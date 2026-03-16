Brunchit refuerza su accionariado y proyecta superar los 20 millones de ingresos en 2026 - Brunchit

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.- Brunchit, marca fundada por Lidia Nieto en 2015 y actualmente liderada junto a Nicola Saponaro y Ander Marín, ha cerrado una nueva operación corporativa con la venta de un 19% adicional de su capital, reforzando así su estructura accionarial y su capacidad para seguir acelerando su expansión.

La operación se produce tras una primera incorporación de socios al capital en 2023, con la entrada de Ion Ion, family office de José Ribera Mera, y de Hervaz Inversiones (Procubitos Europe). Como resultado de esta nueva transacción, ambos inversores elevan su participación conjunta hasta el 70% del capital social, mientras que el 30% restante permanece en manos del núcleo fundador y de otros accionistas históricos, entre ellos Pablo y Gerardo Arias, Moldán Inversiones y la propia fundadora.

La compañía afronta esta nueva etapa en un momento especialmente sólido de su trayectoria. Brunchit cerró 2024 con una facturación sistema de 8,3 millones de euros y alcanzó en 2025 los 13,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 61% respecto al ejercicio anterior. De cara a 2026, la marca se fija como objetivo superar los 20 millones de euros de facturación por sistema.

En la actualidad, Brunchit opera 20 establecimientos en España, Portugal y Gibraltar, integra un equipo de más de 200 profesionales y prevé alcanzar las 30 unidades operativas antes del cierre del ejercicio.

El crecimiento de la compañía se sustenta en una propuesta de valor diferencial, articulada en torno a producto de alta calidad, café de especialidad, una identidad de marca sólida y una estrategia de expansión centrada en ubicaciones urbanas estratégicas.

Dentro de su hoja de ruta, Brunchit mantiene el foco en nuevas aperturas estratégicas. Entre ellas destaca su próxima flagship en Barcelona, en El Born, concebida como uno de los proyectos más representativos de la marca, así como una nueva apertura en Las Setas de Sevilla y el avance de su desarrollo en Portugal, mercado clave dentro de su expansión en la Península Ibérica.

“La compañía ha demostrado en los últimos ejercicios capacidad para crecer con consistencia, y esta operación nos permite reforzar esa base para afrontar la siguiente fase con mayor capacidad inversora y de ejecución. Se trata de seguir escalando un modelo que ya ha validado su solidez, manteniendo el control sobre la operación y sobre el posicionamiento de la marca”, señala Nicola Saponaro, director general de Brunchit.

Con esta nueva operación, Brunchit refuerza su posicionamiento como una de las enseñas con mayor proyección dentro de la restauración organizada, apoyada en un modelo diferencial, una marca consolidada y una visión clara de crecimiento a medio plazo.

Sobre Brunchit

Fundada en Málaga en 2015, Brunchit se ha consolidado como una de las marcas pioneras en el desarrollo del concepto de brunch de especialidad en la Península Ibérica. La compañía ha desarrollado una propuesta propia dentro de la restauración organizada, combinando una oferta gastronómica diferencial, café de especialidad y una identidad de marca reconocible, sobre una base de consistencia operativa y crecimiento sostenido.

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