BRP amplía su cartera global de vehículos eléctricos para deportes motorizados con el lanzamiento del nuevo Can-Am Outla

LAUSANA, Suiza, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) sigue avanzando en su misión de electrificar los deportes motorizados con el lanzamiento del nuevo Can-Am Outlander Electric 2026, un vehículo todoterreno (ATV) diseñado para ofrecer rendimiento, durabilidad y conducción silenciosa. Esta última innovación refuerza el compromiso a largo plazo de BRP de redefinir la experiencia de conducción con modelos eléctricos de diseño especial que garantizan toda la emoción de la combustión pero a través de una experiencia de conducción distinta igualmente estimulante.

La gama eléctrica de BRP incluye ahora las motocicletas Can-Am Pulse y Origin, cuatro motonieves Ski-Doo y Lynx, el motor de competición Rotax E10 para karts y el Can-Am Outlander Electric, todos ellos productos diseñados para cubrir las necesidades de aplicaciones y usuarios específicos.

"En BRP, nuestro enfoque hacia la electrificación es intencional y estratégico: electrificamos en casos que tienen sentido comercial y con el propósito de añadir valor real para los clientes", afirma José Boisjoli, presidente y director ejecutivo de BRP. "El Outlander Electric es un ATV potente, silencioso y de altas capacidades que refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Este es un paso importante más en nuestro plan de jugar un papel principal en la evolución tecnológica y reforzar nuestra cartera de productos con experiencias completamente nuevas, electrificadas con nuestra propia tecnología."

Una evolución silenciosa: el nuevo Can-Am Outlander Electric 2026El Can-Am Outlander Electric 2026 redefine la utilidad y la aventura para: granjeros, rancheros y aficionados a las actividades al aire libre. Propulsado por el mismo motor modular Rotax E-Power de la marca integrado en las motonieves y las motos eléctricas de BRP, este nuevo modelo proporciona 47 CV, 72 Nm de par y un alcance de 80 km en condiciones óptimas. Se caracteriza por respuesta de aceleración instantánea, modos de conducción seleccionables (Normal, Sport, Work) y carga de 20 al 80 % en tan solo 50 minutos con un cargador de nivel 2.

Pero es su funcionamiento ultrasilencioso lo que verdaderamente lo distingue. Equipado con potencia eléctrica, neumáticos XPS Recon Force antirruido, suspensión optimizada y sistema de refrigeración sigiloso, posibilita una experiencia de conducción suave, perfecta para conectar con el terreno y explorar la naturaleza sin perturbarla. Todo esto, sin perder un ápice de la verdadera experiencia Can-Am, gracias a la capacidad de remolcado de 830 kg líder del sector, rendimiento todoterreno impresionante y más de 120 accesorios que el usuario puede elegir para personalizar por completo su experiencia en cualquier entorno.

"Con el Outlander Electric, no solo introducimos un ATV nuevo, sino también una forma nueva de experimentar el aire libre y de afrontar cualquier tarea", comenta Julie Tourville, directora de marketing global de Can-Am Off-Road en BRP. "Este vehículo se ha creado para que aficionados al deporte y trabajadores por igual se sientan más conectados a sus alrededores. Es potente, silencioso y representativo de lo que hacemos en BRP. Demuestra cómo damos vida a la innovación emprendedora que nos caracteriza."

Primer aniversario: motocicletas eléctricas Can-AmTranscurrido todo un año desde el lanzamiento oficial de Can-Am Pulse y Can-Am Origin, el regreso de BRP al mercado de las motocicletas se ha recibido con entusiasmo. Sustentadas por una (creciente) red global de 265 concesionarios, estas motocicletas totalmente eléctricas están diseñadas para conducción en entornos urbanos o exploración dual sport, e introducen nuevos niveles de facilidad de uso y diseño en la categoría.

Las motos vienen equipadas con el sistema de batería de refrigeración líquida de 8,9 kW/h de BRP para ofrecer hasta 160 km de alcance en ciudad y aceleración 0-100 km/h en menos de cuatro segundos. Las impresiones de los usuarios han sido positivas: agradecen la experiencia de par alto, manejo suave y confianza silenciosa tanto en carretera como en terreno suelto.

Electrificación de la nieve: Ski-Doo y Lynx lideran el caminoEn 2023, BRP introdujo sus primeras motonieves eléctricas bajo las marcas Ski-Doo y Lynx. Actualmente, cuatro modelos eléctricos, diseñados inicialmente para operadores de tours, estaciones de esquí y centros turísticos, están ya disponibles para el consumidor general, que ahora cuenta con acceso sin emisiones al entorno natural. La adopción temprana por parte de establecimientos especializados a través de la red de aventura dedicada Uncharted Society de BRP ha ayudado a la empresa a optimizar sus plataformas proporcionando al mismo tiempo rendimiento real en algunos de los mejores entornos recreativos del mundo.

BRP: líder de la electrificación en deportes motorizadosBRP mantiene su liderazgo exclusivo como OEM de deportes motorizados con más modelos eléctricos y en más categorías. Cada vehículo eléctrico de BRP está diseñado para la aplicación concreta, ya se trate de desplazamiento silencioso por la nieve, rápidos recorridos urbanos o trabajos complicados en entornos de granja. Esta amplitud refleja el profundo entendimiento por parte de BRP de su base de clientes global, así como de las posibilidades de innovación en vehículos que les reportan valor máximo.

Con centros de desarrollo en Valcourt (Quebec, Canadá) y Gunskirchen (Austria), y plantas de montaje en México y Finlandia, BRP es el único OEM de deportes motorizados con un tren motor eléctrico modular propio totalmente integrado que incluye batería, convertidor, motor, cargador y software de control. Esta estrategia otorga a BRP cualidades de agilidad, rendimiento y uniformidad de carga incomparables, y la capacidad de ampliar la electrificación a largo plazo.

Acerca de BRP80 años de ingeniosidad y atención minuciosamente centrada en el cliente convierten a BRP Inc. en líder global del sector de productos para deportes motorizados, sistemas de propulsión y embarcaciones. Gracias a su cartera de marcas exclusivas y líderes del sector, como motonieves Ski-Doo y Lynx, pontones y motos acuáticas Sea-Doo, vehículos Can-Am para carretera y todoterreno, embarcaciones Quintrex, pontones Manitou y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves de recreo, BRP hace posible emocionantes aventuras y brinda acceso a experiencias en entornos distintos. La empresa completa sus gamas de productos con una cartera de piezas de repuesto, accesorios y ropa que optimizan la experiencia de conducción. Comprometida con el crecimiento responsable de la empresa, BRP está desarrollando modelos eléctricos para sus líneas de productos existentes. Con sede central en Quebec, Canadá, BRP presenta ventas anuales de 7 800 millones de dólares (CAD) en más de 130 países y cuenta con una plantilla que incluye aproximadamente 16 500 personas de gran dedicación y habilidad (a fecha del 31 de enero de 2025).

