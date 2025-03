Bronze & Mora conquista España con sus regalos gourmet preferidos por famosos y empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de marzo

La exclusiva tienda online española de productos gourmet se convierte en la elección de famosos y grandes empresas para sorprender con elegancia y sabor

Bronze & Mora, la marca española especializada en regalos gourmet, se ha convertido en el obsequio estrella de empresas y particulares que buscan sorprender a sus destinatarios con productos de máxima calidad y una presentación exquisita.



La discreción es uno de los valores más apreciados por la clientela de Bronze & Mora. Actores, cantantes, deportistas y reconocidas figuras públicas han recibido sus packs gourmet como detalle en eventos y celebraciones. Además, numerosas empresas nacionales e internacionales han confiado en la marca para sorprender a sus clientes VIP y embajadores de marca con un obsequio sofisticado y memorable.



Un regalo de alta gastronomía y personalización única

Cada cesta es un viaje gastronómico, con sabores que evocan la tradición y el lujo en cada bocado. Desde aceites de oliva virgen extra premiados, pasando por ibéricos de bellota, quesos selectos, chocolates y dulces gourmet, hasta experiencias personalizables con mensajes dedicados. Bronze & Mora transforma cada regalo en una experiencia sensorial única, cuidando hasta el más mínimo detalle para garantizar que cada obsequio deje una huella imborrable.



Además, la marca ha revolucionado el concepto de regalo premium con experiencias personalizables, como la posibilidad de incluir flores preservadas o una noche en Paradores con mensaje dedicado.



"Lo que nos hace únicos no es solo la calidad de nuestros productos, sino la manera en la que cuidamos cada detalle, desde la selección de los productos hasta la presentación del packaging. Queremos que cada regalo sea una experiencia memorable", comentan desde el equipo de Bronze & Mora.



Un lujo accesible para todos

A pesar de haberse convertido en la elección de reconocidas figuras del mundo del espectáculo, la moda y el deporte, Bronze & Mora no es un lujo inalcanzable. Sus cestas y estuches gourmet son accesibles a cualquier persona que busque un regalo con distinción y buen gusto.



Con opciones personalizables y envíos a toda España y Europa, Bronze & Mora sigue consolidándose como una referencia en el mundo del regalo gourmet, combinando tradición, exclusividad y elegancia.



Actualmente, están trabajando en una línea de regalos más asequibles para empresas, sin descuidar la imagen y el mimo que ponen en su gama más premium. "Aún no tenemos la fecha de lanzamiento, pero esperamos tenerla cuánto antes", explica Diana, del equipo de Bronze & Mora.



Sobre Bronze & Mora

Bronze & Mora nació en Madrid en 2012 de la mano de Juan Lopo y Diana Castro. "Todo empezó como un hobby", recuerdan sus fundadores. Su pasión por el aceite de oliva virgen extra (AOVE) los llevó a recorrer ferias gourmet en todo el país, descubriendo productos de primerísima calidad con los que realizar extraordinarios maridajes para trasladarlos a packs y cestas gourmet.



Convencidos de que el oro líquido español estaba infravalorado, decidieron crear una marca que realzara su valor, con una presentación cuidada y elegante, elevándolo a la categoría de regalo exclusivo.



Ese espíritu de excelencia los llevó a especializarse en regalos gourmet de alta gama, ofreciendo lotes cuidadosamente seleccionados con productos nacionales e internacionales. Desde entonces, empresas, celebrities y clientes particulares han confiado en Bronze & Mora para sorprender con obsequios sofisticados y únicos.



Hoy, la marca se ha consolidado como un referente en el sector de los regalos premium, fusionando tradición, distinción y un compromiso inquebrantable con la calidad.



Más información en: www.bronzeymora.com







