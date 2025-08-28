Brokers especialistas en compra y venta de traspasos de Restaurantes en Barcelona - KITELEY FARGAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de agosto de 2025.-

Traspasos de restaurantes en Barcelona: inversión segura y personalizada

El dinamismo de la hostelería y restauración en Barcelona sigue atrayendo a inversores y emprendedores. La creciente demanda de locales, tanto para negocios operativos como para nuevas aperturas, ha convertido a los traspasos de restaurantes en Barcelona en una estrategia clave para entrar al mercado con rapidez, seguridad y menor riesgo.

Barcelona combina gastronomía abierta a todas horas, ocio constante y un entorno arquitectónico y natural único. Por ello, la restauración y hostelería son motores económicos de la ciudad, y contar con empresas especializadas que ofrezcan acompañamiento integral es imprescindible.

Más que un broker: atención directa y personalizada

En Kiteley Fargas no trabajan con agentes comerciales. Atienden directamente a cada cliente, adaptando la asesoría al perfil de inversión, desde pequeños emprendedores hasta grandes marcas y franquicias de éxito.

El equipo ha visto crecer negocios desde cero, guiando cada paso desde la apertura hasta la consolidación. La firma está liderada por:

Maite Coromoto Perozo Marin– responsable del área jurídica y técnica, asegurando que cada operación cumpla con todos los requisitos legales y las normativas vigentes.

Vinka Pinochet – experta en negocios de restauración, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos gastronómicos exitosos.

Asesoría integral en traspasos, licencias y rentabilidad

Kiteley Fargas ofrece un servicio completo, cumpliendo con todas las licencias, seguros y permisos legales necesarios para su labor profesional. Su intervención incluye:

Comprobacion de vigencia y legalidad de licencias y nuevos proyectos de restauracion,

Análisis del potencial de rentabilidad y viabilidad del negocio

Asesoría en reformas, legalización y ampliación de permisos y trámites de nuevas licencias

Adaptación de espacios a requerimientos técnicos y normativos

Su objetivo es garantizar que cada apertura se realice dentro del marco legal, con máxima seguridad y optimización de recursos.

Inversión con menor riesgo y mayor control

A diferencia de la compra de un inmueble vacío, los traspasos de restaurantes en Barcelona permiten adquirir negocios en funcionamiento, con licencias activas, clientela fidelizada y ubicación validada. Esta fórmula resulta especialmente atractiva para:

Nuevos emprendedores que buscan iniciar su negocio con seguridad

Inversores consolidados que desean rentabilidad estable sin partir desde cero

“La clave está en acompañar, no solo intermediar. Buscamos crear operaciones viables y sostenibles para todas las partes”, explican Maite Coromoto Perozo y Vinka Pinochet.

Con sede en el centro de Barcelona y un enfoque totalmente personalizado, Kiteley Fargas se ha consolidado como un referente en la compra y venta de traspasos de restaurantes, conectando inversores con oportunidades reales en uno de los mercados más competitivos de Europa.

Por qué elegir Kiteley Fargas

Atención directa y personalizada, sin intermediarios, ni agentes comerciales.

Experiencia comprobada en el desarrollo de negocios desde cero

Asesoría integral: legal, técnica y comercial

Conocimiento profundo del mercado local y oportunidades de inversión

Si se desea invertir en una compra de un traspaso de restaurante en Barcelona con seguridad, control y rentabilidad, y sin riesgos, se puede contactar con Kiteley Fargas y recibir atención desde el primer contacto.

Emisor: KITELEY FARGAS



Para más información:

Contacto: KITELEY FARGAS

Número de contacto: 645436067