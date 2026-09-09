El bróker global de múltiples activos FP Markets obtiene la licencia de categoría 5 de la CMA de los EAU

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, bróker global de Forex y CFD multiactivos, ha obtenido una licencia de categoría 5 por parte de la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de los EAU, anteriormente conocida como Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA), lo que amplía la presencia regulatoria global de este bróker fundado en Australia y supone un paso estratégico en el mercado de los EAU.

La licencia, en poder de la entidad del grupo FP Markets MENA Securities L.L.C. S.O.C., permite al bróker realizar actividades de marketing, promoción y captación de clientes en Dubái y en todos los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años, los EAU han atraído a un número creciente de brókeres, empresas fintech y proveedores de servicios financieros que buscan operar en un marco regulatorio más sólido a medida que expanden su cartera de clientes regionales.

John Lewis, director de marketing de FP Markets, declaró: "Obtener una licencia de la CMA forma parte del enfoque a largo plazo de FP Markets en materia de regulación. En los últimos 20 años, cada licencia que hemos obtenido nos ha acercado a la presencia multirregulada que tenemos hoy, y los EAU representan un paso natural en este sentido. Para nuestros clientes y socios, esto significa mayor seguridad, transparencia y calidad de servicio".

La licencia también refuerza una relación regulatoria más directa dentro del mercado de los EAU, sumándose a la supervisión multijurisdiccional que ya ejerce FP Markets. FP Markets cuenta con licencias en diversas jurisdicciones líderes, entre ellas: la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

FP Markets continuará ampliando su cobertura regulatoria en los mercados, junto con la inversión constante en su infraestructura de negociación, tecnología y funciones de soporte, garantizando que el ritmo de crecimiento regulatorio se corresponda con la calidad de servicio galardonada que el bróker ofrece tanto a clientes como a socios.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney, Australia, en 2005. Ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector como MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

FP Markets está sujeto a la regulación de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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