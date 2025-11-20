Brandwatch refuerza su liderazgo en IA con análisis más profundos y una cobertura de datos ampliada

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas e innovadoras capacidades permiten a los equipos de marketing convertir la información en acción, de forma más rápida y con mayor confianza.

CHICAGO, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia del consumidor, anunció hoy una ampliación de su contenido de datos y una nueva ola de innovación impulsada por IA que redefine la forma en que los profesionales del marketing y la comunicación descubren, interpretan y actúan en función de la información.

En el centro de esta evolución se encuentra Iris AI, la capa de inteligencia integrada en toda la suite Brandwatch, diseñada para ayudar a las marcas a ver, comprender y responder a lo que realmente importa.

Gracias a la tecnología de IA líder en el sector y a los modelos desarrollados por Brandwatch, Iris transforma miles de millones de puntos de datos en información clara y práctica, revelando el porqué de las tendencias y potenciando la experiencia humana con transparencia y control como pilares fundamentales. Estas últimas actualizaciones hacen que la exploración de datos sea más conversacional, contextual e intuitiva, a la vez que mejoran la automatización, la eficiencia del flujo de trabajo y la cobertura en los canales digitales y sociales más relevantes de la actualidad.

Construido sobre una de las bases de datos más completas de la industria

La tecnología de IA de Brandwatch se basa en uno de los conjuntos de datos más grandes y confiables de la industria, que abarca fuentes de medios sociales y tradicionales en tiempo real e históricos, refinados mediante modelos entrenados en contextos reales de marketing y comunicación.

Novedades: flujos de trabajo más inteligentes, análisis más profundos y mayor cobertura:

Pregunta a Iris: asistente de chat con IA: haz preguntas en lenguaje natural y obtén respuestas instantáneas basadas en datos, gracias a Brandwatch. Busca y analiza datos sin necesidad de consultas ni paneles de control, crea gráficos y resúmenes automáticamente, y te permite continuar la conversación para refinar o explorar información valiosa.

haz preguntas en lenguaje natural y obtén respuestas instantáneas basadas en datos, gracias a Brandwatch. Busca y analiza datos sin necesidad de consultas ni paneles de control, crea gráficos y resúmenes automáticamente, y te permite continuar la conversación para refinar o explorar información valiosa. Escritor de consultas con IA: crea consultas booleanas completas desde cero con hashtags, palabras clave y subreddits sugeridos.

crea consultas booleanas completas desde cero con hashtags, palabras clave y subreddits sugeridos. Paneles de IA: convierte los datos en claridad resumiendo información clave en segundos y revelando la historia detrás de las cifras con resúmenes narrativos que explican lo que más importa.

convierte los datos en claridad resumiendo información clave en segundos y revelando la historia detrás de las cifras con resúmenes narrativos que explican lo que más importa. Cobertura de datos y contenido ampliada: ahora incluye Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, datos de búsqueda en Trajaan y más de 70.000 podcasts de tendencia con análisis de transcripción.

ahora incluye Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, datos de búsqueda en Trajaan y más de 70.000 podcasts de tendencia con análisis de transcripción. Mejoras en la gestión de redes sociales: resúmenes de influencers impulsados por IA, traducciones de contenido con Iris AI y análisis comparativos de la industria impulsados por IA.

En 2026, Brandwatch seguirá desarrollando Iris AI y ampliando sus capacidades a través de una serie de innovaciones diseñadas para profundizar el análisis y ampliar el alcance: desde fuentes de datos ampliadas de APAC e integraciones de datos propios hasta análisis de vídeo e imágenes más inteligentes y el lanzamiento de una nueva experiencia de aplicación móvil.

"Iris AI se está convirtiendo en un verdadero socio digital para los profesionales del marketing, que explica, guía y acelera el trabajo en equipo", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision. "Al combinar herramientas avanzadas de IA con la experiencia en datos y análisis de Brandwatch, permitimos a nuestros clientes actuar con mayor rapidez, ampliar su visión y tomar decisiones más inteligentes".

Para obtener más información, visite Brandwatch.com.

Acerca de

Brandwatch es la plataforma líder de gestión de redes sociales e inteligencia del consumidor, que permite a las marcas ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias más importantes. Con la confianza de la mitad de las empresas de la lista Forbes 100, Brandwatch proporciona a las compañías más innovadoras del mundo herramientas e información basadas en IA para aprovechar oportunidades, fortalecer la interacción y acelerar el crecimiento.

Nuestro completo paquete abarca inteligencia del consumidor, marketing de influencers y gestión de redes sociales, lo que permite a las marcas y agencias ejecutar estrategias basadas en datos a gran escala.

Brandwatch forma parte de la familia de marcas Cision, junto con CisionOne y PR Newswire.

Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Relaciones Públicas de Cision en CisionPR@cision.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/5632819/Cision_Brandwatch_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/brandwatch-refuerza-su-liderazgo-en-ia-con-analisis-mas-profundos-y-una-cobertura-de-datos-ampliada-302622289.html