BridgeLink supera las 10.000 descargas y se consolida como estándar global de interoperabilidad sanitaria

BridgeLink, estándar global de interoperabilidad sanitaria - Innovar Healthcare

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rápida adopción de la plataforma de Innovar Healthcare confirma el giro del sector hacia soluciones abiertas frente a los modelos propietarios restrictivos

Innovar Healthcare anunció hoy que BridgeLink, el motor de integración de código abierto, ha superado las 10.000 descargas empresariales, un hito que señala un cambio decisivo en el panorama de las tecnologías de la información sanitaria. Tras el giro del mercado hacia licencias propietarias restrictivas para el motor heredado del sector, la comunidad sanitaria ha optado de forma clara por BridgeLink como el principal reemplazo de código abierto.



Esta rápida adopción —lograda en menos de un año desde su lanzamiento en marzo de 2025— confirma que las organizaciones sanitarias están priorizando la resiliencia estratégica y la transparencia técnica frente a la dependencia de proveedores. BridgeLink ya no es solo una alternativa; se ha convertido en el estándar operativo para hospitales, empresas de salud digital, intercambios de información sanitaria (HIE) y laboratorios de todo el mundo que buscan asegurar su infraestructura de interoperabilidad.



"El volumen de descargas que estamos viendo representa una ‘Gran Migración’ en la tecnología sanitaria", afirmó Loyd Bittle, CEO de Innovar Healthcare. "El mercado ha hablado con claridad: la interoperabilidad debe seguir siendo abierta. Al elegir BridgeLink, estos más de 10.000 usuarios no solo están descargando software; están votando por un futuro en el que controlan su propia arquitectura de datos sin temor a licencias comerciales forzadas o a la ‘toxicidad financiera’".



Validación empresarial global

El ascenso de la plataforma está impulsado por importantes migraciones empresariales en Estados Unidos y Europa, lo que valida la preparación de BridgeLink para entornos críticos y de alto volumen.



Maris Healthcare GmbH, líder en el mercado sanitario alemán, está llevando a cabo actualmente una transición de infraestructura a gran escala. "Actualmente estamos migrando 105 servidores de Mirth Connect a BridgeLink, una decisión motivada por la necesidad de estabilidad a largo plazo y flexibilidad de código abierto. Como socio distribuidor oficial, estamos viendo de primera mano que la región D-A-CH exige una solución que garantice la soberanía de los datos. BridgeLink es esa solución", explica Jochen Fuchs, director general de MARIS Healthcare GmbH.



En Estados Unidos, HealtheConnections, un intercambio regional de información sanitaria (HIE) que gestiona cientos de millones de historiales de pacientes, seleccionó BridgeLink para garantizar un intercambio de datos ininterrumpido para su red de proveedores. "Como HIE, apoyamos directamente la atención al paciente y no podemos permitirnos interrupciones ni incertidumbre. La experiencia de Innovar y la plataforma BridgeLink nos proporcionaron una vía de migración fluida que mantuvo nuestros datos fluyendo de forma segura", pone en valor Brad Hesler, vicepresidente de Servicios Tecnológicos de HealtheConnections.



Innovación frente al mantenimiento

Mientras las opciones heredadas se estancan, BridgeLink ha ofrecido rápidos avances técnicos. La plataforma ha introducido el Dynamic Lookup Gateway (DLG) para el enrutamiento de alta velocidad y sensible al contexto, así como Message Trends para la visualización de volúmenes. Además, BridgeLink ha integrado el historial de canales basado en Git directamente en el núcleo de código abierto, al tiempo que aborda las necesidades de seguridad empresarial con avanzadas capacidades de autenticación multifactor (MFA).



Innovar Healthcare sigue siendo el principal custodio del proyecto, proporcionando la consultoría especializada y la "experiencia real" necesarias para resolver los retos de interoperabilidad del "último tramo" a los que se enfrentan las organizaciones durante esta transición.



Para más información o para descargar BridgeLink, visitar https://www.innovarhealthcare.com/bridgelink-10k.



Acerca de Innovar Healthcare

Innovar Healthcare es el principal proveedor de soluciones de interoperabilidad sanitaria y el custodio principal de la iniciativa BridgeLink. Especializada en integración de datos de alta complejidad para HIE, laboratorios y empresas de salud digital, Innovar está comprometida con la preservación del acceso abierto a la tecnología que impulsa el intercambio global de datos de pacientes.

Contacto

Emisor: Innovar Healthcare

Nombre contacto: Kate Lunt

Descripción contacto: Responsable de Marketing en Innovar Healthcare

Teléfono de contacto: 866.857.5373