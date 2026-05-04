Brookfield y The Nuclear Company crean una empresa para acelerar el desarrollo nuclear en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa recién formada ha sido seleccionada para actuar como gestora del proyecto nuclear de V.C. Summer

COLUMBIA, S.C., y NUEVA YORK, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield, una firma de inversión líder a nivel mundial, y The Nuclear Company (TNC), empresa dedicada al desarrollo y la ejecución de proyectos nucleares, anunciaron hoy una alianza para formar una nueva compañía especializada en el desarrollo de la tecnología de reactores nucleares de Westinghouse. El objetivo de esta alianza es consolidarse como una empresa líder mundial en la ejecución de proyectos nucleares.

La gestión global de activos y la capacidad de desarrollo de infraestructura energética de Brookfield, combinadas con la experiencia de TNC en la ejecución de proyectos nucleares, constituirán la base de la empresa dedicada al desarrollo de proyectos. Esta empresa ofrecerá servicios de ejecución para el despliegue de proyectos nucleares basados exclusivamente en la tecnología de reactores Westinghouse, incluidos AP1000 y AP300, además de la gestión integral del proyecto, el apoyo en la obtención de licencias y la supervisión de las actividades de ingeniería, adquisición, construcción y puesta en marcha. Las partes prevén avanzar hacia la documentación definitiva en los próximos meses, sujeta a las aprobaciones y condiciones habituales.

Como parte de los esfuerzos para desarrollar potencialmente dos unidades AP1000 parcialmente construidas cerca de Jenkinsville, Carolina del Sur, Brookfield ha seleccionado a la nueva compañía como gestora del proyecto nuclear del condado de Fairfield, Carolina del Sur, conocido formalmente como Unidades Nucleares V.C. Summer 2 y 3 ("el proyecto"). Este proyecto representa una de las oportunidades de desarrollo nuclear más prometedoras de Estados Unidos. Santee Cooper, la empresa de servicios públicos estatal de Carolina del Sur, respalda la participación de la compañía en el proyecto.

La nueva empresa prestará apoyo en el proceso de diligencia debida del proyecto y supervisará su ejecución en caso de que este avance hasta la decisión final de inversión. El desarrollo del proyecto está sujeto a una evaluación adicional, aprobaciones regulatorias y a la firma de acuerdos definitivos.

"Esta empresa conjunta refleja el enfoque riguroso de Brookfield en la inversión en infraestructura a gran escala y su preferencia por asociarse con operadores experimentados", declaró Wyatt Hartley, socio gerente de Brookfield. "Al combinar nuestra capacidad global de desarrollo de infraestructura con nuestra experiencia en la ejecución de proyectos nucleares, creemos que esta plataforma tiene el potencial de acelerar el resurgimiento nuclear estadounidense, aprovechando el impulso de la alianza entre Westinghouse y el gobierno de Estados Unidos".

"Nuestro equipo se forjó en el yacimiento de Vogtle y en algunos de los proyectos energéticos más complejos del mundo", declaró Joe Klecha, director de operaciones nucleares de The Nuclear Company. "Sabemos lo que se necesita para desarrollar energía nuclear. Lo que faltaba era un modelo que reuniera a las personas, las capacidades y el capital necesarios para hacerlo con rapidez y a gran escala. Eso es lo que crea esta alianza".

Acerca de Brookfield

Brookfield es una firma de inversión global líder con más de 1 billón de dólares en activos bajo gestión. Posee y opera activos reales y empresas de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía global. Invertimos en nombre de instituciones y particulares de todo el mundo en infraestructura, energías renovables y transición energética, capital privado, bienes raíces y crédito: sectores fundamentales para impulsar el crecimiento económico y la productividad.

Con una trayectoria de más de un siglo y operaciones en más de 30 países, invertimos capital paciente a largo plazo para construir los activos y negocios fundamentales que impulsan un futuro más conectado, resiliente y sostenible. Buscamos generar riqueza a largo plazo para nuestros clientes y, al mismo tiempo, ofrecer una sólida rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros accionistas. Brookfield Corporation (ticker: BN) y Brookfield Asset Management (ticker: BAM), una gestora líder mundial de activos alternativos con sede en Nueva York, cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en la Bolsa de Toronto (TSX).

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.brookfield.com.

Acerca de The Nuclear Company

The Nuclear Company es pionera en la modernización de la construcción nuclear mediante su enfoque de diseño único y construcción múltiple, respaldado por su Sistema Operativo Nuclear (NOS), una plataforma patentada basada en IA que transforma la construcción de reactores para todas las tecnologías en un proceso predecible y basado en datos. Fundada por veteranos de la energía nuclear y la infraestructura energética, incluido el equipo que puso en marcha las Unidades 3 y 4 de Vogtle, TNC implementa energía nuclear y presta servicios a las instalaciones existentes para garantizar la seguridad energética estadounidense a largo plazo.

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