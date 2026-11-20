BrudyLab presenta en NOAPS 2026 sus avances en investigación clínica sobre glaucoma - BrudyLab

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía participó en el encuentro celebrado en Valencia con una ponencia centrada en la investigación de nuevas estrategias complementarias para el abordaje del glaucoma, incluyendo un ensayo clínico dirigido por el Dr. Alfonso Antón y un nuevo estudio en desarrollo.

Barcelona, 20 de noviembre de 2026.- El glaucoma continúa siendo uno de los principales desafíos de la oftalmología, al tratarse de una enfermedad caracterizada por el daño progresivo del nervio óptico que puede provocar una pérdida irreversible de visión.

Aunque la reducción de la presión intraocular (PIO) sigue siendo la principal estrategia terapéutica con eficacia demostrada para ralentizar su progresión, la investigación científica explora nuevas vías complementarias dirigidas a comprender y abordar los mecanismos implicados en el deterioro neuronal.

En este contexto, BrudyLab participó por primera vez en NOAPS 2026 (News on Anterior & Posterior Segment), celebrado los días 5 y 6 de noviembre en Valencia, donde presentó diferentes líneas de investigación clínica relacionadas con el glaucoma.

Investigación clínica: del conocimiento científico a la evaluación en pacientes

Durante el encuentro, la Dra. Estela del Mar Sánchez Sotano impartió la ponencia Glaucoma: más allá de la presión intraocular, en la que presentó la actividad investigadora de BrudyLab en este ámbito.

Uno de los puntos destacados fue el ensayo clínico desarrollado bajo la dirección del Dr. Alfonso Antón, con la participación del Institut Català de Retina (ICR) y el Parc de Salut Mar de Barcelona, y financiado por BrudyLab.

El estudio se diseñó para evaluar la suplementación oral con una combinación de DHA y citicolina en pacientes con glaucoma, mediante el seguimiento de parámetros relacionados con la función visual y la evolución de la enfermedad.

La ponencia también abordó un nuevo ensayo clínico actualmente en marcha, que permitirá continuar avanzando en la investigación de estrategias complementarias para el glaucoma y ampliar el conocimiento científico disponible.

DHA y citicolina: dos compuestos de interés en la investigación del glaucoma

El ácido docosahexaenoico (DHA) es un ácido graso omega-3 que forma parte de las membranas celulares, incluidas las de las células nerviosas. Por su parte, la citicolina participa en el metabolismo de los fosfolípidos de membrana y ha sido objeto de investigación por sus posibles propiedades neuroprotectoras.

BrudyLab desarrolla parte de su investigación científica a partir de la Tridocosahexanoína-AOX, un ingrediente rico en DHA en forma de triglicéridos, y su combinación con citicolina.

El interés por estos compuestos se enmarca en la búsqueda de estrategias complementarias relacionadas con la función neuronal y los mecanismos implicados en el glaucoma.

Aunque estas líneas de investigación ofrecen nuevas perspectivas, es necesario continuar generando evidencia clínica que permita establecer su eficacia y su posible papel en el manejo de la enfermedad.

Compromiso con la investigación y la colaboración científica

Con cerca de tres décadas de experiencia en el ámbito del DHA, BrudyLab mantiene su apuesta por la investigación clínica y la colaboración con oftalmólogos y centros sanitarios.

Su participación en NOAPS 2026 representa una oportunidad para compartir los avances de sus proyectos de investigación y contribuir al intercambio de conocimiento científico entre profesionales.

La compañía continúa impulsando estudios clínicos orientados a evaluar nuevas estrategias complementarias en salud ocular, con el objetivo de contribuir al desarrollo de conocimiento científico respaldado por evidencia.

Sobre BrudyLab

BrudyLab es un laboratorio especializado en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la salud ocular y la suplementación nutricional. Su actividad científica se centra especialmente en el estudio del DHA y sus aplicaciones en diferentes áreas de la oftalmología, mediante la colaboración con profesionales sanitarios y equipos de investigación.

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