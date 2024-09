Bridge to Life anuncia tres presentaciones sobre el uso de HOPE en el Congreso de la Sociedad de Trasplantes

Archivo - COMUNICADO: Bridge to Life vende ciertos activos a TransMedics - BRIDGE TO LIFE LTD./PR NEWSWIRE - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bridge to Life anuncia tres presentaciones orales/miniorales sobre el uso de HOPE (perfusión oxigenada hipotérmica) en el 30° Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes (TTS 2024) en Estambul, Turquía, del 22 al 25 de septiembre de 2024

Las presentaciones destacarán la perfusión oxigenada hipotérmica en el trasplante de hígado

CHICAGO, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd, un reconocido líder del mercado en soluciones de preservación de órganos, anunció hoy la aceptación de tres resúmenes basados en datos de ensayos clínicos italianos que utilizan HOPE (perfusión oxigenada hipotérmica), incluidos un oral y dos miniorales para su presentación en la reunión anual de 2024 del 30º Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes (TTS 2024). La conferencia está programada para realizarse en Estambul, Turquía, del 22 al 25 de septiembre de 2024.

Las presentaciones incluyen:

23 de septiembre: Técnicas hepáticas y neoplasias malignas (minipresentación oral, 10.40 a. m. a 12.10 p. m. TRT)Outcomes of redo-liver transplantation using hypothermic oxygenated machine perfusion: a multicentre cohort study (REDO-HOPE), ID #373, D. Patrono (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

24 de septiembre: Biomarcadores y seguimiento inmunológico (minipresentación oral, 10.40 a. m. a 12.10 p. m. TRT)Circulating cell-free DNA in liver transplantation: A pre- and post-transplant biomarker of graft dysfunction, ID #828, T. Carradori (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

25 de septiembre: Estrategias para prevenir infecciones en receptores de trasplantes (Presentación oral, 09.30-10.30 a.m. TRT)Hypothermic oxygenated machine perfusion is not associated with an increased risk of infection in the recipient: A retrospective single-centre cohort study, ID #453, S. Corcione (General Surgery 2U - Liver Transplant Unit, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), et al

Acerca de Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd es líder del mercado en soluciones de preservación de órganos y ofrece productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión de la máquina VitaSmart1. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de los productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplantes y oficinas de obtención de órganos (OPO) a nivel mundial.

VitaSmart cuenta con la marca CE y está disponible para la venta en varios mercados fuera de los Estados Unidos. VitaSmart no está aprobado para su venta en Estados Unidos. La empresa completó con éxito su estudio clínico fundamental, multicéntrico y aleatorizado en Estados Unidos en 2023 y espera presentar su solicitud de aprobación previa a la comercialización a la FDA a finales de este año.

Contacto: Jennifer GuzmanDirectora Global de Marketing760-291-7245J.guzman@B2LL.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085277/Bridge_to_Life_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bridge-to-life-anuncia-tres-presentaciones-sobre-el-uso-de-hope-en-el-congreso-de-la-sociedad-de-trasplantes-302235813.html