy en día, la lencería menstrual ofrece soluciones para todas las situaciones. Incluso para las noches, ya no tendrás que recurrir a las compresas higiénicas extra-absorbentes que resultan ser demasiado incómodas debido a su espesor.

Y para los días especialmente activos, ¡cuentas con bóxeres, ciclistas e incluso leggins menstruales! Estas alternativas también son útiles para practicar tu deporte preferido. Ciertas marcas proponen, además, bañadores menstruales que evitarán que recurras a los tampones cuando vayas a la piscina o a la playa.

Por último, las bragas menstruales absorbentes se presentan como una solución ideal para las primeras reglas de adolescentes, que no tendrás que preocuparse por eventuales pérdidas. ¿Quién no ha subestimado alguna vez la capacidad de absorción de una compresa por falta de experiencia? La regla ya no será una fuente de ansiedad para las más jóvenes.

Ahora, ya sabes todo sobre la lencería para la regla. Las bragas menstruales reúnen numerosas ventajas y merecen la buena propaganda que están recibiendo. Y tú, ¿utilizarás estas protecciones menstruales reutilizables?

