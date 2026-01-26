Brother colabora con psicólogos para revelar una tendencia que mejorará el bienestar mental en 2026

Imprimiendo etiquetas con Brother P-Touch - Brother

La marca de impresión ha revelado cómo la creación de etiquetas puede influir positivamente en la felicidad y salud mental en el año nuevo. Una psicóloga, profesora en La Universidad de Bradford lo atribuye a la ‘teoría de la carga cognitiva’, un fenómeno único que explica por qué gusta cada vez más organizar las cosas a medida de hacerse mayores

Ordenar y organizar no es solo una tendencia en las redes sociales; ahora se ha revelado que el cerebro humano obtiene beneficios que se reflejan en la salud mental y estado de ánimo de cada uno.



Para comenzar el nuevo año, un experto en ordenación en colaboración con Brother -marca líder en impresoras y etiquetadoras- ha revelado por qué los europeos están recurriendo al orden y la creación de etiquetas, y por qué este hábito podría ser la clave para mejorar el estado de ánimo y el bienestar mental.



Según la psicóloga Dra. Eleanor Bryant, profesora de la Universidad de Bradford y especialista en cómo los factores psicológicos, sociales y ambientales influyen en el bienestar emocional, el atractivo de la organización y la creación de etiquetas tiene su origen en un fenómeno psicológico conocido como teoría de la carga cognitiva.



La teoría explica por qué, a medida que uno se hace mayor, la preferencia es para los entornos más predecibles, ordenados y libres de sorpresas inesperadas.



La doctora Bryant explica que "cuanto más envejecemos, más estresante nos resulta encontrar cosas fuera de su sitio. La creación de etiquetas elimina esa incertidumbre. Al identificar y ordenar claramente nuestras pertenencias creamos entornos que nos transmiten más tranquilidad y control. Por eso, personas que antes nunca se preocupaban por el orden pueden sentir de repente una gran emoción al usar una etiquetadora".



Según la psicóloga, "los beneficios van más allá. El simple hecho de imprimir y pegar una etiqueta proporciona lo que yo llamo una mini victoria, un pequeño logro tangible que desencadena un aumento de dopamina. Los múltiples momentos de etiquetado se suman para crear un potente efecto que mejora el estado de ánimo. Las actividades manuales como el etiquetar también estimulan la planificación, la categorización y la creatividad, lo que ayuda a mantener, e incluso mejorar, la función cognitiva a medida que envejecemos. Es una forma práctica y divertida de cuidar la salud mental".



Para José Ramón Sanz, responsable de Marketing de producto en Brother Iberia, "en nuestra compañía sabemos que la vida fluye mejor cuando las cosas están organizadas. Al comenzar el nuevo año defendemos la creación de etiquetas como una forma sencilla y eficaz de poner orden, aliviar el estrés y mejorar el bienestar. Queremos inspirar a los hogares a adoptar el orden, no como una tarea doméstica, sino como un ritual que mejora el estado de ánimo y estimula el cerebro".



En colaboración con Brother, la organizadora profesional Hazel Burton, conocida como The_homereset, con más de 13.000 seguidores en Instagram y TikTok, ha revelado las cosas que se pueden etiquetar en cada habitación de la casa y que quizá no hayan surgido.



Los mejores consejos de Hazel Burton para etiquetar y mejorar la organización del hogar



Cocina



• Pon etiquetas en los botones de los electrodomésticos, por ejemplo, tostar, cocinar al vapor o mantener caliente, para que cualquiera pueda usarlos fácilmente.



• Crea zonas en la nevera con etiquetas como sobras, preparación de comidas o productos para el desayuno, para mantener los alimentos organizados y fáciles de encontrar.



• Etiqueta las fechas de caducidad de los alimentos que guardas en la despensa, como la pasta, el arroz y las latas, para reducir el desperdicio de comida.



Salón



• Etiqueta los mandos a distancia para que todo el mundo sepa cuál es el de la televisión, el de la barra de sonido o el de la consola de videojuegos.



• Pon etiquetas en tus plantas de interior con sus nombres, consejos para cuidarlas y horarios de riego.



• Utiliza etiquetas en los contenedores donde guardas las actividades de los niños, no solo con el contenido, sino también con el día y la hora de la actividad, para que todo esté listo para empezar.



Dormitorio



• Etiqueta las perchas con los días de la semana para planificar con antelación los conjuntos semanales y evitar el caos matutino.



• Etiqueta los cables de carga, por ejemplo, de teléfonos, portátiles y tabletas, para evitar confusiones.



• Etiqueta el espejo con palabras motivadoras o afirmaciones en el borde para aumentar la confianza diaria.



Cuarto de baño



• Marca las fechas de caducidad o la fecha de compra en los artículos de aseo, especialmente en la crema solar y los productos para el cuidado de la piel, para saber cuándo pierden eficacia.



• Etiqueta claramente los artículos de limpieza para mantener separados los paños de limpieza del baño de los paños de limpieza de la cocina.



• Utiliza etiquetas grandes y llamativas con la leyenda Peligroso - Sólo para adultos para los estantes altos donde se guardan la lejía u otros productos químicos, con el fin de mantener a los más pequeños a salvo.



Las rotuladoras Brother P-touch se han diseñado teniendo en cuenta estos usos, para permitir a los usuarios imprimir etiquetas personalizadas desde el móvil mediante una app gratuita en una gran variedad de fuentes y colores. Más que una simple herramienta para organizarse, la etiquetadora ofrece una vía de expresión creativa que combina la practicidad con la diversión.



