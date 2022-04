BRP ANUNCIA EL REGRESO DE LA MOTO CAN-AM CON UNA GAMA COMPLETAMENTE ELÉCTRICA (1)

VALCOURT, QC, 25 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) anuncia hoy que la icónica marca Can-Am vuelve a sus raíces de motociclismo con una gama de productos que será completamente eléctrica. Con motivo del 50.º aniversario de la querida marca Can-Am, la empresa lanzará una línea de motocicletas eléctricas de 2 ruedas.

"Con el cambio de la industria de las motocicletas hacia lo eléctrico, vimos una oportunidad de recuperar nuestro legado motociclista y volver a entrar en el mercado. Esta nueva categoría de productos es extremadamente importante para nosotros, y estamos encantados de que las motocicletas Can-Am sean los primeros modelos de vehículos eléctricos de la gama eléctrica de BRP que será confirmada a los consumidores. Muchos de nosotros tenemos muy buenos recuerdos conduciendo los primeros modelos de motos de cross, y ahora esperamos aprovechar la amplia historia de la marca Can-Am para inspirar e impresionar a una nueva generación de aficionados al motociclismo y entusiastas de los vehículos eléctricos", indicó José Boisjoli, presidente y CEO.

La primera motocicleta Can-Am fue presentada en 1973 e inmediatamente reinó en las carreras de motocross y de resistencia. El éxito instantáneo colocó a la marca a un estatus de icono desde el principio. Medio siglo después, se han desarrollado nuevos productos pensando en muchos usuarios distintos, más específicamente para quienes buscan aventuras y la emoción de la carretera abierta, anhelan un paseo tranquilo por el campo o quieren darle vida a las calles de la ciudad. Los usuarios pueden esperar que estas nuevas y vanguardistas motocicletas eléctricas Can-Am sean ideales para los trayectos diarios y, para mantenerse fieles a la tradición track & trail de la marca, la conducción recreativa en carreteras y todoterreno.

Esta categoría de productos ha sido muy esperada tanto por los clientes como por la red de distribuidores de BRP. Por lo tanto, la empresa espera llevar esta nueva gama de productos eléctricos a las salas de exhibición de sus concesionarios, consolidando aún más su fortaleza financiera y su alcance en mercados clave. Se espera que los primeros modelos de toda la gama estén disponibles a mediados de 2024.

Aquellos distribuidores actuales de BRP que estén interesados en comercializar esta nueva gama de productos deben ponerse en contacto con sus directores de ventas de distrito. Se invita a quienes estén interesados en convertirse en concesionarios de BRP para motocicletas eléctricas a presentar una solicitud en el sitio web de la empresa.

Acerca de BRPSomos un líder multinacional en el mundo de los vehículos para deportes motorizados, sistemas de propulsión y embarcaciones, con 80 años de ingenio y un fuerte enfoque en los consumidores. Nuestra cartera de productos característicos y líderes en la industria incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas Sea-Doo, vehículos todoterreno y para carretera Can-Am, botes Alumacraft, Manitou, Quintrex, y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves recreativas. Complementamos nuestras líneas de productos con líneas especializadas en piezas, accesorios y ropa para mejorar al máximo la experiencia de conducción. Con ventas anuales de 7600 millones de dólares canadienses en más de 120 países, contamos con cerca de 20,000 empleados, motivados e ingeniosos.

ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVASAlgunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las relativas a nuestra intención de lanzar una nueva línea de productos, las declaraciones sobre los planes actuales y futuros de la empresa, y otras declaraciones sobre las perspectivas, expectativas, anticipaciones, estimaciones e intenciones de la empresa, los resultados, los niveles de actividad, el rendimiento, los objetivos, las metas o los logros, las prioridades y las estrategias, la situación financiera, la posición en el mercado, las capacidades, los puntos fuertes de la competencia, las creencias, las perspectivas y las tendencias de los sectores en los que opera la empresa, el crecimiento previsto de la demanda de productos y servicios en los mercados en los que compite la empresa, las actividades de investigación y desarrollo de productos, incluidos el diseño, las características, la capacidad o el rendimiento previstos de los futuros productos y su entrada prevista en el mercado las necesidades financieras previstas y la disponibilidad de recursos de capital y liquidez o cualquier otro acontecimiento o desarrollo futuro y otras declaraciones que no sean hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación canadiense y estadounidense sobre valores. Las palabras "puede", "hará", "haría", "debería", "podría", "espera", "prevé", "planea", "pretende", "tendencias", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "perspectiva", "predice", "proyecta", "probable" o "potencial" o las variaciones negativas o de otro tipo de estas palabras u otras palabras o frases comparables, pretenden identificar las declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas se presentan con el fin de ayudar a los lectores a comprender ciertos elementos clave de los objetivos, metas, prioridades estratégicas, expectativas y planes actuales de la empresa, así como para obtener una mejor comprensión del negocio de la empresa y del entorno operativo previsto. Se advierte a los lectores que dicha información puede no ser apropiada para otros fines; los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Las declaraciones prospectivas, por su propia naturaleza, implican riesgos e incertidumbres inherentes y se basan en una serie de suposiciones, tanto generales como específicas.

Muchos factores podrían hacer que los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros reales de la empresa o los acontecimientos o desarrollos futuros difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a una serie de factores, incluidos los factores de riesgo analizados en el apartado "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la empresa, así como los factores identificados en el debate y el análisis anual de la dirección de BRP y los estados financieros consolidados auditados para el año fiscal 2021 y en otras presentaciones recientes y futuras de la empresa disponibles en SEDAR, EDGAR y en el sitio web de la empresa. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a la Compañía; sin embargo, estos factores deben ser considerados cuidadosamente. A menos que se indique lo contrario, las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no tiene la intención y no asume ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos futuros, cambios en las circunstancias o cambios en las creencias, a menos que sea requerido por las regulaciones de valores aplicables. En el caso de que la empresa actualice alguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, no debe inferirse que la empresa vaya a realizar actualizaciones adicionales con respecto a dicha declaración, asuntos relacionados o cualquier otra declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta advertencia.

