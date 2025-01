(Información remitida por la empresa firmante)

Brickell Ibérica – La Favorita: 'La Mejor Hamburguesa de España' según los expertos

Majadahonda, 7 de enero de 2025.- Majadahonda vuelve a consolidarse como un referente gastronómico nacional con la Brickell Ibérica – La Favorita, la hamburguesa que promete conquistar el título de la 'Mejor Hamburguesa de España' en el Campeonato Nacional.



Tras el éxito de la Brickell Original, que dejó una huella imborrable en su primera participación, Brickell Majadahonda sorprende de nuevo con esta creación única que combina lo mejor de la tradición y la innovación culinaria. Los ingredientes de la Brickell Ibérica – La Favorita son un homenaje a los sabores españoles más auténticos:





 La mezcla secreta de buey y vaca vieja, jugosa y llena de sabor.

 Jamón de bellota ibérico crujiente, un toque irresistible de tradición.

 El mejor queso manchego, símbolo de excelencia en la gastronomía española.

 Tomate rosa murciano, fresco, dulce y lleno de carácter.

 Cebolla blanca suave, equilibrada y bañada en la exclusiva salsa Brickell



España, enriquecida con Pedro Ximénez

Esta combinación única no es solo una hamburguesa, es una experiencia que encapsula la esencia de la gastronomía española en cada bocado.



Favorita en boca de todos

La crítica especializada y los amantes de la buena mesa coinciden en señalar a Brickell Ibérica – La Favorita como una de las grandes favoritas para alzarse con el premio.



Además, los influencers gastronómicos más destacados han mostrado su entusiasmo por esta creación:



Javi Con Hambre: "Es la bomba ibérica que irá al Campeonato de España de Hamburguesas".



Dani Purogocheo: "Una de las favoritas para el campeonato de España está en Majadahonda".



Brickell Majadahonda: Una hamburguesería que sigue marcando tendencia

Con esta nueva propuesta, Brickell Majadahonda reafirma su lugar como referente indiscutible en la escena de las hamburguesas gourmet. La Brickell Original maravilló a miles de paladares, y ahora la Ibérica – La Favorita llega para superar todas las expectativas.



"Brickell Majadahonda no solo ofrece hamburguesas, sino experiencias gastronómicas que dejan huella. La Ibérica – La Favorita es un homenaje a la calidad y la tradición de los mejores productos españoles", aseguran los responsables del restaurante.



"Si aún no la has probado, no esperes más. Descubre por qué Brickell Majadahonda es el favorito en el paladar de España. Brickell Majadahonda: Donde la tradición se encuentra con la innovación".







