Brother Barcelona se posiciona en OFFF 2025 como referente emergente en creatividad digital

Del 8 al 10 de mayo, el Disseny Hub Barcelona acogió una nueva edición del OFFF Festival, el encuentro más relevante de Europa en diseño, arte y cultura digital

Madrid, 2 de julio de 2025.- En su vigésimo quinto aniversario, el festival apostó por una programación expandida y accesible, con actividades al aire libre, un mapping sobre la fachada del DHub y un mercado flotante de diseño que convirtió la ciudad en un verdadero escaparate de innovación artística.



En este contexto, Brother Barcelona volvió a destacar con su participación en el Proyecto NXT, una plataforma del OFFF dedicada a visibilizar a nuevas generaciones de talentos creativos. Bajo el liderazgo de Mauro Suárez, CEO de Brother Barcelona, la escuela presentó el trabajo de sus estudiantes junto a otras doce instituciones de renombre de la ciudad. Esta presencia reafirma el compromiso de Brother Barcelona con la formación disruptiva y la conexión directa con la industria creativa.



Entre los proyectos presentados destacaron:



• 'Damos miedo pero no tanto', de Xavi Charques y Álvaro Heredero: una propuesta que explora la vulnerabilidad como recurso creativo, generando tensión e impacto desde lo emocional.



• 'The Clit Coach', de Patricia Weil y Chiara Dragotto: una campaña educativa que apuesta por el conocimiento sexual inclusivo y con perspectiva de género, enfrentando estigmas desde la creatividad.



• 'Spotify FM', de Marta Falcón, Camila Gaspardo, Valeria Marcías y Natalia Antelo: una plataforma conceptual que expande la experiencia de Spotify mediante conexiones entre música, memoria y emoción.



La intervención de Brother Barcelona en OFFF 2025 no solo ofreció visibilidad a los trabajos de sus estudiantes, sino que también consolidó su papel como agente activo dentro del ecosistema creativo global. Su enfoque pedagógico, impulsado por Mauro Suárez, sigue demostrando que la escuela no es únicamente un espacio de formación, sino un catalizador de nuevas narrativas, perspectivas y formas de expresión.



Con una trayectoria reconocida internacionalmente, Brother continúa posicionándose como una de las escuelas más premiadas del sector, promoviendo la creatividad no solo como competencia profesional, sino como herramienta transformadora con impacto social y cultural.







