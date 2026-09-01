Brighton College Madrid comparte las claves para elegir un colegio internacional de excelencia - Brighton College Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Con las admisiones ya abiertas, Brighton College, uno de los colegios más prestigiosos del mundo, comparte las claves que las familias que buscan una educación internacional de excelencia deberían valorar antes de elegir centro, de cara a la apertura de su nuevo campus en Madrid en septiembre de 2027

Cada vez más familias en España buscan para sus hijos una educación internacional de excelencia, con una visión global y acceso a las mejores universidades del mundo. Sin embargo, elegir el colegio adecuado no siempre es sencillo. Existen numerosos factores a tener en cuenta: desde el currículo y los idiomas hasta los valores, el uso de la tecnología, la ratio de alumnos por profesor o las salidas universitarias. Con el bienestar de los niños como prioridad y ante la próxima apertura de Brighton College Madrid, George Hartley, director fundador del colegio, y Aurora López Martín, directora de Admisiones, comparten seis aspectos clave que toda familia debería valorar antes de tomar una decisión.

Una filosofía educativa clara y coherente

Cada colegio tiene su propia identidad, pero lo verdaderamente importante es cómo esa filosofía se refleja en el día a día. Más allá de las instalaciones o de los resultados académicos, conviene fijarse en los valores que sustentan el modelo educativo, el acompañamiento personal y la experiencia global que ofrece el centro. Comprender cómo esos principios se viven en la práctica ayuda a anticipar la experiencia que tendrá el alumno.

"En Brighton College Madrid hemos construido el colegio sobre tres pilares: curiosidad, confianza y amabilidad. No son solo palabras, sino principios que guían todo lo que hacemos. Creemos que la excelencia académica y un cuidado pastoral excepcional deben ir de la mano para crear un entorno en el que cada alumno se sienta conocido, acompañado y motivado para dar lo mejor de sí mismo, desarrollando además un aprendizaje que le acompañe durante toda la vida", explica George Hartley, director fundador de Brighton College Madrid.

Excelencia académica con una visión internacional

El itinerario académico es uno de los factores más importantes para las familias. Además del currículo, es recomendable conocer cómo prepara a los alumnos para la educación superior, si sus titulaciones cuentan con reconocimiento internacional y hasta qué punto ofrecen oportunidades para acceder a universidades de todo el mundo.

“En Brighton College Madrid los alumnos seguirán el currículo británico y posteriormente cursarán el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) en Sixth Form. El IB está reconocido internacionalmente y es altamente valorado por las mejores universidades del mundo, lo que lo convierte en una excelente opción para nuestra comunidad internacional. En toda la red de Brighton College, nuestros alumnos acceden cada año a algunas de las universidades más prestigiosas. Solo este año, 45 estudiantes de Brighton College UK recibieron ofertas de Oxford y Cambridge, además de otras instituciones como LSE, St Andrews, Yale o Harvard. En Brighton College Madrid combinaremos la excelencia académica con una orientación personalizada para que cada alumno pueda desarrollar todo su potencial y acceder a la universidad que mejor se adapte a su futuro”, señala Aurora López Martín, directora de admisiones de Brighton College Madrid.

Profesorado de excelencia e instalaciones de primer nivel

Aunque unas buenas instalaciones enriquecen la experiencia educativa, el factor que mayor impacto tiene en el aprendizaje diario es la calidad del profesorado. Conviene valorar tanto la experiencia y preparación de los docentes como su capacidad para inspirar, motivar y acompañar a cada alumno de forma individual.

"Los grandes profesores son quienes realmente marcan la diferencia. En Brighton College Madrid contaremos con docentes cualificados en el sistema británico, seleccionados no solo por su excelencia académica, sino también por su capacidad para despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento independiente y hacer que cada alumno se sienta valorado. Sabemos que una educación excepcional empieza siempre por contar con profesores excepcionales", afirma George Hartley.

Un enfoque equilibrado de la tecnología y el bienestar

El uso de la tecnología y el bienestar emocional de los alumnos son aspectos que preocupan cada vez más a las familias. Además de conocer la política del colegio respecto a los dispositivos digitales, es importante entender cómo fomenta el desarrollo emocional, la resiliencia y la confianza personal.

"En Brighton College Madrid seguiremos una política clara respecto a la tecnología: no habrá dispositivos personales en Early Years ni en Prep School, y el uso de smartphones estará restringido para todos los alumnos hasta, al menos, los 16 años. Además, nuestro currículo incorporará emprendimiento, oratoria y bienestar, para que cada estudiante desarrolle las habilidades y la confianza necesarias tanto dentro como fuera del aula", explica Aurora López Martín.

Idiomas y una comunidad verdaderamente internacional

Uno de los principales valores de un colegio internacional es la posibilidad de convivir con alumnos de distintas culturas, nacionalidades y perspectivas. Además de los idiomas que se imparten, resulta importante conocer cómo el centro fomenta una mentalidad internacional y prepara a los estudiantes para desenvolverse en un mundo global.

"En Brighton College Madrid los alumnos aprenderán inglés y español desde el primer día, e incorporarán el mandarín a partir de Prep School. Pero, además, formarán parte de una comunidad internacional diversa donde aprender de otras culturas será parte de la vida cotidiana. Al finalizar su etapa escolar también pasarán a formar parte de Brighton Connected, nuestra red internacional de antiguos alumnos con más de 15.000 miembros, que ofrece conexiones y oportunidades en todo el mundo", explica George Hartley.

Acompañamiento cercano durante todo el proceso de admisión

Elegir un colegio es una decisión importante para cualquier familia y el proceso de admisión suele ser el primer contacto con la cultura del centro. Es recomendable valorar si las familias se sienten escuchadas, bien informadas y acompañadas desde el primer momento.

"Sabemos que elegir colegio es una decisión trascendental y nuestro compromiso es acompañar a cada familia durante todo el proceso. Cada una tiene necesidades, inquietudes y objetivos diferentes, por lo que dedicamos tiempo a conocerlas y ofrecerles una atención personalizada. Queremos que, desde el primer contacto, experimenten la cercanía y la acogida que definirán la experiencia en Brighton College Madrid", concluye Aurora López Martín.

Próximas jornadas informativas para familias

Brighton College Madrid, que abrirá sus puertas en septiembre de 2027, está actualmente inmerso en la reforma de su futuro campus en la calle Gobelas, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Las familias interesadas pueden acceder al formulario de admisiones en la página web de Brighton College Madrid o contactar directamente con el equipo de admisiones en admissions@brightoncollegemadrid.com para concertar una visita presencial al recinto escolar.

Como parte de este acompañamiento, el colegio ha organizado un calendario de encuentros presenciales para que las familias interesadas puedan conocer de cerca el proyecto educativo y resolver sus dudas directamente con el equipo del colegio.

Open Morning en La Finca Grand Café: martes 15 de septiembre | 10:30 - 12:30 h

Open Evening en La Finca Grand Café: jueves 15 de octubre | 19:00 - 21:00 h

Open Morning en La Finca Grand Café: martes 27 de octubre | 10:30 - 12:30 h

Durante estos encuentros, las familias podrán conocer a George Hartley, Aurora López Martín y el resto del equipo de Brighton College Madrid, además de descubrir un modelo educativo donde la curiosidad, la confianza y la amabilidad constituyen el eje central de la experiencia escolar.

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