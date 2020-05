COMUNICADO: El bróker CFD con sede en Chipre, TradeATF, anuncia un patrocinio digital con la AF de Argentina

LIMASSOL, Chipre, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- TradeATF, bróker CFD destacado y con licencia con sede en Chipre desde el año 2013, está debidamente autorizado y regulado por medio de CySEC, proporcionando sus servicios a nivel internacional y centrándose en los países de la UE, está ilusionado al anunciar esta semana un patrocinio digital con la selección nacional de Argentina por medio de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA).

Este acuerdo inicial, válido hasta el 31 de julio de 2021, se firmó a efecto con algunos de los futbolistas más destacados del mundo, incluyendo a Messi, Aguero, Dyballa e Higuain como parte de la selección nacional masculina.

La AFA, organismo gubernamental nacional para el fútbol en Argentina, dio la bienvenida a este patrocinio, que va a proporcionar a TradeATF presencia de todos los activos digitales de la AFA, campañas y activaciones en las que están implicados los equipos de fútbol masculinos y femeninos.

TradeATF busca constantemente una forma de apoyo a las organizaciones, organizaciones caritativas y otros tipos de grupos deportivos en todo el mundo, mostrando a toda la gente lo que es posible cuando se lleva a cabo una colaboración cruzada. Al tiempo que el coronavirus ha detenido a las comunidades, las colaboraciones y los eventos deportivos en todo el mundo - posiblemente hasta 20121 - TradeATF deseaba posicionarse a sí misma para ser un activo de cara a todos aquellos que lo necesitaran.

Especialmente en la actualidad, estos tipos de ingresos comerciales son importantes para la economía de la AFA, y les ayuda a consolidar todos los proyectos necesarios en una nueva fase de fútbol en Argentina.

Creada en el año 1893, la Asociación de Fútbol de Argentina es la octava más antigua del mundo. La selección nacional es una de las ocho en haber ganador la FIFA World Cup, en los años 1978 y 1986, además de clasificarse segunda en los años 1930, 1990 y 2014. Asociada a prodigios del fútbol, muchos de los jugadores de Argentina juegan en las mejores ligas de Europa y tienen los salarios más altos del fútbol mundial.

Considerando que el fútbol es un idioma universal para muchas personas, TradeATF trabaja para asegurar que su legado sea accesible después de los subsidios del coronavirus.

TradeATF ha conseguido el éxito desde su fundación, ofreciendo a los clientes tres modelos de cuentas como plata, oro y platino. TradeATF ofrece además una amplia selección de materiales de formación, una cuenta de demostración gratuita, indicadores de mercado y un lote de herramientas en la plataforma MetaTrader. Algunos de los puntos destacados más notables incluyen: cero comisión, formación completa y seminarios, spreads tan bajos como de 0,7pips y cuentas comerciales profesionales.

Finalmente, TradeATF ofrece contenido de formación que ayuda a los comerciantes a aprender más acerca de la cotización CFD, siendo ideal para cualquiera que llega de nuevas que desea dar sus primeros pasos en los mercados financieros.

Si desea más información visite: https://www.tradeatf.com/

Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y cuentan con un elevado riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75,59% de las cuentas de inversión al por menor pierden dinero cuando cotizan con CFDs con este proveedor. Debería considerar si conoce cómo funcionan los CFDs y si se puede permitir tomar riesgos elevados de perder dinero.

TradeATF está operada por medio de Hoch Capital Ltd., una Cypriot Investment Firm (CIF), autorizada y regulada por medio de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) bajo la licencia número 198/13, según la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

Contacto:HOCH Capital Ltd.
+357 25327100
Griva Digeni & Kolonakiou 125
Grosvenor Tower
Ground Floor
3107 Limassol, Chipre